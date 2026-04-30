ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.82
usd:
311.21
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2025. szeptember 30.A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (MOME) Közösségi Kertje az átadója napján az intézmény zugligeti campusán 2025. szeptember 30-án. Az új, közel 500 négyzetméteres kert, amelyet permakultúrás elvek mentén, szakértõk bevonásával hallgatók terveztek, egyes parcelláit a hallgatók maguk ültetették be.
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás

Lemondott a MOME teljes kuratóriuma

Infostart

Hat év után fejezi be munkáját az egyetem kuratóriuma, az alapítói jogokat felajánlják az új felsőoktatásért felelős minisztériumnak.

Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumi elnöke Köszönet – egy tartalmas és értékes út végén című közleményben jelentette be, hogy az oktatási intézmény teljes kuratóriuma benyújtotta lemondását – írja az Index.

„Alapítványunk vezető testülete az akadémiai év végével – felkérésünk hatodik évfordulóján – befejezi a munkáját, és felajánlja alapítói jogait a felsőoktatásért felelős, újonnan felálló minisztériumnak. Kívánjuk, hogy a MOME és a magyar egyetemi világ – az indokolt és időszerű változtatások mellett – megőrizzék majd az elmúlt évek eredményeit, Magyarország egésze számára érezhető módon és mértékben járulva hozzá közös tudásunk bővítéséhez, kultúránk és gazdaságunk dinamizmusához” – áll a közleményben.

A kuratóriumi elnök felidézte azt is, hogy 3 éve alapítottak mentorprogramot hátrányos helyzetből induló középiskolások számára a MOME-n, a héten a legfrissebb évfolyam is a felkészítés végére ért.

„Hat esztendővel ezelőtt, 2020 nyarán kaptuk a felkérést, hogy irányítsuk Magyarország nagy hagyományú kreatív egyetemének megújulását: megszámolni is nehéz, hány konkrét és kézzelfogható lépést tettünk a MOME jövőjéért” – írta Böszörményi-Nagy Gergely, majd felsorolta a leköszönő kuratórium érdemeit.

Kezdőlap    Belföld    Lemondott a MOME teljes kuratóriuma

lemondás

tagság

felajánlás

minisztérium

mome

kuratórium

moholy-nagy művészeti egyetem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bank of America: még nem láthattuk az igazi forinterőt, maradt még tartalék a magyar devizában

A magyar pénzpiaci eszközök árazásában az uniós pénzek rövid távú pozitív hatása már nagyrészt megjelent, az euróbevezetésből fakadó középtávú átárazódás viszont még nem. Ha a költségvetési pálya valóban a 3 százalékos hiánycél felé mozdul, az infláció tartósan visszatér a jegybanki cél közelébe, és a befektetők elkezdik hitelesebbnek tekinteni az eurókonvergenciát, akkor a magyar piac egy alacsonyabb hozamokkal és erősebb, illetve stabilabb forintárfolyammal jellemezhető egyensúly felé tolódhat el – írja friss elemzésében a Bank of America.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Neked rémlik, mivel foglalkozott a molnár, a kádár, a kalmár? Lássuk, mennyit tudsz a régi magyar szakmákról!

BBC
Business Sport Travel Science
Golders Green stabbing victim tells BBC 'I feel like God's given me my life back'

Keir Starmer says Wednesday's attack has left British Jews "scared, intimidated, wondering if they belong" as he calls on people "to open their eyes to Jewish pain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 17:35
Magyar Péter lemondott cége vezérigazgatói pozíciójáról
2026. április 30. 17:23
Pénzt kap a MÁV – megvan, mire költheti
×
×