Lemondott a MOME teljes kuratóriuma

Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kuratóriumi elnöke Köszönet – egy tartalmas és értékes út végén című közleményben jelentette be, hogy az oktatási intézmény teljes kuratóriuma benyújtotta lemondását – írja az Index.

„Alapítványunk vezető testülete az akadémiai év végével – felkérésünk hatodik évfordulóján – befejezi a munkáját, és felajánlja alapítói jogait a felsőoktatásért felelős, újonnan felálló minisztériumnak. Kívánjuk, hogy a MOME és a magyar egyetemi világ – az indokolt és időszerű változtatások mellett – megőrizzék majd az elmúlt évek eredményeit, Magyarország egésze számára érezhető módon és mértékben járulva hozzá közös tudásunk bővítéséhez, kultúránk és gazdaságunk dinamizmusához” – áll a közleményben.

A kuratóriumi elnök felidézte azt is, hogy 3 éve alapítottak mentorprogramot hátrányos helyzetből induló középiskolások számára a MOME-n, a héten a legfrissebb évfolyam is a felkészítés végére ért.

„Hat esztendővel ezelőtt, 2020 nyarán kaptuk a felkérést, hogy irányítsuk Magyarország nagy hagyományú kreatív egyetemének megújulását: megszámolni is nehéz, hány konkrét és kézzelfogható lépést tettünk a MOME jövőjéért” – írta Böszörményi-Nagy Gergely, majd felsorolta a leköszönő kuratórium érdemeit.