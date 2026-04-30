Az Andó-kútnál láttak egy termetes medvét, figyelmeztetést adtak ki

Varbó önkormányzata tájékoztatást adott ki, miszerint az Andó-kút közvetlen közelében egy vadkamera medvét rögzített. A helyi hatóságok arra kérik a túrázókat és kirándulókat, hogy a térségben tanúsítsanak nagyfokú körültekintést.

Nem ez az egyetlen észlelés a közelmúltban: múlt szombaton este nyolc óra körül a Heves vármegyei Bogácsi-tó partján bukkant fel egy barna medve.

A szemtanúk beszámolói szerint az állat a tó földutas oldalán, az utolsó horgászbeállónál ivott a vízből, majd a sűrű növényzetbe futva tűnt el. Az esetről videó is készült, amelyet figyelmeztetésként több közösségi felületen közzétettek. A szakemberek véleménye szerint az egyed Nógrád vármegye irányából érkezhetett.

Biztonsági szabályok

a medvével való közvetlen kontaktust mindenáron kerülni kell

tilos az állatot etetni vagy közelről fényképezni

a kirándulóknak javasolt a kijelölt utakon maradni

A barna medvék kóborló egyedei a tavaszi időszakban egyre gyakrabban tűnnek fel az Északi-középhegység déli területein is.

A jelenség nem egyedi a régióban, Lengyelországban és Szlovákiában is jelentős medveállomány él. A lengyel Tátrai Nemzeti Parkban végzett legfrissebb genetikai vizsgálatok legalább 64 egyedet azonosítottak, ami növekedést mutat a korábbi évekhez képest. A kutatás rámutatott, hogy a populáció több mint 80 százaléka rendszeresen vándorol a lengyel és a szlovák oldal között.

A növekvő állomány ugyanakkor kockázatokkal is jár: április 23-án Lengyelország délkeleti részén halálos medvetámadás áldozata lett egy 58 éves nő. Szlovákiában jelenleg is zajlik egy átfogó, DNS-alapú monitorozási program, amelynek célja a helyi állomány pontos létszámának meghatározása.