ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.86
usd:
313.24
bux:
133648.04
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
barna medve / Large Carpathian brown bear portrait. Wild animal.
Nyitókép: DamianKuzdak/Getty Images

Az Andó-kútnál láttak egy termetes medvét, figyelmeztetést adtak ki

Infostart

Fokozott óvatosságra intik a természetjárókat és a horgászokat az Északi-középhegység területén, miután az elmúlt napokban több helyszínen is barna medvét észleltek Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegye határán.

Varbó önkormányzata tájékoztatást adott ki, miszerint az Andó-kút közvetlen közelében egy vadkamera medvét rögzített. A helyi hatóságok arra kérik a túrázókat és kirándulókat, hogy a térségben tanúsítsanak nagyfokú körültekintést.

Nem ez az egyetlen észlelés a közelmúltban: múlt szombaton este nyolc óra körül a Heves vármegyei Bogácsi-tó partján bukkant fel egy barna medve.

A szemtanúk beszámolói szerint az állat a tó földutas oldalán, az utolsó horgászbeállónál ivott a vízből, majd a sűrű növényzetbe futva tűnt el. Az esetről videó is készült, amelyet figyelmeztetésként több közösségi felületen közzétettek. A szakemberek véleménye szerint az egyed Nógrád vármegye irányából érkezhetett.

Biztonsági szabályok

  • a medvével való közvetlen kontaktust mindenáron kerülni kell
  • tilos az állatot etetni vagy közelről fényképezni
  • a kirándulóknak javasolt a kijelölt utakon maradni

A barna medvék kóborló egyedei a tavaszi időszakban egyre gyakrabban tűnnek fel az Északi-középhegység déli területein is.

A jelenség nem egyedi a régióban, Lengyelországban és Szlovákiában is jelentős medveállomány él. A lengyel Tátrai Nemzeti Parkban végzett legfrissebb genetikai vizsgálatok legalább 64 egyedet azonosítottak, ami növekedést mutat a korábbi évekhez képest. A kutatás rámutatott, hogy a populáció több mint 80 százaléka rendszeresen vándorol a lengyel és a szlovák oldal között.

A növekvő állomány ugyanakkor kockázatokkal is jár: április 23-án Lengyelország délkeleti részén halálos medvetámadás áldozata lett egy 58 éves nő. Szlovákiában jelenleg is zajlik egy átfogó, DNS-alapú monitorozási program, amelynek célja a helyi állomány pontos létszámának meghatározása.

Kezdőlap    Belföld    Az Andó-kútnál láttak egy termetes medvét, figyelmeztetést adtak ki

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

BBC
Business Sport Travel Science
Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 11:01
Szokatlanul alacsonyan repült Magyarország felett egy német utasszállító
2026. április 30. 10:39
Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után
×
×