2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Nyitókép: BKK

Így néz majd ki a Bajcsy villamossal, a Nyugati felüljáró nélkül – a bringások hibajegyzéket írnak

Nyilvánosságra hozták a pesti fonódó villamoshálózat első koncepcionális látványterveit, amelyek a Deák tér és a Lehel tér közötti villamoskapcsolat visszaállítását, valamint a Nyugati tér és a Bajcsy-Zsilinszky út teljes megújítását irányozzák elő. A projekt körül azonban szakmai és adminisztratív viták alakultak ki a kerékpáros közlekedés kialakítása és az illetékes szakbizottság működése miatt

A tervek szerint a pesti fonódó villamos a Deák tér és a Lehel tér közötti hiányzó szakasz megépítésével egységes hálózatba kapcsolná az észak-pesti (12-es, 14-es, 69-es) és a dél-budai (47-es, 49-es, műegyetemi ág) vonalakat. A fejlesztés a számítások szerint naponta 44–49 ezer utasnak biztosítana átszállásmentes kapcsolatot, és éves szinten mintegy 90 évnyi várakozási időt takarítana meg a közlekedőknek – erről az Infostarton is beszámoltunk.

A koncepció főbb elemei

  • A Bajcsy-Zsilinszky úton a villamospálya körül zöldsáv létesülne új fákkal, a kerékpársávok pedig lekerülnének a járdáról a faltól falig megújuló főúton.
  • A Nyugati téren elbontanák a felüljárót, a buszvégállomás és a parkoló helyén zöld közteret alakítanának ki, a villamos pedig a Váci út szélén, füves vágányon haladna tovább.
  • A Lehel téren a templom körüli „aszfalttenger” megszűnne, és a jelenlegi végállomás helyén valódi közösségi tér jönne létre a piac előtt.

A látványtervek megjelenését követően a Magyar Kerékpárosklub jelezte, hogy bár a villamospálya elhelyezése már látható, több kritikus ponton – így a csomóponti kialakításoknál, a pályaudvar megközelítésénél és a sínkereszteződéseknél – még szakmai egyeztetésre van szükség.

A szervezet bejelentkezett a Budapesti Közlekedési Központhoz (BKK), hogy a kerékpáros infrastruktúra részletes tervezése ne nélkülözze a szakmai szempontjaikat.

A beruházás adminisztratív háttere körül is feszültség alakult ki: a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) élesen bírálta a projektet felügyelő szakbizottság vezetését, azt állítva, hogy a hétfőre meghirdetett bizottsági ülés elmaradt. A civil szervezet szerint a döntések elmaradása veszélyezteti a tervezési folyamat folytonosságát és az uniós források lehívásának lehetőségét.

A projekt tervezésére a BKK korábban a Főmterv Zrt.-vel kötött szerződést, az építészeti és tájépítészeti koncepcióért pedig a Paragram Stúdió felel. A látványtervek jelenleg nem véglegesek, a további részletes tervezés a koncepcionális irányok elfogadása után folytatódik.

A „félrecsúszott” felüljáró

A Bajcsy-Zsilinszky úti villamosközlekedés több mint fél évszázada, 1970. december 31-én szűnt meg. A vágányokat akkor a 3-as metró építésére, valamint az autós forgalom akadálytalan áramlására hivatkozva számolták fel, végleg elvágva ezzel Észak-Pest és Dél-Buda közvetlen kötöttpályás kapcsolatát a belvárosban. A mostani tervek ezt a több évtizedes közlekedéspolitikai döntést fordítanák vissza a sínek újraépítésével.

Amikor nem sikerült elsőre eltalálni a felüljárót az építkezésénél.
A tervek másik kulcseleme, a Nyugati téri felüljáró 1980-ban készült el, az akkori Marx tér teljes átrendezésének részeként. Az építkezés a magyar mérnöktörténet egyik legemlékezetesebb bakijaként vonult be a köztudatba: a két irányból egyszerre épített szerkezetet a találkozási pontnál nem sikerült megfelelően összeilleszteni.

A mérési hiba miatt keletkezett szintkülönbség és az ívek elcsúszása országos botrányt és közröhejt okozott; a korrekció miatt az átadás jelentősen csúszott, a felüljáró pedig azóta is a korszak elhibázott és sokak szerint esztétikailag is megkérdőjelezhető.

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Itt az EKB kamatdöntése!

Közzétette idei harmadik kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A bejelentés értelmében nem változott a betéti ráta, maradt továbbra is 2 százalék. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést, a bejelentést követő sajtótájékoztatón a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök az energiaválság gazdasági hatásait és a ma megjelent makroadatokat. Mivel az energiasokk növekedési és inflációs számszerű hatásai várhatóan csak a nyári hónapokban jelentkeznek majd, a mai sajtótájékoztató tétje a jegybanki narratíva és a 2022-es párhuzamok megalapozottsága lesz.

Itt az újabb PL-es edzőmenesztés: a kieső csapat köszönt el edzőjétől

Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.

Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

The 45-year-old suspect, who was arrested on suspicion of attempted murder, was born in Somalia and came to the UK as a child in the early 1990s.

2026. április 30. 13:47
50 éve nem volt ilyen hideg, és holnap még jobban fázunk majd
2026. április 30. 13:03
Mozgalmat szervez a háta mögé a DK-ból is kiszállt óbudai polgármester
