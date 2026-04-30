Oklahomai tornádót vészeltek át a magyar katonai pilóták

A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a vihar során személyi sérülés nem történt a magyar kontingens körében, jóllehet a légibázis az épületkárok miatt átmenetileg zárva tart. A térségben a hétvégén újabb heves viharokra, jégesőre és további tornádók kialakulására figyelmeztetnek a meteorológusok - írja a honvedelem.hu.

Az oklahomai bázis szerepe kulcsfontosságú a magyar haderőfejlesztésben, bár erről a szélesebb nyilvánosság eddig kevesebb információval rendelkezett.

A korábbi kanadai NFTC program lezárultát követően a magyar vadászpilóta-képzés súlypontja ugyanis részben az Egyesült Államokba helyeződött át.

A Vance légibázison zajló, rendkívül intenzív, másfél-két éves program kifejezetten a Gripen vadászrepülőgépek jövőbeni üzemeltetésére készíti fel a magyar hajózókat.

A képzésbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állami légijármű-vezető szakirányának hallgatói, valamint már alapképzett pilóták kerülhetnek be, szigorú fizikai és pszichikai kiválasztási folyamat után.

Ez az amerikai rendszer garantálja, hogy a magyar pilóták a legmodernebb harci eljárások elsajátítása után álljanak szolgálatba a Magyar Honvédségnél.

A jövőben a hazai L-39 Skyfox flotta teljessé válásával a képzés bizonyos elemei várhatóan Magyarországon valósulnak majd meg.