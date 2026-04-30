ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.82
usd:
311.21
bux:
133787.99
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Magyar Honvédség, a litvániai Siauliai melletti légibázisról felszállt Gripen vadászrepülõgépei repülnek a gyakorló riasztást követõen a litván légtérben 2025. november 12-én. Az elmúlt három és fél hónapban 20 éles, katonai kóddal ALFA riasztást kaptak a magyar légierõ JAS-39C Gripen vadászgépei, amelyek a NATO Baltic Air Policing (BAP) missziójában látják el a balti államok légtérrendészeti feladatait.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Oklahomai tornádót vészeltek át a magyar katonai pilóták

Infostart

Sértetlenül vészelték át a közelmúltban Oklahoma államon átsöprő tornádót a Vance légibázison szolgáló magyar katonák. A természeti katasztrófa jelentős károkat okozott a bázis infrastruktúrájában és a közeli Enid városában is, de a magyar állomány tagjai – köztük pilótajelöltek és oktatók – jól vannak.

A Honvéd Vezérkar tájékoztatása szerint a vihar során személyi sérülés nem történt a magyar kontingens körében, jóllehet a légibázis az épületkárok miatt átmenetileg zárva tart. A térségben a hétvégén újabb heves viharokra, jégesőre és további tornádók kialakulására figyelmeztetnek a meteorológusok - írja a honvedelem.hu.

Az oklahomai bázis szerepe kulcsfontosságú a magyar haderőfejlesztésben, bár erről a szélesebb nyilvánosság eddig kevesebb információval rendelkezett.

A korábbi kanadai NFTC program lezárultát követően a magyar vadászpilóta-képzés súlypontja ugyanis részben az Egyesült Államokba helyeződött át.

A Vance légibázison zajló, rendkívül intenzív, másfél-két éves program kifejezetten a Gripen vadászrepülőgépek jövőbeni üzemeltetésére készíti fel a magyar hajózókat.

A képzésbe a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állami légijármű-vezető szakirányának hallgatói, valamint már alapképzett pilóták kerülhetnek be, szigorú fizikai és pszichikai kiválasztási folyamat után.

Ez az amerikai rendszer garantálja, hogy a magyar pilóták a legmodernebb harci eljárások elsajátítása után álljanak szolgálatba a Magyar Honvédségnél.

A jövőben a hazai L-39 Skyfox flotta teljessé válásával a képzés bizonyos elemei várhatóan Magyarországon valósulnak majd meg.

Kezdőlap    Külföld    Oklahomai tornádót vészeltek át a magyar katonai pilóták

gripen

légierő

usa

skyfox

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A magyar pénzpiaci eszközök árazásában az uniós pénzek rövid távú pozitív hatása már nagyrészt megjelent, az euróbevezetésből fakadó középtávú átárazódás viszont még nem. Ha a költségvetési pálya valóban a 3 százalékos hiánycél felé mozdul, az infláció tartósan visszatér a jegybanki cél közelébe, és a befektetők elkezdik hitelesebbnek tekinteni az eurókonvergenciát, akkor a magyar piac egy alacsonyabb hozamokkal és erősebb, illetve stabilabb forintárfolyammal jellemezhető egyensúly felé tolódhat el – írja friss elemzésében a Bank of America.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 17:11
Lecsaptak az ukrán drónvarázslók, meglepő távolságról mértek csapást az oroszokra – videó
2026. április 30. 15:20
Készen kell állniuk a harcra – közölte a német kancellár a NATO-ról beszélve
×
×