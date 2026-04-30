Szokatlanul alacsonyan repült Magyarország felett egy német utasszállító

A repülési adatok szerint az utasszállító 7 óra 2 perckor szállt fel a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, majd közel háromórás programot követően, 9 óra 57 perckor tért vissza a bázisra. A teszt során a gép érintette Szekszárd, Dunaföldvár, Tamási, valamint több somogyi település térségét is.

A berepülés alatt az Airbus folyamatosan változtatta a magasságát: a kezdeti 39 ezer lábas (mintegy 12 ezer méteres) szintről 10 ezer láb (körülbelül 3 ezer méter) alá is ereszkedett. A manőverek célja a berendezések és a különböző repülési funkciók valós körülmények közötti ellenőrzése volt.

A térségben tartózkodók közül többen szokatlan, erőteljes zümmögő hangra lettek figyelmesek.

A jelenséget a vészhelyzeti energiaellátást biztosító úgynevezett RAT (Ram Air Turbine) tesztelése okozta.

Ez a menetszél által hajtott kisméretű turbina akkor szolgáltat elektromos áramot a legfontosabb rendszereknek, ha a fő hajtóművek vagy az elsődleges áramforrások kiesnének. A rendszer működése a földről hallva drónhoz hasonló zajjal jár, ami a technikai vizsgálat természetes velejárója.

Hasonló tesztrepülést legutóbb március elején végzett a légitársaság a dél-dunántúli régió felett - írja a teol.hu. A szakemberek hangsúlyozták, hogy vészhelyzet nem történt, a repülőgép előre tervezett ellenőrző feladatokat hajtott végre.