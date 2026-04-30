2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
A Lufthansa frankfurti járata érkezik 2014. április 12-én a sármelléki repülőtérre, ahol a Lufthansa Regional gépével és az InterSky légitársaság Friedrichshafenből érkező járatával kezdődött el a repülőtér idei németországi charterjáratainak szezonja.
Szokatlanul alacsonyan repült Magyarország felett egy német utasszállító

A Lufthansa egyik Airbus A320-as típusú repülőgépe végzett speciális hatósági berepülést a héten Tolna és Somogy vármegye légterében. A gyakorlat során végrehajtott szokatlan manőverek és kísérőjelenségek több településen is felkeltették a helybéliek figyelmét.

A repülési adatok szerint az utasszállító 7 óra 2 perckor szállt fel a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, majd közel háromórás programot követően, 9 óra 57 perckor tért vissza a bázisra. A teszt során a gép érintette Szekszárd, Dunaföldvár, Tamási, valamint több somogyi település térségét is.

A berepülés alatt az Airbus folyamatosan változtatta a magasságát: a kezdeti 39 ezer lábas (mintegy 12 ezer méteres) szintről 10 ezer láb (körülbelül 3 ezer méter) alá is ereszkedett. A manőverek célja a berendezések és a különböző repülési funkciók valós körülmények közötti ellenőrzése volt.

A térségben tartózkodók közül többen szokatlan, erőteljes zümmögő hangra lettek figyelmesek.

A jelenséget a vészhelyzeti energiaellátást biztosító úgynevezett RAT (Ram Air Turbine) tesztelése okozta.

Ez a menetszél által hajtott kisméretű turbina akkor szolgáltat elektromos áramot a legfontosabb rendszereknek, ha a fő hajtóművek vagy az elsődleges áramforrások kiesnének. A rendszer működése a földről hallva drónhoz hasonló zajjal jár, ami a technikai vizsgálat természetes velejárója.

Hasonló tesztrepülést legutóbb március elején végzett a légitársaság a dél-dunántúli régió felett - írja a teol.hu. A szakemberek hangsúlyozták, hogy vészhelyzet nem történt, a repülőgép előre tervezett ellenőrző feladatokat hajtott végre.

Kezdőlap    Belföld    Szokatlanul alacsonyan repült Magyarország felett egy német utasszállító

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. A mai nap a piacok elsősorban az iráni hírekre figyelnek majd, a forintot is ez mozgathatja leginkább.

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Május 1-jén, a munka ünnepén a nagy áruházláncok döntő többsége zárva tart. Ez az ökölszabály.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

