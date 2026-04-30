Kiderült, hogy mire költi Mészáros Lőrinc az Opus osztalékát

A közlemény szerint a nagyvállalkozó hivatalosan is megkereste vételi szándékával a társaságot, amivel szakértők szerint a befektetői bizalmat kívánja erősíteni a papír iránt.

Vida József, az Opus Global Nyrt. elnöke a részvény árfolyamának közelmúltbeli, csaknem 47 százalékos csökkenését kommentálva kijelentette:

a zuhanást nem gazdasági tényezők, hanem politikai jellegű piaci félelmek okozták.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a cég fundamentumai stabilak, és a választások körüli bizonytalanság nem befolyásolja érdemben a vállalatcsoport hosszú távú értékét. Vida visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint a cég kizárólag politikai kapcsolatok révén jutott megbízásokhoz, kiemelve az átlátható működést és a Magyar Nemzeti Bank folyamatos ellenőrzését.

A tőzsdei adatok alapján az Opus-részvények árfolyama az év eleji 550 forintos szintről – a Tisza Párt választási győzelmét követően – egészen 271 forintig süllyedt. A mai kereskedési napon azonban jelentős korrekció látható: a papír ára 325 forintig emelkedett a tőzsdén.