2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Rivas Hotels & Resorts tulajdonosa a Horvátország első, Mariott brand alatt üzemeltetett szállodájáról szóló megállapodás aláírásán az isztriai Ikában 2023. január 27-én. A jelenleg építés alatt álló 187 szobás luxushotel, a Marriott Opatija az Opatija Riviéra Icici településén 2024-ben, legkésőbb 2025 tavaszán nyitja meg kapuit a vendégek előtt.
Kiderült, hogy mire költi Mészáros Lőrinc az Opus osztalékát

Az Opus Global Nyrt. csütörtöki közgyűlésén döntés született az osztalékok kifizetéséről, amelynek kapcsán Mészáros Lőrinc, a társaság egyik meghatározó részvényese bejelentette, hogy a számára megállapított osztalék összegét meghaladó mértékben kíván saját részvényeket vásárolni a vállalattól.

A közlemény szerint a nagyvállalkozó hivatalosan is megkereste vételi szándékával a társaságot, amivel szakértők szerint a befektetői bizalmat kívánja erősíteni a papír iránt.

Vida József, az Opus Global Nyrt. elnöke a részvény árfolyamának közelmúltbeli, csaknem 47 százalékos csökkenését kommentálva kijelentette:

a zuhanást nem gazdasági tényezők, hanem politikai jellegű piaci félelmek okozták.

Az elnök hangsúlyozta, hogy a cég fundamentumai stabilak, és a választások körüli bizonytalanság nem befolyásolja érdemben a vállalatcsoport hosszú távú értékét. Vida visszautasította azokat a kritikákat, amelyek szerint a cég kizárólag politikai kapcsolatok révén jutott megbízásokhoz, kiemelve az átlátható működést és a Magyar Nemzeti Bank folyamatos ellenőrzését.

A tőzsdei adatok alapján az Opus-részvények árfolyama az év eleji 550 forintos szintről – a Tisza Párt választási győzelmét követően – egészen 271 forintig süllyedt. A mai kereskedési napon azonban jelentős korrekció látható: a papír ára 325 forintig emelkedett a tőzsdén.

Áll a bál Londonban az újabb antiszemita támadás miatt
Határozottabban kell elítélni a brit zsidó közösség elleni támadásokat. Erről beszélt a londoni rendőrkapitány, azután, hogy Londonban egy férfi megkéselt két zsidó férfit az utcán. A korábbi incidensekkel szemben ezt az esetet már gyorsan terrortámadássá nyilvánították.
Kaiser Ferenc: a globális védelmiköltség-becslés jócskán „alálőhet", de a nyertes így is az Egyesült Államok

Rekordszintre, 2890 milliárd dollárra emelkedtek a globális fegyverkezési kiadások 2025-ben, immár 11. egymást követő évben növekedve – közölte a Stockholmi Nemzetközi Béke Kutatóintézet. Ez azonban valószínűleg meg sem közelíti a valódi összegeket.
 

Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. Azóta viszont az olajjal együtt a forint is kapaszkodik vissza és már 365 alatt jár az euróval és 311 közelében a dollárral szemben.

Megúszhatja a portugál focihacker? Felmentette a bíróság a focivilágot felforgató portugált

A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben.

Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-terrorism programme

Meanwhile, the prime minister is heckled as he arrives at the scene of the attack in north-west London.

