2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Gabona. Forrás: Getty Images/Steve Satushek
Nyitókép: Forrás: Getty Images/Steve Satushek

A lopott ukrán gabona semleges vizekre távozott

Infostart / MTI

Nem rakodják ki Izraelben a Panormitis nevű hajót, amely lopott gabonát szállít Ukrajna orosz megszállás alatti területeiről - közölte az ukrán külügyminiszter az X-en.

Az izraeli döntés egyértelmű jelzés más kormányok hajóüzemeltetői és a biztosítótársaságok számára, és bizonyítja Ukrajna jogi és diplomáciai lépéseinek hatékonyságát. Kijev továbbra is figyelemmel kíséri ezt a hajót, és mindenkit óva int bármilyen üzleti kapcsolattól vele - írta Andrij Szibiha.

Hozzátette, hogy a külügyminisztérium tovább erősíti a nemzetközi szankciós intézkedéseket Oroszország úgynevezett árnyékflottájával szemben.

Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész a Telegramon arról számolt be, hogy miután Ukrajna több eljárásjogi intézkedést tett, a Panormitis hajó elhagyta Izrael felségvizeit, és semleges vizekre távozott. Az Ukrinform hírügynökség sajtóinformációk alapján azt írta, hogy az izraeli importőr cég megtagadta az Ukrajnából ellopott gabona kirakodását, attól tartva, hogy nemzetközi szankciók hatálya alá kerül.

"Ez a magatartás arra utalhat, hogy tudatában vannak annak a kockázatnak, hogy a hajóval és a rakománnyal szemben büntetőeljárást biztosító intézkedések alkalmazhatók, beleértve a lefoglalást" - kommentálta a főügyész.

Kravcsenko közölte, hogy az Ukrajna által a nemzetközi jogi együttműködés keretében átadott dokumentumok alapján Izrael illetékes hatóságai megkezdték a megkeresés végrehajtását, és tájékoztatott arról, hogy a jogsértés tényét nemzetközi szinten is rögzítették.

"Ennek következtében a hajó további mozgása, a rakomány, valamint az ebben a rendszerben érintett személyek tevékenysége továbbra is jogi fellépés tárgyát képezi minden olyan joghatóság alatt, amely elismeri a jogállamiságot és tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását" - emelte ki.

Kravcsenko külön hangsúlyozta, hogy a hajó semleges vizekre távozása nem szünteti meg a büntetőeljárást, és nem mentesíti az érintett személyeket a felelősség alól.

Ez is az új kormány miatt van: 14 éve nem történt ilyen a forinttal

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. Azóta viszont az olajjal együtt a forint is kapaszkodik vissza és már 365 alatt jár az euróval és 311 közelében a dollárral szemben.

Fél évszázados hidegrekord dőlt meg Magyarországon: rossz hírt közöltek a meteorológusok a folytatásról

-5 fokot mértek Lénárddarócon, ezzel az 1976-os kékestetői hidegrekord is megdőlt.

UK terrorism threat level raised to 'severe' following Golders Green stabbing attacks

The Joint Terrorism Analysis Centre raises the threat from "substantial" - meaning an attack is likely - to "severe", meaning an attack is highly likely in the next six months.

