Vádemelési javaslatnál tarthat az ismert magyar sportoló ügye

A 2004-ben Európa-bajnoki címet szerző műkorcsolyázónővel szemben több mint három éve érkezett az első szülői bejelentés gyermekbántalmazás miatt a műkorcsolya-szövetségéhez.

A Budapesti Rendőr-Főkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya befejezi a magyar műkorcsolyasportban több mint három éve felszínre került gyermekbántalmazási ügy nyomozását – írja a 24.hu.

A lap birtokába jutott dokumentum szerint a bűnügyi eljárás során keletkezett nyomozati anyagokat a sértetti és a gyanúsítotti iratmegismeréseket követően a BRFK a Gór-Sebestyén Júlia elleni vádemelési javaslattal küldi majd tovább a Budapesti IV. és XV. kerületi Ügyészségnek.