2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Nyitókép: Pixabay

50 éve nem volt ilyen hideg, és holnap még jobban fázunk majd

Infostart

Megdőlt az országos napi hidegrekord csütörtök virradóra: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon -5,0 Celsius-fokot mértek, ami alacsonyabb az 1976-ban, Kékestetőn regisztrált korábbi csúcsnál.

A meteorológiai elemzések szerint a rendkívüli lehűlést a derült égbolt, a száraz talaj és az ország jelentős részén tapasztalható szélcsend tette lehetővé.

Míg az ország egyes területein a szél miatt pozitív tartományban maradt a hőmérséklet, a szélvédett északi völgyekben és a Dunántúl egyes részein kemény fagyok alakultak ki. A leghidegebb települések listáján Lénárddarócot Zabar követi -4,0, majd Kékestető -3,8 fokkal.

Extrém hideg a Bükk-fennsíkon

Ezzel párhuzamosan a speciális mikroklímájú területeken még ennél is drasztikusabb értékeket rögzítettek. A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének kutatói a Bükk-fennsíkon található Mohos-töbörben -13,5 Celsius-fokos minimumhőmérsékletet mértek a hét eléjén. A Zsidó-rét környezetében ez volt az idei április tizenharmadik zord napja – vagyis olyan nap, amikor a hőmérséklet -10 fok alá süllyedt –, ami a 2022 óta zajló mérések sorozatában abszolút rekordnak számít.

A szakemberek megfigyelései alapján a hideg légtó kiépülése nem volt zavartalan: az éjszaka folyamán az inverzió kétszer is összeomlott, ám a hajnali órákban a lehűlés új lendületet vett, és 6 óra 10 perckor érte el mélypontját.

Az előrejelzések szerint a fagyos periódusnak még nincs vége.

Péntek hajnalban a csütörtökinél is nagyobb területen várható 0 fok alatti hőmérséklet,

így a mezőgazdasági kultúrák védelme érdekében továbbra is indokolt az óvatosság.

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Itt az EKB kamatdöntése!

Közzétette idei harmadik kamatdöntését az Európai Központi Bank (EKB), amelyet az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság miatt egy kifejezetten bizonytalan környezetben kellett hoznia. A bejelentés értelmében nem változott a betéti ráta, maradt továbbra is 2 százalék. Bár a döntés maga nem okozott meglepetést, a bejelentést követő sajtótájékoztatón a befektetők kiemelt figyelemmel követik majd, hogy milyen hangnemben értékeli Christine Lagarde jegybankelnök az energiaválság gazdasági hatásait és a ma megjelent makroadatokat. Mivel az energiasokk növekedési és inflációs számszerű hatásai várhatóan csak a nyári hónapokban jelentkeznek majd, a mai sajtótájékoztató tétje a jegybanki narratíva és a 2022-es párhuzamok megalapozottsága lesz. Az eseményről szokás szerint ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Itt az újabb PL-es edzőmenesztés: a kieső csapat köszönt el edzőjétől

Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.

Golders Green stabbing suspect had been referred to government's counter-extremism programme

The 45-year-old suspect, who was arrested on suspicion of attempted murder, was born in Somalia and came to the UK as a child in the early 1990s.

