50 éve nem volt ilyen hideg, és holnap még jobban fázunk majd

A meteorológiai elemzések szerint a rendkívüli lehűlést a derült égbolt, a száraz talaj és az ország jelentős részén tapasztalható szélcsend tette lehetővé.

Míg az ország egyes területein a szél miatt pozitív tartományban maradt a hőmérséklet, a szélvédett északi völgyekben és a Dunántúl egyes részein kemény fagyok alakultak ki. A leghidegebb települések listáján Lénárddarócot Zabar követi -4,0, majd Kékestető -3,8 fokkal.

Extrém hideg a Bükk-fennsíkon

Ezzel párhuzamosan a speciális mikroklímájú területeken még ennél is drasztikusabb értékeket rögzítettek. A Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézetének kutatói a Bükk-fennsíkon található Mohos-töbörben -13,5 Celsius-fokos minimumhőmérsékletet mértek a hét eléjén. A Zsidó-rét környezetében ez volt az idei április tizenharmadik zord napja – vagyis olyan nap, amikor a hőmérséklet -10 fok alá süllyedt –, ami a 2022 óta zajló mérések sorozatában abszolút rekordnak számít.

A szakemberek megfigyelései alapján a hideg légtó kiépülése nem volt zavartalan: az éjszaka folyamán az inverzió kétszer is összeomlott, ám a hajnali órákban a lehűlés új lendületet vett, és 6 óra 10 perckor érte el mélypontját.

Az előrejelzések szerint a fagyos periódusnak még nincs vége.

Péntek hajnalban a csütörtökinél is nagyobb területen várható 0 fok alatti hőmérséklet,

így a mezőgazdasági kultúrák védelme érdekében továbbra is indokolt az óvatosság.