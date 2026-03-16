Bart De Wever belga miniszterelnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az EU-tagországok állam-, és kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2025. október 23-án.
A belga kormányfő tárgyalna az orosz elnökkel

Újranyitná a diplomáciai kapcsolatokat Oroszországgal, és ismét vásárolna orosz energiát Bart De Wever belga miniszterelnök.

Szombaton jelent meg egy interjú a L’Echo belga lapban Bart De Wever belga miniszterelnökkel, aki a lapnak arról beszélt, hogy az Európai Uniónak tárgyalni kellene Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és nem szabadna lemondania az orosz energiáról – írja az Index. De Wever úgy látja, hogy mivel az EU nem tudja térdre kényszeríteni Oroszországot, ezért az egyetlen megoldás a tárgyalás maradt.

„Mivel nem vagyunk képesek az Ukrajnába küldött fegyverekkel fenyegetni Vlagyimir Putyint, és gazdaságilag sem tudjuk megfojtani az Egyesült Államok támogatása nélkül, csak egyetlen módszer maradt: megállapodást kötni” – fogalmazott De Wever, aki úgy látja, hogy

gazdaságilag csak akkor lehet megroppantani Oroszországot, ha az Egyesült Államok is száz százalékig elkötelezett lenne emellett.

Ez ugyanakkor a belga miniszterelnök szerint nincs így, sőt, úgy gondolja, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államok nem teljesen az ukránok oldalán áll, és néha úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyinhoz közelebb állnak, mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.

„Felhatalmazás nélkül, hogy Moszkvába menjünk és tárgyaljunk, nem ülhetünk annál a tárgyalóasztalnál, ahol az amerikaiak nyomást gyakorolnának Ukrajnára egy megállapodás elfogadására. És azt már most kijelenthetem, hogy ez egy rossz megállapodás lesz számunkra” – véli De Wever.

Gondolatát Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatja, ugyanakkor az EU ebben a témában egyáltalán nem egységes: míg Orbán Viktor magyar, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök már korábban felvetették, hogy az EU-nak is tárgyalást kellene folytatnia Oroszországgal, azonban például Lengyelország, a balti államok vagy Friedrich Merz német kancellár ellenzi azt.

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen
 

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé! – online előadás kezdő kereskedőknek

Különböző piaci helyzetek eltérő megbízástípusokat kívánnak meg – ami működik stabil környezetben, az kockázatos lehet egy hirtelen árfolyammozgás idején. A megbízástípus nem pusztán technikai beállítás, hanem a kereskedés pontosságát, biztonságát és végső eredményét is meghatározza. Soron következő online előadásunk célja, hogy világos képet adjon a leggyakrabban használt megbízástípusokról, és gyakorlati példákon keresztül mutassa be azok tudatos, piaci környezethez illeszkedő alkalmazását.

Életmentő gyógyszerek transzportja is elakadhat az iráni helyzet miatt: sok ártatlan halhat így bele ebbe a konfliktusba

A fokozódó közel-keleti fegyveres konfliktus súlyosan megzavarja az életmentő gyógyszerek, különösen a szigorú hűtést igénylő rákellenes készítmények légi szállítását.

Iran war 'not a matter for Nato', Germany's Merz says as Starmer says UK won't be drawn into 'wider war'

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the Strait of Hormuz, a key oil shipping route.

