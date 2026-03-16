A belga kormányfő tárgyalna az orosz elnökkel

Szombaton jelent meg egy interjú a L’Echo belga lapban Bart De Wever belga miniszterelnökkel, aki a lapnak arról beszélt, hogy az Európai Uniónak tárgyalni kellene Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és nem szabadna lemondania az orosz energiáról – írja az Index. De Wever úgy látja, hogy mivel az EU nem tudja térdre kényszeríteni Oroszországot, ezért az egyetlen megoldás a tárgyalás maradt.

„Mivel nem vagyunk képesek az Ukrajnába küldött fegyverekkel fenyegetni Vlagyimir Putyint, és gazdaságilag sem tudjuk megfojtani az Egyesült Államok támogatása nélkül, csak egyetlen módszer maradt: megállapodást kötni” – fogalmazott De Wever, aki úgy látja, hogy

gazdaságilag csak akkor lehet megroppantani Oroszországot, ha az Egyesült Államok is száz százalékig elkötelezett lenne emellett.

Ez ugyanakkor a belga miniszterelnök szerint nincs így, sőt, úgy gondolja, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államok nem teljesen az ukránok oldalán áll, és néha úgy tűnik, hogy Vlagyimir Putyinhoz közelebb állnak, mint Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.

„Felhatalmazás nélkül, hogy Moszkvába menjünk és tárgyaljunk, nem ülhetünk annál a tárgyalóasztalnál, ahol az amerikaiak nyomást gyakorolnának Ukrajnára egy megállapodás elfogadására. És azt már most kijelenthetem, hogy ez egy rossz megállapodás lesz számunkra” – véli De Wever.

Gondolatát Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatja, ugyanakkor az EU ebben a témában egyáltalán nem egységes: míg Orbán Viktor magyar, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök már korábban felvetették, hogy az EU-nak is tárgyalást kellene folytatnia Oroszországgal, azonban például Lengyelország, a balti államok vagy Friedrich Merz német kancellár ellenzi azt.