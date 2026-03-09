Szexuális zaklatási ügy: lemond az osztrák közszolgálati műsorszolgáltató főigazgatója

Az utóbbi napokban az ORF egy női alkalmazottja szexuális zaklatással vádolta meg a főigazgatót. Bár Weissmann tagadja az ellene felhozott vádakat, az ügyet "gyorsan és transzparens módon tisztázni kell, az érintett személy védelmének biztosítása mellett" - közölték.

Weissmann ügyvédjén keresztül azt közölte, hogy bár a pontos tényállást nem ismeri, lemond tisztségéről, hogy elejét vegye a vállalatot sújtó károknak. "Nem helyénvalónak és túlzónak" minősítette továbbá azt, hogy "a tisztázatlan vádakat a média terjeszteni kezdte". Emiatt jogi lépéseket fognak tenni - közölte Oliver Scherbaum.

Az ORF főigazgatói tisztségét ideiglenesen Ingrid Thurnher veszi át.

Az osztrák közszolgálati média élére 2027. január 1-jétől új vezetőt választanak, ez a terv továbbra is változatlan - közölte az alapítványi tanács. A pályázatot május 1-je után fogják kiírni. Eddig Weissmannt tartották a legesélyesebb jelöltnek.