Dubaj a háború előtt a kőgazdag ázsiaiak „játszóterévé” vált

Az Irán ellen február 28-án indított légitámadások és az iráni válaszcsapások ráirányították a figyelmet az Öböl-menti térség sebezhetőségére. Bár az Egyesült Arab Emírségek hivatalosan nem volt hadviselő fél, stratégiai elhelyezkedése és nyugati szövetségei miatt célponttá vált.

Az iráni dróntámadások nyomán tűz ütött ki az exkluzív Fairmont szállóban, a híres Pálma mesterséges szigeten és a Burj al-Arab hotelben. Találat érte a repteret is. A támadások 3 ember halálát okozták és közel 70-et megsebesítettek.

?? ?? Dubai’s super-rich have started fleeing the glitzy business hub by any means necessary, paying hundreds of thousands of dollars to escape a regional war they fear has no end in sight ➡️ https://t.co/XUHFpOE5FR pic.twitter.com/dKrSmggrnx — AFP News Agency (@AFP) March 4, 2026

A korábban „örökké biztonságosnak” tartott város most felkerült a geopolitikai kockázati térképre.

Mindez éles kontrasztban áll azzal a közelmúltbeli trenddel, a tőke- és vagyonbevándorlás jelenségével, amely Dubajt a folyamat legnagyobb nyertesévé tette.

A kínai pénz új otthona

Miközben a nyugatiak (és a kínai turisták is) most a kijáratot keresik, az elmúlt években egy másik, csendesebb, de annál jelentősebb beáramlás zajlott: megcélozta Dubajt a kínai elit, avagy, ahol az Economist a 2018-as film címére utalva írja, megjelentek „a kőgazdag kínaiak”.

Lee Hsien Loong, Szingapúr korábbi miniszterelnöke nemrég

figyelmeztette a városállamába érkező külföldi milliomosokat: „fogják vissza a rongyrázást”.

Ne pezsgőzzenek látványosan, ne száguldozzanak Ferrarival éjjelente – az efféle hivalkodás irritálhatja a helyieket.

Dubajban azonban mások a társadalmi normák.

Li Kuo, egy Olaszországból importált sportkocsi tulajdonosa szerint itt senkit nem zavar, ha valaki látványosan éli meg a vagyonát.

„Kínában ma még a szupergazdagok is visszafogják magukat. Dubajban viszont azt vezetsz, amit akarsz. Senki nem nyúl hozzád”

– mesélte az Economist magazinnak.

A hivatalos kínai adatok szerint mintegy 370 ezer kínai állampolgár él az Egyesült Arab Emírségekben, és több mint 15 ezer kínai cég működik ott. Mindkét szám nagyjából megduplázódott 2019 óta.

A Henley & Partners becslése szerint 2025-ben közel tízezer dollármilliomos települt az Emírségekbe. Ezzel szemben Szingapúrba már csak mintegy 1600 új vagyonos lakos érkezett – feleannyi, mint korábban.

Reliving the vibrant Spring Festival Gala hosted by the Chinese Business Council at Expo City Dubai’s China-UAE Economy and Trade Exchange Center!



With Chinese lion dances, tea ceremonies, calligraphy and dumpling making, guests were immersed in the rich traditions of the… pic.twitter.com/J7V1q50kgA — Expo City Dubai (@expocitydubai) January 27, 2025

Teljes kínai ökoszisztéma a sivatagban

Dubaj ma már nem csak pár éttermet jelent a kínai jelenlét. A városban teljes, önálló kínai ellátólánc működik. A Wemart szupermarketben ismert hazai márkák sorakoznak, sivatagi üvegházakban termesztik a megszokott zöldségeket, és 2020 óta működik az állami tanterv szerint oktató kínai iskola is.

Van kínai kórház, tetőteraszokon folytatott harcművészeti oktatás, és egy nagyrészt önmagába zárkózó kínai közösség.

A vállalati jelenlét is erős. A Dubai Multi Commodities Centre szabadkereskedelmi övezetben több mint ezer kínai cég működik – számuk az elmúlt három évben évente akár 25 százalékkal nőtt.

Ott vannak köztük a nagy állami bankok, az olajipari óriásvállalat, valamint technológiai startupok is, például a WeRide, amely önvezető taxikat üzemeltet a városban.

Miért éppen Dubaj?

Hongkong és Szingapúr továbbra is fontos csomópontjai a kínai tőkének, ám

Dubaj három okból vált még vonzóbbá: semlegessége, nyitottsága és a további meggazdagodás lehetősége miatt.

A város pragmatikus külpolitikát folytat. Amikor 2022-ben a nyugati szankciók kiszorították az orosz milliárdosokat Európa pénzügyi központjaiból, Dubaj tárt karokkal fogadta őket.

A tanulság a globálisan mozgó kínai elit számára világos: a nyugati pénzügyi rendszer politikai kockázatokat hordoz, Dubaj viszont kevésbé hajlamos a másodlagos szankciók alkalmazására.

A letelepedés is egyszerűbb. Kétmillió dirhámos – nagyjából 545 ezer dolláros – ingatlanbefektetéssel hosszú távú vízum szerezhető. 2023-ban 158 ezer ilyen tartózkodási engedélyt adtak ki, ami kétszerese az előző évinek.

Dubai developers escalate efforts to sell properties to rich Chinese, seeing “huge potential”



Buyers lured by attractive rental yields, golden visa programme and economic prospects of the United Arab Emirates’ most populous cityhttps://t.co/nKbbtWMzk4 pic.twitter.com/UrbBGADhGH — Bien Perez (@BienPerez) December 23, 2024

Ingatlanláz és technológiai aranyláz

A kínai befektetők jelentős része Dubaj ingatlanpiacán tűnt fel. 2025-ben a lakóingatlanok ára 12 százalékkal emelkedett, szemben a kínai ingatlanszektor pangásával. Sokan elsősorban bérleti hozamot keresnek – és nem jakuzzit – jegyzi meg a kínai befektetőkről az Economist.

A startupok számára Dubaj jó kísérleti terep. A szabályozók nyitottak az új technológiákra, a mesterséges intelligenciára és az autonóm járművekre. Egy önvezető taxi kilométerdíja itt háromszorosa a kínainak – vagyis a profitráta jóval magasabb.

A sötét oldal és az új kockázatok

Viszont a nagy lehetőségek árnyoldalakkal is járnak. Az után, hogy a kínai kormány elkezdte felszámolni az állampolgárai által üzemeltetett, délkelet-ázsiai online csalóközpontokat, egyes kínai bűnözői csoportok Dubajba tették át működésüket.

Egy idő után megindultak az emberkereskedelemmel kapcsolatos vizsgálatok, annak nyomán, hogy a Dubaj peremén szegénységben tengődő kínaiak kolóniája alakult ki.

Most pedig a legnagyobb kérdés: vajon a jelenlegi közel-keleti eszkaláció mennyire változtatja meg a város státuszát? (Mindeközben a kínai hatóságok közölték, hogy a Teherán elleni támadásokban meghalt egy állampolgáruk és a háború első hetében 3000 kínait evakuáltak).

“In China, even if you are super rich, you cannot drive a Lamborghini. But in Dubai, you can drive anything. No one will touch you.”https://t.co/peTGMw5U83 — Kush Katakia (@kushkatakia) February 16, 2026

Ha az amerikai–iráni feszültség tovább nő, és másodlagos szankciók – kínai kapcsolataik miatt – lesújtanak Dubajban működő pénzintézetekre, az alapjaiban rengetheti meg a modellt. Ráadásul Peking sem nézheti jó szemmel, ha leggazdagabb állampolgárai tömegesen viszik ki vagyonukat.

Egyelőre azonban a kínai luxusautók még ott csillognak a Marina negyedben. A kérdés csak az: meddig marad Dubaj a korlátlan lehetőségek városa – és mikor válik végleg a geopolitika ütközőzónájává.