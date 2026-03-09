ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
A elegant woman with a hat and a drink in her hand stands at the edge of a infinity pool and enjoys the view to the skyline of the Dubai Marina during sunset, UAE
Nyitókép: SHansche

Dubaj a háború előtt a kőgazdag ázsiaiak „játszóterévé” vált

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Dubaj, a Perzsa-öböl luxusvárosa az iráni háború előtt az adómentes jólét szinonimája volt. Az, hogy a nyugati „expatok” elkezdtek menekülni az Emírségekből, némileg elfedi a korábbi trendet: látványos ütemben települt be a kínai tőke és a gazdag kínaiak.

Az Irán ellen február 28-án indított légitámadások és az iráni válaszcsapások ráirányították a figyelmet az Öböl-menti térség sebezhetőségére. Bár az Egyesült Arab Emírségek hivatalosan nem volt hadviselő fél, stratégiai elhelyezkedése és nyugati szövetségei miatt célponttá vált.

Az iráni dróntámadások nyomán tűz ütött ki az exkluzív Fairmont szállóban, a híres Pálma mesterséges szigeten és a Burj al-Arab hotelben. Találat érte a repteret is. A támadások 3 ember halálát okozták és közel 70-et megsebesítettek.

A korábban „örökké biztonságosnak” tartott város most felkerült a geopolitikai kockázati térképre.

Mindez éles kontrasztban áll azzal a közelmúltbeli trenddel, a tőke- és vagyonbevándorlás jelenségével, amely Dubajt a folyamat legnagyobb nyertesévé tette.

A kínai pénz új otthona

Miközben a nyugatiak (és a kínai turisták is) most a kijáratot keresik, az elmúlt években egy másik, csendesebb, de annál jelentősebb beáramlás zajlott: megcélozta Dubajt a kínai elit, avagy, ahol az Economist a 2018-as film címére utalva írja, megjelentek „a kőgazdag kínaiak”.

Lee Hsien Loong, Szingapúr korábbi miniszterelnöke nemrég

figyelmeztette a városállamába érkező külföldi milliomosokat: „fogják vissza a rongyrázást”.

Ne pezsgőzzenek látványosan, ne száguldozzanak Ferrarival éjjelente – az efféle hivalkodás irritálhatja a helyieket.

Dubajban azonban mások a társadalmi normák.

Li Kuo, egy Olaszországból importált sportkocsi tulajdonosa szerint itt senkit nem zavar, ha valaki látványosan éli meg a vagyonát.

„Kínában ma még a szupergazdagok is visszafogják magukat. Dubajban viszont azt vezetsz, amit akarsz. Senki nem nyúl hozzád”

– mesélte az Economist magazinnak.

A hivatalos kínai adatok szerint mintegy 370 ezer kínai állampolgár él az Egyesült Arab Emírségekben, és több mint 15 ezer kínai cég működik ott. Mindkét szám nagyjából megduplázódott 2019 óta.

A Henley & Partners becslése szerint 2025-ben közel tízezer dollármilliomos települt az Emírségekbe. Ezzel szemben Szingapúrba már csak mintegy 1600 új vagyonos lakos érkezett – feleannyi, mint korábban.

Teljes kínai ökoszisztéma a sivatagban

Dubaj ma már nem csak pár éttermet jelent a kínai jelenlét. A városban teljes, önálló kínai ellátólánc működik. A Wemart szupermarketben ismert hazai márkák sorakoznak, sivatagi üvegházakban termesztik a megszokott zöldségeket, és 2020 óta működik az állami tanterv szerint oktató kínai iskola is.

Van kínai kórház, tetőteraszokon folytatott harcművészeti oktatás, és egy nagyrészt önmagába zárkózó kínai közösség.

A vállalati jelenlét is erős. A Dubai Multi Commodities Centre szabadkereskedelmi övezetben több mint ezer kínai cég működik – számuk az elmúlt három évben évente akár 25 százalékkal nőtt.

Ott vannak köztük a nagy állami bankok, az olajipari óriásvállalat, valamint technológiai startupok is, például a WeRide, amely önvezető taxikat üzemeltet a városban.

Miért éppen Dubaj?

Hongkong és Szingapúr továbbra is fontos csomópontjai a kínai tőkének, ám

Dubaj három okból vált még vonzóbbá: semlegessége, nyitottsága és a további meggazdagodás lehetősége miatt.

A város pragmatikus külpolitikát folytat. Amikor 2022-ben a nyugati szankciók kiszorították az orosz milliárdosokat Európa pénzügyi központjaiból, Dubaj tárt karokkal fogadta őket.

A tanulság a globálisan mozgó kínai elit számára világos: a nyugati pénzügyi rendszer politikai kockázatokat hordoz, Dubaj viszont kevésbé hajlamos a másodlagos szankciók alkalmazására.

A letelepedés is egyszerűbb. Kétmillió dirhámos – nagyjából 545 ezer dolláros – ingatlanbefektetéssel hosszú távú vízum szerezhető. 2023-ban 158 ezer ilyen tartózkodási engedélyt adtak ki, ami kétszerese az előző évinek.

Ingatlanláz és technológiai aranyláz

A kínai befektetők jelentős része Dubaj ingatlanpiacán tűnt fel. 2025-ben a lakóingatlanok ára 12 százalékkal emelkedett, szemben a kínai ingatlanszektor pangásával. Sokan elsősorban bérleti hozamot keresnek – és nem jakuzzit – jegyzi meg a kínai befektetőkről az Economist.

A startupok számára Dubaj jó kísérleti terep. A szabályozók nyitottak az új technológiákra, a mesterséges intelligenciára és az autonóm járművekre. Egy önvezető taxi kilométerdíja itt háromszorosa a kínainak – vagyis a profitráta jóval magasabb.

A sötét oldal és az új kockázatok

Viszont a nagy lehetőségek árnyoldalakkal is járnak. Az után, hogy a kínai kormány elkezdte felszámolni az állampolgárai által üzemeltetett, délkelet-ázsiai online csalóközpontokat, egyes kínai bűnözői csoportok Dubajba tették át működésüket.

Egy idő után megindultak az emberkereskedelemmel kapcsolatos vizsgálatok, annak nyomán, hogy a Dubaj peremén szegénységben tengődő kínaiak kolóniája alakult ki.

Most pedig a legnagyobb kérdés: vajon a jelenlegi közel-keleti eszkaláció mennyire változtatja meg a város státuszát? (Mindeközben a kínai hatóságok közölték, hogy a Teherán elleni támadásokban meghalt egy állampolgáruk és a háború első hetében 3000 kínait evakuáltak).

Ha az amerikai–iráni feszültség tovább nő, és másodlagos szankciók – kínai kapcsolataik miatt – lesújtanak Dubajban működő pénzintézetekre, az alapjaiban rengetheti meg a modellt. Ráadásul Peking sem nézheti jó szemmel, ha leggazdagabb állampolgárai tömegesen viszik ki vagyonukat.

Egyelőre azonban a kínai luxusautók még ott csillognak a Marina negyedben. A kérdés csak az: meddig marad Dubaj a korlátlan lehetőségek városa – és mikor válik végleg a geopolitika ütközőzónájává.

