Honvéd-meccs és foci a topligákból – sport a tévében

Dubaj, a Perzsa-öböl luxusvárosa az iráni háború előtt az adómentes jólét szinonimája volt. Az, hogy a nyugati „expatok” elkezdtek menekülni az Emírségekből, némileg elfedi a korábbi trendet: látványos ütemben települt be a kínai tőke és a gazdag kínaiak.