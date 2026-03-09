Honvéd-meccs és foci a topligákból – sport a tévében

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
9.30: Téli paralimpia, Milánó-Cortina
15.30: Kerékpár, Párizs-Nizza, 2. szakasz
20.00: Labdarúgás, NB II, Honvéd-Kecskemét
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
Sport 2
11.00: Baseball, World Classics, Ausztria-Koreai Köztársaság
17.00: Baseball, World Classics, Dominikai Köztársaság-Izrael
Eurosport 2
13.05: Kerékpár, Tirreno Adriatico 1. szakasz
15.45: Kerékpár, Párizs-Nizza, 2. szakasz
Spíler 1
20.25: Labdarúgás, angol FA Kupa, West Ham United-Brentford
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Oviedo
Arena 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Sassoulo