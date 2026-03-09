ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Honvéd-meccs és foci a topligákból – sport a tévében

Infostart

Ma franciaországi kerékpárverseny, téli paralimpia és több európai top fociliga meccsei is lesznek élőben a tévében.

A hétfői élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

9.30: Téli paralimpia, Milánó-Cortina

15.30: Kerékpár, Párizs-Nizza, 2. szakasz

20.00: Labdarúgás, NB II, Honvéd-Kecskemét

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

Sport 2

11.00: Baseball, World Classics, Ausztria-Koreai Köztársaság

17.00: Baseball, World Classics, Dominikai Köztársaság-Izrael

Eurosport 2

13.05: Kerékpár, Tirreno Adriatico 1. szakasz

15.45: Kerékpár, Párizs-Nizza, 2. szakasz

Spíler 1

20.25: Labdarúgás, angol FA Kupa, West Ham United-Brentford

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Oviedo

Arena 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Sassoulo

×