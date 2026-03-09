Orbán Viktor: hatalmas győzelem Kazincbarcikán

Hozzátette: „Valóság vs. Tisza: 2:0”.

„Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet” – jegyezte meg a posztban a miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

A valasztas.hu adatai szerint Kazincbarcikán vasárnap időközi helyi önkormányzati választást rendeztek Kazincbarcika 07. számú egyéni választókerületében.

A részvétel 28,33 százalékos volt, a választásra jogosult 2821 emberből 658 jelent meg. 3 szavazólap érvénytelen volt. Az eredmény: