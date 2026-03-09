Orbán Viktor: hatalmas győzelem Kazincbarcikán

Hozzátette: „Valóság vs. Tisza: 2:0”.
„Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet” – jegyezte meg a posztban a miniszterelnök, a Fidesz elnöke.
A valasztas.hu adatai szerint Kazincbarcikán vasárnap időközi helyi önkormányzati választást rendeztek Kazincbarcika 07. számú egyéni választókerületében.
A részvétel 28,33 százalékos volt, a választásra jogosult 2821 emberből 658 jelent meg. 3 szavazólap érvénytelen volt. Az eredmény:
- Kaló Attila (Fidesz–KDNP) 43,21 százalék (283 szavazat)
- Sűtő Ágnes (független) 36,34 százalék (238 szavazat)
- Dr. Séllyei Erzsébet (Városvédők Egyesület) 20,46 százalék (134 szavazat)