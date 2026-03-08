ARÉNA - PODCASTOK
Szavazólapot helyez el egy kéz egy urnába a választásokon.
Nyitókép: GettyImages/beast01

Évtizedek óta nem látott eredményt is hozott a Merz-kormány első választási erőpróbája

Infostart

Tartományi választásokat tartottak Baden-Württembergben. A vasárnapi szavazás első állómása volt az úgynevezett „szuperválasztási évnek”, amelyben két hét múlva az ugyancsak délnyugati Rajna-vidék-Pfalz tartomány következik, majd szeptemberben még három tartományban választanak.

A választások sorozatát elemzők nem véletlenül tekintik egyfajta országos hangulati barométernek a Friedrich Merz konzervatív kancellár vezette, a CDU/CSU-ból és a szociáldemokrata SPD-ből álló kormánykoalíció tavaly májusi hivatalba lépése után.

A sorozatos közvélemény-kutatások egyértelműen tükrözik, hogy mind a kancellár, mind az általa vezetett koalíció támogatottsága rendkívül alacsony, miközben elsősorban az egykori NDK-hoz tartozott keleti tartományokban a radikális jobboldali AfD párté egyre erőteljesebb.

Közülük kettőben, Szász-Anhaltban és Mecklenburg-Elő Pomerániában szeptemberben szavaznak. Mindkettőben az AfD fölényes győzelmére számítanak.

A „szuperévet” az önálló tartománynak számító Berlin zárja majd.

Baden-Württembergben az exit poll adatai nyomán ismertté vált előzetes eredmények azt tükrözték, hogy továbbra is a Zöldek Pártja a legtámogatottabb. A szavazatok 31,4 százalékát szerezték meg, a CDU a voksok 29,9 százalékához jutott.

A tartományban jelentősen növelte szavazatainak számát az AfD, amely a voksok 18,1 százalékát szerezte meg. A törvényhozás negyedik pártja változatlanul az SPD 5,4 százalékkal.

Évtizedek óta először nem jutott be a helyi parlamentbe a liberális FDP, és nem sikerült a bejutás az erre esélyesnek tartott Baloldal Pártjának sem.

Ami a mandátumok számát illeti, a 120 fős helyi parlamentben a Zöldek Pártja 44, a CDU 42, az AfD 26, míg az SPD 6 mandátumhoz juthat.

A jövőt illetően az egyetlen változás, hogy a 77 éves tartományi miniszterelnök, Winfried Kretschmann 15 év után távozik hivatalából, és helyét az utódjelölt Cem Özdemirnek adja át.

Özdemir a korábbi Scholz-kormányban többek között a fölművelésügyi tárcát vezette, és 1991 óta másodmagával az első török származású politikus volt a Bundestagban.

Baden-Württemberg továbbra is az egyetlen olyan német tartomány, amelyben eddig is, illetve az elkövetkező öt évben szintén a Zöldek Pártja alakíthatott, illetve alakíthat kormányt.

A CDU már előzetesen jelezte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is kész a Zöldekkel való helyi kormánykoalícióra.

A választási kampány kimagaslóan fő témája a gazdaság helyzete, a munkahelyek megőrzése volt, messze megelőzve mind a szociális, mind a közbiztonságot vagy épp az oktatást és a környezetvédelmet.

A tartományban a szavazóhelyiségek reggel 8 és 18 óra között tartottak nyitva, és 7,7 millióan járulhattak az urnák elé. Először szavazhattak a 16., illetve a 17. életévüket betöltő fiatalok.

A Zöldek Pártja és a CDU vezetői rendkívül elégedetten nyilatkoztak az elért eredményről, mint ahogy az AfD is ünnepelt.

A nem hivatalos végeredmények késő éjszaka, illetve a hajnali órákban várhatók.

