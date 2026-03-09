Hortay Olivér: Horvátország hétfőtől elkezdi besorozni a fiatalokat

Hortay Olivér azt írta, hogy a horvát kormányfő végrehajtja a „néppárti agendát”.
Román miniszterelnök: eddig több mint ezer román állampolgárt szállítottunk haza a Közel-Keletről
Az Egyesült Államok és Izrael nagyon súlyos csapásokat mért Iránra a február 28-án kezdődő háborúban, jelentősen szétzilálva az iszlamista hatalom katonai képességeit. Az erre válaszul érkező ellencsapások között voltak olyanok is, amelyek aggasztóak lehetnek a nyugatiak számára – írja a The War Zone (TWZ).
A budapesti szállodapiac történelmi mérföldkőhöz érkezett: a vendégéjszakák száma átlépte a járvány előtti szintet, és megközelítette a 10 milliót.
UK Chancellor Rachel Reeves will join an emergency meeting of G7 finance ministers later to discuss oil prices. Meanwhile, 32 civilians are injured by an Iranian drone attack on Bahrain.