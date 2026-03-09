Jacob Kiplimo megdöntötte a férfi félmaraton világrekordját

A 25 éves afrikai versenyző 57:20 perc alatt teljesítette a 21,0975 kilométeres távot, ezzel tíz másodperccel gyorsabb volt, mint az eddigi rekorder etióp Yomif Kejelcha, aki 2024-ben, Valenciában döntötte meg a csúcsot.

Kiplimo öt éve is világrekordot futott Lisszabonban - Kejelcha tőle vette el a csúcsot -, tavaly, Barcelonában pedig 56:42 perc alatt ért célba, de ezt az időt végül nem hitelesítették, mert úgy ítélték meg, hogy az előtte haladó jármű szélárnyékában futott, s ezzel nem megengedett előnyre tett szert.

Címképünkön Jacob Kiplimo, amint gyõztesként ér célba a chicagói maratonon, 2025. október 12-én