ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.74
usd:
343.47
bux:
121885.96
2026. március 9. hétfő Fanni, Franciska
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ugandai Jacob Kiplimo gyõz a férfiak mezõnyében a chicagói maratonon 2025. október 12-én.
Nyitókép: Matt Marton, MTI/MTVA

Jacob Kiplimo megdöntötte a férfi félmaraton világrekordját

Infostart / MTI

Az ugandai sportoló világcsúccsal nyerte a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.

A 25 éves afrikai versenyző 57:20 perc alatt teljesítette a 21,0975 kilométeres távot, ezzel tíz másodperccel gyorsabb volt, mint az eddigi rekorder etióp Yomif Kejelcha, aki 2024-ben, Valenciában döntötte meg a csúcsot.

Kiplimo öt éve is világrekordot futott Lisszabonban - Kejelcha tőle vette el a csúcsot -, tavaly, Barcelonában pedig 56:42 perc alatt ért célba, de ezt az időt végül nem hitelesítették, mert úgy ítélték meg, hogy az előtte haladó jármű szélárnyékában futott, s ezzel nem megengedett előnyre tett szert.

Címképünkön Jacob Kiplimo, amint gyõztesként ér célba a chicagói maratonon, 2025. október 12-én

Kezdőlap    Sport    Jacob Kiplimo megdöntötte a férfi félmaraton világrekordját

futó

félmaraton

jacob kiplimo

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Ali Hamenei fia lett Irán új legfelsőbb vezetője

Irán Szakértői Gyűlése Mojtaba Hameneit nevezte ki apja, Ali Hamenei ajatollah helyére az ország új legfelsőbb vezetőjének – jelentette vasárnap az állami média. Izrael közölte: ő is célponttá válik, Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott, hogy őt nem fogja elfogadni.
 

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Háború: Irán gazdasága az új célpont – videó

Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

Öböl-háború: olasz hadihajót vezényeltek Ciprus közelébe

A bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett XIV. Leó pápa

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban több üzemanyagtároló létesítményt is találat ért, a város egét lényegében elborította a fekete füst, és olajjal kevert eső esett. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Az új legfőbb vezetőt kiválasztó Szakértői Gyűlés több tagja is jelezte, hogy megvan, ki lesz a vezető. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral

75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral

Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mojtaba Khamenei to succeed his father as Iran's supreme leader as oil prices surge

Mojtaba Khamenei to succeed his father as Iran's supreme leader as oil prices surge

Khamenei is named as successor to his father, Ayatollah Ali Khamenei, who was killed in the first wave of US and Israeli strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 9. 05:15
Szijjártó Péter: a Paris Saint-Germain és a Szpartak Moszkva is részt vesz a Honvéd ünnepi utánpótlástornáján
2026. március 8. 22:11
Átvette a vezetést a Ferencváros
×
×