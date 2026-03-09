Tömegverekedéssel és 23 piros lap kiosztásával ért véget egy állami futballdöntő Brazíliában – videó

A Belo Horizonte városában rendezett összecsapáson a hatperces hosszabbítás utolsó pillanataiban szabadultak el az indulatok, amikor a Cruzeiro támadója, Christian sprintelt rá a kipattanó labdára, amelyet az Atletico Mineiro kapusa, Everson felszedett előle, ő viszont ütközött a hálóőrrel. Everson felpattant, fellökte ellenfelét, rátérdelt és tovább fenyegette őt, majd megérkeztek a csapattársak. Innentől tömegverekedéssé fajult a párharc.

„Megbocsájthatatlan, ami történt. Nem láttam még futballpályán ilyen erőszakot” – nyilatkozott Hulk, az Atletico támadója, aki a verekedés aktív részeseként utóbb elnézését kért a történtekért.

A kedélyek lecsillapodása után a játékvezető lefújta a mérkőzést, és bár a pályán nem tudta kiosztani a figyelmeztetéseket, brazil sajtóértesülés szerint utóbb 23 piros lap került be a jegyzőkönyvbe: a Cruzeiróból 12, az Atletico Mineiróból 11 játékos jutott a kiállítás sorsára.

A találkozón a Cruzeiro győzött 1–0-ra, ezzel hét év elteltével nyert újra trófeát.