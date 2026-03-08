ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 8. vasárnap Zoltán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
B-21 Raider. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Kiderült, mekkora légi flotta kell Amerikának ahhoz, hogy erősebb legyen Kínánál

Infostart

Egy amerikai kutatóintézet legújabb jelentésében pontosan megadja, mekkora légierő kellene ahhoz, hogy az Egyesült Államok a győzelem esélyével háborúzzon Kínával.

A hét elején hozta nyilvánosságra a Mitchell Institute for Aerospace Studies legújabb jelentését, amelyben az amerikai légierő állapotát és képességeit elemzi. A tanulmányban azt állítják, hogy a US Air Force jelenleg sem menyiségben, sem pedig minőségben nem alkalmas arra, hogy eséllyel szálljon szembe a kínai légiflottával. Heather Penney, az intézet kutatási igazgatója – egykori F-16-os vadászpilóta – a tanulmányt ismertetve azt állította, hogy legalább 500 darab hatodik generációs vadászgépre és bombázóra lenne szükség Kína ellen.

Az igazgató asszony a koreai, a vietnámi és a jelenleg folyó, ukrajnai háború tapasztalataival érvelt. Mint mondta: ha egy haderő nem képes a levegőből elpusztítani az ellenség parancsnoki központjait, ellátóbázisait és nehézfegyverzetének zömét, akkor ugyanolyan lövészárokharcba fog keveredni, mint amilyet most az oroszok és az ukránok kénytelen egymással vívni. Márpedig az ilyen véres, felőrlő háborúra sem anyagilag, sem lelkileg nem készült fel az Egyesült Államok.

Legalább 300 darab F-47, hatodik generációs vadászgép kellene ahhoz, hogy Washington az erő pozíciójából tárgyalhasson Pekinggel. Kép: X / Boeing
Legalább 300 darab F-47, hatodik generációs vadászgép kellene ahhoz, hogy Washington az erő pozíciójából tárgyalhasson Pekinggel. Kép: X / Boeing

Heather Penny azt hangoztatta, hogy az amerikai légierőnek alkalmasnak kellene lennie arra, hogy mélységi csapásokkal semmisítse meg a stratégiai fontosságú kínai létesítményeket. Csakhogy az ázsiai ország repülő erői és légvédelme rendkívül súlyos veszteségeket okozhatna a csapásmérőknek. Így olyan távolságból lehetne csak támadni, ahonnan elérhetetlenek a legfontosabb célpontok, vagy azzal kellene számolnia, hogy a gépek jó részét – a pilótákkal együtt – elvesztik. Márpedig ezek pótlása már rövid távon is megoldhatatlan.

Példaként az iráni atomprogram elleni bombatámadást említette. Az Éjszakai Kalapács akcióban a légierő valamennyi hadra fogható, B-2 Spirit nehézbombázója részt vett. Így ha a perzsa légvédelem akár csak egyet is lelőtt volna ezekből, akkor már nem lehetett volna megismételni az akciót. Ez a helyzet viszont egyáltalán nem alkalmas arra, hogy elrettentse Pekinget egy Tajvan elleni inváziótól.

A Defense News ezzel kapcsolatban megjegyzi: nyilvánvalóan a kínaiak is tisztában vannak az amerikai légierő képességeivel, és arra készülnének, hogy ha némi területi veszteség árán is, de kivéreztessék az ellenséget. Ebben az is kezükre játszik, hogy egy korábbi amerikai felmérés felfedte: az USA a Csendes-óceánon csupán néhány nagy bázisra összpontosította légi erejét, ezeket viszont a kínai rakéták elérhetik. Ugyanakkor az Egyesült Államoknak nincs elég hajója és repülőgépe ahhoz, hogy hosszabb időn keresztül ellássa üzemanyaggal, pótalkatrészekkel, illetve fegyverekkel az első vonalban harcoló egységeit. De az amerikai gyárak sem lennének képesek elég gyorsan pótolni a légierő veszteségeit.

Amerikai B-2 Spirit nehézbombázó éppen egy MOP-ot old ki. Kép: USAF
A B-2 Spirit nehézbombázóból sincs elég egy komoly háborúhoz. Kép: USAF

A Mitchell Institute arra is rávilágított: az amerikai légierő gyakran azért kénytelen megválni a régebbi gépeitől, hogy legyen pénze a modernebbek beszerzésére. Sőt, egyelőre több repülőgépet vonnak ki az első vonalból, mint amennyi új érkezik a helyükre, vagyis a flotta lassan zsugorodik. Az igazgató asszony szerint legalább azt kellene elérni, hogy azonos legyen a leselejtezett és az újonnan beszerzett repülők aránya.

Heather Penny rögtön hozzátette: az igazi persze az lenne, ha az új gépek beszerzésének ütemét felgyorsítanák. Elégtelennek nevezte, hogy a légierő terveiben csak 185 darab hatodik generációs F-47-es vadászgép és mindössze 100 B-21 bombázó szerepel. Az intézet számításai alapján a vadászokból legalább 300, a csapásmérőkből pedig minimum 200 kellene ahhoz, hogy kellő mértékű elrettentő erővel rendelkezzen Washington Pekinggel szemben.

A Northrop Grumman cég B-21 Raider bombázója nagy hatótávolságú cirkáló rakétákkal és drónokkal képes pusztító csapásokat mérni. Kép: Northrop Grumman
A Northrop Grumman cég B-21 Raider bombázója nagy hatótávolságú cirkáló rakétákkal és drónokkal képes pusztító csapásokat mérni. Kép: Northrop Grumman

A tanulmányban arra is kitértek, hogy egy ilyen hatalmas léptékű fejlesztésre valószínűleg nem lenne elég pénz. Ezért az intézet azt javasolja, hogy a legújabbak mellett még bizonyos számú, régebbi tervezésű gépet is érdemes lenne beszerezni. Évente 75 darab kellene az ötödik generációs F-35A-ból és 24 az eggyel régebbi technológiai szintet képviselő F-15EX-ből. Ezeken kívül minél több drónra is szükség lenne ahhoz, hogy a légierő ütőképességét emelhessék.

Ugyanakkor a Mitchell Institute elhamarkodottnak tartja az Air Force vezetésének azt a tervét, hogy a 2030-tól felszámolják az összes B-1 és B-2 bombázót, helyettük pedig az ősöreg B-52-őkből újítanának fel 76 darabot, és beszereznének 100, új építésű, B-21 lopakodó bombázót.

Kezdőlap    Külföld    Kiderült, mekkora légi flotta kell Amerikának ahhoz, hogy erősebb legyen Kínánál

kínai

amerikai-kínai kapcsolatok

amerikai légierő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Az iráni külügyi szóvivő szerint emberek tömegeinek élete került veszélybe azt követően, hogy az amerikai és az izraeli légierő pusztító csapásokat mért több olajraktárra.
 

Öböl-háború: Irán gazdasága az új célpont – videó

Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

Öböl-háború: olasz hadihajót vezényeltek Ciprus közelébe

A Szent Atya a bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban több üzemanyagtároló létesítményt is találat ért, a város egét lényegében elborította a fekete füst, és olajjal kevert eső esett. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Az új legfőbb vezetőt kiválasztó Szakértői Gyűlés több tagja is jelezte, hogy megvan, ki lesz a vezető. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rohamosan terjed a &quot;brushing&quot; átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!

Rohamosan terjed a &quot;brushing&quot; átverés: rengeteg magyart húznak le a csomagküldős csalók - mutatjuk a módszert!

A brushing scam csaláskor egy eladónak tűnő bűnöző egy alacsony értékű terméket küld egy valós, mit sem sejtő címzettnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lebanon says nearly 400 killed in Israeli strikes as US confirms death of seventh service member

Lebanon says nearly 400 killed in Israeli strikes as US confirms death of seventh service member

Iranians describe scenes in Tehran after oil depots were struck, with one woman telling the BBC "you can smell the burning".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 8. 20:41
Évtizedek óta nem látott eredményt is hozott a Merz-kormány első választási erőpróbája
2026. március 8. 19:45
Ukrán külügyminiszter: követeljük az értékeink visszaszolgáltatását
×
×