Orbán Balázs: kulcskérdés, hogy Európa képes-e visszatérni a béke és a józan ész talajára

A politikus bejegyzésében úgy fogalmazott: az orosz-ukrán háború ötödik évébe lépve világosan látszik, hogy Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a konfliktusért, „amikor az olcsó orosz energia kiszorul a piacról, a kínálat szűkül, a kereslet marad”, az árak pedig emelkednek.

„Ezt az energiafegyvert fordítja most Ukrajna Magyarország ellen. Az ukrán vezetés politikai okokból zsarolási eszközként használja a tranzitot és az ellátási útvonalakat” – írta.

Hozzátette: „ha Zelenszkij, a brüsszeli háborúpárti elit és a magyar ellenzék célt ér, és kiszorítják az olcsó orosz energiát a térségből, annak rövid időn belül súlyos következményei lennének. Nemcsak az üzemanyagárak emelkednének meg a régióban, hanem a rezsicsökkentés is veszélybe kerülne. Az olcsó olajból származó extraprofitot a magyar kormány jelenleg elvonja az energiacégektől, és visszaforgatja a családok támogatására. Ha ezt ellehetetlenítik, a lakosság fizeti meg az árát” – emelte ki.

Orbán Balázs bejegyzésében arról is írt, „Magyarország ezért nem politikai dacból állította meg a 90 milliárd eurós hadikölcsönt és a 20. szankciós csomagot, hanem azért, mert meg kell védenünk hazánk energiabiztonságát. Ez szuverenitási kérdés” – írta.

Megjegyezte: amíg a szállítások nem indulnak újra, addig Ukrajna számára kedvező európai döntésekhez Magyarország nem járul hozzá.

A politikus felhívta a figyelmet arra, eközben a kárpátaljai magyarság kényszersorozásokkal néz szembe, „ez nemcsak nemzetpolitikai, hanem morális kérdés is”.

A Magyar Péter vezette Tisza Párt és az őket támogató baloldal mégis demonstratívan Kijevvel és Brüsszellel együtt állnak ki a háború folytatása mellett. Miközben valós konfliktus van Magyarország és Ukrajna között az energia, az uniós csatlakozás és a háborús finanszírozás ügyében, ők a magyar érdekkel ellentétes oldalára állnak” – fogalmazott.

Orbán Balázs szerint a következő évek kulcskérdése az lesz, hogy Európa képes-e megállítani az eszkalációt és visszatérni a béke és a józan ész talajára, „vagy tovább sodródik egy olyan irányba, ahol az energiaválság, az áremelkedés és a gazdasági gyengülés válik tartóssá.”

„Az biztos, hogy Magyarország a béke oldalán áll és ha nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, továbbra is a magyarok békéje és biztonsága lesz az első” – fogalmazott.