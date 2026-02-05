ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? címû podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. február 5-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Orbán Balázs: aki a magyar utat választja, jobban jár

Infostart / MTI

Magyarország érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, ne adja pénzét Ukrajnának, és megőrizze a rezsicsökkentést – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjében.

A politikus hangsúlyozta: a februárban életbe lépett kormányzati intézkedések azt bizonyítják, hogy „aki a magyar úton jár, az jobban jár, mint aki a brüsszeli utat választja”. Rámutatott, miközben több nyugat-európai, „háborúpárti” kormány megszorításokat vezet be és kivezeti az energetikai támogatásokat, Magyarországon a rezsicsökkentés mellett még rezsistop is van. Fontosnak nevezte, hogy az emberek érezzék:

a béke és a biztonság politikája anyagi értelemben is előnyt jelent.

Orbán Balázs beszélt arról is, hogy a jobboldali, patrióta, szuverenista oldalon egyre többen jelennek meg olyanok, akik korábban nem vettek részt a közéletben. Mint mondta, a Fidesz kampánya akkor lehet sikeres, ha segíti ennek a társadalmi mozgalomnak a kibontakozását. Orbán Viktorról úgy fogalmazott: tőle azt lehet várni, hogy „ne vezesse az országot háborúba, ne adja a pénzünket Ukrajnának, védje meg a rezsicsökkentést”.

Az Orbán Viktor és Magyar Péter alkalmasságát vizsgáló közvélemény-kutatásokról kijelentette: a baloldalon több intézet „a politika szolgálóleányává változott”. Úgy vélte, Magyar Pétert saját szavazói sem tartják alkalmasnak komoly közjogi tisztség betöltésére. Az ellenzékről szólva azt mondta, ahogy 2022-ben Márki-Zay Péter mögött, most Magyar Péter mögött is nemzetközi lobbihálózat áll, jelenleg a brüsszeli bürokraták és a liberális elit támogatásával. Megjegyezte: Magyar Péter „egy európai háborúpárti elit fogott embere”.

Hangsúlyozta: a Tisza Párt megpróbálja elhallgatni az összefüggést az orosz energia, Paks II és a rezsicsökkentés között, holott „ha nincs orosz energia, nincs Paks II, ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés”.

A magyarországi cigányokról Orbán Balázs kijelentette: „a magyarországi cigányság segítségével, együttműködésével, támogatásával tervezzük megnyerni az áprilisi országgyűlési választást”. Felidézte Orbán Viktor korábbi szavait is, miszerint „a cigányságnak szárnyakat kell adni”, és hozzátette: „a cigányság képviselői arról beszélnek, hogy (…) ők munkát szeretnének, lehetőséget”.

A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban úgy fogalmazott: „álhírgyártás” zajlik, a kormányrendelet egy alkotmánybírósági döntést hajt végre. Karácsony Gergely főpolgármesterről azt mondta: nem járható út, ha valaki nem tesz eleget törvényi kötelezettségeinek, a főpolgármester felelőssége Budapest működtetése.

Orbán Balázs elmondta:

Budapest nélkül nem lehet választást nyerni, ugyanakkor „pozitív meglepetések várhatók” a fővárosban.

Reményei szerint Orbán Viktor február 14-i évértékelőjében arról beszél majd, hogy az európai elit Ukrajna finanszírozását tekinti a legfontosabb projektnek, miközben „ha az ukrán jólétet építjük, abból nem lesz magyar jólét”.

orbán viktor

orbán balázs

magyar péter

tisza párt

választás 2026

Eb-ezüstérmes a magyar női pólóválogatott

Eb-ezüstérmes a magyar női pólóválogatott
Ezüstéremmel zárta a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságot: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata a csütörtöki döntőben ötméteresekkel 15–13-ra kapott ki a holland együttestől.
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
