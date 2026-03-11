ARÉNA - PODCASTOK
Az április 8-i országgyűlési választásra leadott levélszavazatokat tartalmazó urna a kolozsvári főkonzulátuson 2018. március 26-án. Ettől a naptól és csak személyesen vehetik át a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a szavazási levélcsomagjaikat a kijelölt külképviseleteken. A 118 külképviselet közül csak a 12 kijelölt külképviseleteken (Belgrád, Beregszász, Bukarest, Csíkszereda, Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Szabadka, Ungvár, Eszék, Kijev, Lendva) lehet átvenni a szavazási levélcsomagot. Lehetőség van arra, hogy a szavazólap és a nyilatkozat kitöltése után a választópolgár a külképviseleten leadja szavazatát. A levélben szavazók csak országos pártlistára szavazhatnak.
Nyitókép: MTI/Biró István

Már csak egy hét: nem leszek Magyarországon a választáskor, mit csináljak? – Kisokos

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Egy hetük maradt a regisztrációra azoknak a határon túli magyaroknak, akik levélben szeretnének voksolni az április 12-i országgyűlési képviselőválasztáson. A honi lakcímekkel rendelkezők is szavazhatnak külföldön, de kicsit bonyolultabban.

904 ezer magyar állampolgár jogosult a pártlistás levélszavazásra, közülük eddig 471 ezren regisztráltak a levélszavazók névjegyzékébe, 287 ezren Romániából. A többieknek március 18-ig van erre idejük, ezt közölte a Nemzeti Választási Iroda elnöke egy Kolozsváron tartott tájékoztatón.

Nagy Attila erről korábban az Inforádió Aréna című műsorában is beszélt.

„Tavaly októberben küldtünk egy figyelemfelhívó levelet minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak, hogy egyrészt regisztrálhat mint levélszavazó, hiszen az ő esetükben kötelező a regisztráció, szemben a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárokkal."

Tavaly ősszel azokat is értesítették, akik már szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében, hogy lehetőségük van adatmódosításra; máshol szeretnék felvenni a levélcsomagot, megváltozott a lakcímük, akkor ezt jelezzék, hiszen ez alapján kapják a levélcsomagokat. De külön értesítést most nem kaptak a levélszavazók.

Nagy Attila elmondta, hogy a levélszavazathoz szükséges nyilatkozatban a választópolgár nevét, születési helyét és idejét, valamint egy magyar okmánya, a személyi igazolványa, az útlevele, a jogosítványa vagy a honosítási okirata számát kell megadni. Ezeket a Választási Iroda munkatársai összevetik a saját adatbázisukkal, és csak azoknak a szavazólapját fogadják el, akik szerepelnek a levélszavazók névjegyzékében.

37 ezer választópolgárt egyébként már töröltek inaktivitás, 9 ezret pedig elhalálozás miatt.

A postán vagy nagykövetségen leadható szavazólapot bele kell helyezni a belső borítékba, és azt le kell zárni, különben nem fogadják el.

A legutóbbi országgyűlési választáson

2022-ben a levélszavazatok 15 százaléka volt érvénytelen

– hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda vezetője.

Nagy Attila szerint egyébként a posta helyett érdemes a külképviseleten leadni a levélszavazatot, mert akkor biztosan célba ér időben.

„A Magyar Posta tartja a kapcsolatot például a román és a szerb postával is, az utóbbi években ez normális és együttműködő kapcsolattá vált, úgyhogy az elmúlt választások során kevés probléma adódott ebből, de természetesen a lehetőség él a levélszavazók számára, hogy a külképviseleteken adják le a levélcsomagot, illetve fel is tudják ott venni, amennyiben ezt jelölték be a regisztráció során” – mondta szintén az InfoRádióban.

Olyan magyar állampolgárok is vannak, akiknek van magyar lakcímük, de a választás napján éppen külföldön vannak. Ők a külképviseleteken szavazhatnak pártlistákra és egyéni képviselőjelöltekre is, ha legkésőbb április 2-ig kérelmezik ezt.

A nagykövetségeken és konzulátusokon négy éve 58 ezren szavaztak.

Idén többen lehetnek, mert azóta 147-ről 151-re nőtt a magyar külképviseletek száma.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Már csak egy hét: nem leszek Magyarországon a választáskor, mit csináljak? – Kisokos

határon túli magyarok

levélszavazat

választás 2026

külföldi szavazás

×