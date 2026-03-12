ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.05
usd:
336.09
bux:
122627.14
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel és Gitanas Nauseda litván államfővel közösen tartott sajtóértekezleten a Krími Platform negyedik csúcstalálkozóján Kijevben 2024. szeptember 11-én. Az ukrán kezdeményezésű Krími Platform célja Ukrajna területi egysége helyreállításának támogatása.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

Infostart

Az ukrán államfő szerint nem lépett át egy határt, amikor megfenyegette Orbán Viktort, és úgy látja, a magyar kormányfő az orosz vezető oldalán áll.

A kijevi elnöki palotában adott exkluzív interjút a Politicónak Volodimir Zelenszkij, ahol többek között arról is beszélt, hogy azt szeretné: Donald Trump fokozza a nyomásgyakorlást Vlagyimir Putyinra és hagyjon fel azzal, hogy a több mint négy éve tartó háború után őt kényszerítse tűzszünetre.

Az ukrán elnök szerint a népe „fáradt”, de a harci szellem nem szűnt, és nem hajlandóak elfogadni Oroszország ultimátumát, amely Ukrajna keleti területeinek átadását követeli – idézett az interjúból az Index.

Felszólította az európai vezetőket, hogy dolgozzanak ki egy B-tervet Ukrajna hosszú távú finanszírozásának biztosítására: egy olyan megoldást, amely kikerüli Orbán Viktor magyar miniszterelnök, általa „zsarolásnak” nevezett magatartását. Mint ismert, a magyar kormány – a szlovákkal karöltve – blokkolja az EU által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hitelt.

„Trump elnök megkérdezte tőlem: »Bízol abban, hogy a mi biztonsági garanciáink erősebbek lehetnek a NATO-nál?« Azt mondtam, hogy igen, ez ma önön múlik. Önön múlik, elnök úr. Isten áldja, ha erősebb biztonsági garanciákat kapunk, mint a NATO. De mi lesz Ön után? És mi lesz én utánam?«” – idézte Zelenszkij az amerikai elnökkel folytatott beszélgetését. Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy

a biztonsági garanciákat a nemzeti parlamenteknek és az amerikai Kongresszusnak kell jóváhagyniuk, hogy azokat a jövőbeli kormányzatok ne vonhassák vissza.

Zelenszkij az interjúban megerősítette, hogy drónháborús szakértőkből álló csapatokat küld a Perzsa-öböl térségébe, hogy segítsenek Amerika szövetségeseinek védekezni az iráni Sahíd drónok ellen. Ezeket Oroszország az elmúlt négy évben Ukrajna ellen is bevetette. Cserébe Zelenszkij csúcskategóriás, amerikai gyártású PAC–3 rakétákat szeretne Patriot légvédelmi rendszerekhez, de attól tart, hogy ezekből hiány lesz, mivel az Egyesült Államok saját katonái is felhasználják őket az öböl védelmére.

Az ukrán államfő szerint nem lépett át egy határt, amikor megfenyegette Orbán Viktort,

nem tartja a „diplomáciai hallgatást” különösebben hasznosnak a magyar miniszterelnökkel való bánásmódban. A lap szerint Zelenszkij a valaha elmondott leghevesebb bírálatait fogalmazta meg Orbán hozzáállásával szemben: elítélte az oroszellenes szankciók blokkolására és visszavonására tett kísérletei miatt, és „zsarolással” vádolta meg az EU-hitel ügyében.

Volodimir Zelenszkij leszögezte, hogy Orbán Viktor „barátja” és „stratégiai partnere” Oroszországnak, valamint Putyin „szövetségese”.

„Az orosz vezető oldalán áll. Ugyanazt teszi, mindent blokkol Ukrajna ellen. Csak egyet nem tesz ma: nem rakétákkal és drónokkal támadja a területünket. Ám blokkolja Ukrajna finanszírozását, a fegyverszállítmányokat, és ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását” – mondta. Az elnök hozzátette, hogy Orbán az orosz narratívákat is „terjeszti”.

Kezdőlap    Külföld    Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

ukrajna

orbán viktor

donald trump

háború

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre

„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre

Volodimir Zelenszkij Gulyás Gergely szerint „hülyeségeket beszél”, a Volánbuszok valóban nem tudnak védett áron tankolni, lesznek Orbán Viktor-fejes óriásplakátok, de Fidesz-pénzből. A parlamenti ciklus lezárultával, bő egy hónappal az országgyűlési választások előtt is van Kormányinfó, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével, ők újságírói kérdésekre is válaszolnak. Cikkünk frissül.
VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egész magyar büntetőjogot érintő ügyben kaszálhatja el Magyarországot az EU Bírósága

Az egész magyar büntetőjogot érintő ügyben kaszálhatja el Magyarországot az EU Bírósága

Az Európai Unió Bíróságának egyik főtanácsnoka szerint Magyarország és Csehország megsérti az uniós jogot azzal, hogy bizonyos esetekben ügyvéd jelenléte nélkül is kihallgathatják a gyanúsítottakat. A testület ítélethozatal előtti véleményezése szerint a hatóságok nem korlátozhatják időkerettel a védelemhez való jog gyakorlását – írja közleményében az uniós bíróság, amely szerint akár pénzbírságot is kaphat Magyarország az ügy miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett

Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett

A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

The oil price rise comes despite 32 countries agreeing yesterday to release 400 million barrels of oil reserves. On Wednesday, President Trump insisted the price would come down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 09:49
Iránnak új célpontja van, menekülnek az emberek az üzleti negyedekből
2026. március 12. 08:57
Az orosz elnök különmegbízottja az Egyesült Államokban tárgyalt
×
×