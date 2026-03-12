Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

A kijevi elnöki palotában adott exkluzív interjút a Politicónak Volodimir Zelenszkij, ahol többek között arról is beszélt, hogy azt szeretné: Donald Trump fokozza a nyomásgyakorlást Vlagyimir Putyinra és hagyjon fel azzal, hogy a több mint négy éve tartó háború után őt kényszerítse tűzszünetre.

Az ukrán elnök szerint a népe „fáradt”, de a harci szellem nem szűnt, és nem hajlandóak elfogadni Oroszország ultimátumát, amely Ukrajna keleti területeinek átadását követeli – idézett az interjúból az Index.

Felszólította az európai vezetőket, hogy dolgozzanak ki egy B-tervet Ukrajna hosszú távú finanszírozásának biztosítására: egy olyan megoldást, amely kikerüli Orbán Viktor magyar miniszterelnök, általa „zsarolásnak” nevezett magatartását. Mint ismert, a magyar kormány – a szlovákkal karöltve – blokkolja az EU által Ukrajnának ígért 90 milliárd eurós hitelt.

„Trump elnök megkérdezte tőlem: »Bízol abban, hogy a mi biztonsági garanciáink erősebbek lehetnek a NATO-nál?« Azt mondtam, hogy igen, ez ma önön múlik. Önön múlik, elnök úr. Isten áldja, ha erősebb biztonsági garanciákat kapunk, mint a NATO. De mi lesz Ön után? És mi lesz én utánam?«” – idézte Zelenszkij az amerikai elnökkel folytatott beszélgetését. Volodimir Zelenszkij hozzátette, hogy

a biztonsági garanciákat a nemzeti parlamenteknek és az amerikai Kongresszusnak kell jóváhagyniuk, hogy azokat a jövőbeli kormányzatok ne vonhassák vissza.

Zelenszkij az interjúban megerősítette, hogy drónháborús szakértőkből álló csapatokat küld a Perzsa-öböl térségébe, hogy segítsenek Amerika szövetségeseinek védekezni az iráni Sahíd drónok ellen. Ezeket Oroszország az elmúlt négy évben Ukrajna ellen is bevetette. Cserébe Zelenszkij csúcskategóriás, amerikai gyártású PAC–3 rakétákat szeretne Patriot légvédelmi rendszerekhez, de attól tart, hogy ezekből hiány lesz, mivel az Egyesült Államok saját katonái is felhasználják őket az öböl védelmére.

Az ukrán államfő szerint nem lépett át egy határt, amikor megfenyegette Orbán Viktort,

nem tartja a „diplomáciai hallgatást” különösebben hasznosnak a magyar miniszterelnökkel való bánásmódban. A lap szerint Zelenszkij a valaha elmondott leghevesebb bírálatait fogalmazta meg Orbán hozzáállásával szemben: elítélte az oroszellenes szankciók blokkolására és visszavonására tett kísérletei miatt, és „zsarolással” vádolta meg az EU-hitel ügyében.

Volodimir Zelenszkij leszögezte, hogy Orbán Viktor „barátja” és „stratégiai partnere” Oroszországnak, valamint Putyin „szövetségese”.

„Az orosz vezető oldalán áll. Ugyanazt teszi, mindent blokkol Ukrajna ellen. Csak egyet nem tesz ma: nem rakétákkal és drónokkal támadja a területünket. Ám blokkolja Ukrajna finanszírozását, a fegyverszállítmányokat, és ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását” – mondta. Az elnök hozzátette, hogy Orbán az orosz narratívákat is „terjeszti”.