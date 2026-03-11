Németországnak nem kell Ursula von der Leyen új iránya

A szociáldemokrata politikus Ursula von der Leyen párizsi nyilatkozatára reagált. A 2011. március 11-i fukusimai atomerőmű-katasztrófa tizenötödik évfordulójához időzített, Párizsban tartott nemzetközi csúcstalálkozón az Európai Bizottság elnöke annak a nézetének adott hangot, hogy az atomenergiáról való leválás stratégiai hiba volt.

Az akkori Merkel-kormány döntése nyomán Németország a katasztrófát követően fokozatosan kapcsolta le atomerőműveit, az utolsókat 2023-ban.

A bizottsági elnök kijelentésére német részről először Friedrich Merz reagált. A kancellár sajnálatosnak, ugyanakkor visszafordíthatatlannak nevezte az atomenergiáról való német lemondást.

„A döntés megmásíthatatlan, de sajnos így van”

– jelentette ki Merz, elismerve, hogy ez stratégiai hiba volt.

A német környezetvédelmi miniszter ezzel szemben nem stratégiai hibáról beszélt. Ellenkezőleg az Európai Bizottságot, illetve annak elnökét a "múltba tekintő stratégiával" vádolta. Egyidejűleg megerősítette Németország elkötelezettségét az atomenergiáról való lemondás mellett.

A miniszter reagált arra is, hogy Ursula von der Leyen az atomenergiát „a megbízható megfizethető villamosenergia forrásaként” említette, és – mint a német portálok idézték – bejelentette az EU új támogatási programját az atomenergiára.

„Elutasítom, hogy még több adófizetői pénzt költsenek új, magas kockázatú reaktorokra” – fogalmazott Carsten Schneider, aki szerint ehhez sok pénzre lenne szükség, ami azután máshol hiányozna.

Reagált arra is, hogy Ursula von der Leyen nyilvánosságra hozta terveit az atomenergia-termelés bővítéséről, beleértve a kis moduláris reaktorok bevezetését is. Schneider szerint hosszú ideje ígérgetik ezeket a kis erőműveket, de semmilyen áttörést nem sikerült elérni, ehelyett a támogatásokért küzdenek.

Németország kitart a nukleáris energia kivezetése mellett. Ennek köszönhetően az ország biztonságosabbá vált. A tizenöt évvel ezelőtt született „nukleáris konszenzus” előnyös volt az ország számára – hangsúlyozta a környezetvédelmi miniszter, kiemelve a megújuló energiaforrások előnyeit.

A szélből és napból származó tiszta, biztonságos villamosenergia olcsóbb, régóta az energetikai átállás motorja, és nem termel radioaktív hulladékot

– magyarázta a miniszter.

Merz kancellár előző nap a cseh miniszterelnökkel tartott találkozóján kijelentette, hogy kormánya elkötelezte magát új gáztüzelésű erőművek építése mellett, amelyek „tartalékot” jelentenek a megújuló energiaforrások, például a nap- és szélenergia számára.