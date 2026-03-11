ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda Szilárd
Egy atomerőmű négy hatalmas beton kürtővel.
Nyitókép: Unsplash

Németországnak nem kell Ursula von der Leyen új iránya

Infostart

Az Európai Bizottság elnöke Európa hibájáról beszélt, de Németország nem hagyja magát. Friedrich Merz kancellárnál jóval élesebben fogalmazott az atomenergiáról való lemondással kapcsolatban a német kormány környezetvédelmi miniszter minisztere. Carsten Schneider szerint nincs visszaút.

A szociáldemokrata politikus Ursula von der Leyen párizsi nyilatkozatára reagált. A 2011. március 11-i fukusimai atomerőmű-katasztrófa tizenötödik évfordulójához időzített, Párizsban tartott nemzetközi csúcstalálkozón az Európai Bizottság elnöke annak a nézetének adott hangot, hogy az atomenergiáról való leválás stratégiai hiba volt.

Az akkori Merkel-kormány döntése nyomán Németország a katasztrófát követően fokozatosan kapcsolta le atomerőműveit, az utolsókat 2023-ban.

A bizottsági elnök kijelentésére német részről először Friedrich Merz reagált. A kancellár sajnálatosnak, ugyanakkor visszafordíthatatlannak nevezte az atomenergiáról való német lemondást.

„A döntés megmásíthatatlan, de sajnos így van”

– jelentette ki Merz, elismerve, hogy ez stratégiai hiba volt.

A német környezetvédelmi miniszter ezzel szemben nem stratégiai hibáról beszélt. Ellenkezőleg az Európai Bizottságot, illetve annak elnökét a "múltba tekintő stratégiával" vádolta. Egyidejűleg megerősítette Németország elkötelezettségét az atomenergiáról való lemondás mellett.

A miniszter reagált arra is, hogy Ursula von der Leyen az atomenergiát „a megbízható megfizethető villamosenergia forrásaként” említette, és – mint a német portálok idézték – bejelentette az EU új támogatási programját az atomenergiára.

„Elutasítom, hogy még több adófizetői pénzt költsenek új, magas kockázatú reaktorokra” – fogalmazott Carsten Schneider, aki szerint ehhez sok pénzre lenne szükség, ami azután máshol hiányozna.

Reagált arra is, hogy Ursula von der Leyen nyilvánosságra hozta terveit az atomenergia-termelés bővítéséről, beleértve a kis moduláris reaktorok bevezetését is. Schneider szerint hosszú ideje ígérgetik ezeket a kis erőműveket, de semmilyen áttörést nem sikerült elérni, ehelyett a támogatásokért küzdenek.

Németország kitart a nukleáris energia kivezetése mellett. Ennek köszönhetően az ország biztonságosabbá vált. A tizenöt évvel ezelőtt született „nukleáris konszenzus” előnyös volt az ország számára – hangsúlyozta a környezetvédelmi miniszter, kiemelve a megújuló energiaforrások előnyeit.

A szélből és napból származó tiszta, biztonságos villamosenergia olcsóbb, régóta az energetikai átállás motorja, és nem termel radioaktív hulladékot

– magyarázta a miniszter.

Merz kancellár előző nap a cseh miniszterelnökkel tartott találkozóján kijelentette, hogy kormánya elkötelezte magát új gáztüzelésű erőművek építése mellett, amelyek „tartalékot” jelentenek a megújuló energiaforrások, például a nap- és szélenergia számára.

