ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.99
usd:
336.34
bux:
122739.92
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Businesswoman on blurred background voting using digital interface 3D rendering
Nyitókép: sdecoret/Getty Images

Idea: mindkét nagy párt támogatottsága nőtt

Infostart

A bizonytalanok száma pedig csökkent.

Az Idea Intézet február 28-a és március 6-a között elvégzett, országosan reprezentatív, kérdőíves felmérése szerint ha a választásra március legelején került volna sor, négypárti parlament alakult volna, mivel az elmúlt időszakban fokozatosan erősödő Mi Hazánk mellett, a DK is elérte volna a frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt.

Az eredmények szerint a felnőtt népesség 38 százaléka szavazott volna a Tisza Pártra, a Fidesz-KDNP-t a válaszadók 29 százaléka támogatta volna. A Tisza támogatottsága 2, a kormánypártoké pedig 1 százalékponttal növekedett február elejéhez képest.

Forrás: Idea Intézet
Forrás: Idea Intézet

Kicsit több mint egy hónappal a választások előtt a Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében is elérte az 5 százalékos szintet, míg a DK-ra a felnőttek 4 százaléka voksolt volna a hónap elején.

Hozzátették: az eredmények azt mutatják, hogy a választás időpontjához közeledve egyre többen választanak támogatandó pártot maguknak: a nem tudja/nem válaszolók aránya a január eleji 27 százalékos szintről február elejére előbb 24 százalékra, majd márciusra 21 százalékra csökkent a teljes népesség körében.

Kezdőlap    Belföld    Idea: mindkét nagy párt támogatottsága nőtt

közvélemény-kutatás

idea intézet

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: folyamatos a játék az olajárakkal, az érkező hírek is drágulást okoznak

Elemző: folyamatos a játék az olajárakkal, az érkező hírek is drágulást okoznak

Irán lassan két hete sakkban tartja a Hormuzi-szorost, támadják az itt áthaladó hajókat, és voltaképpen csak a saját, illetve a szövetségeseik hajóit engedik át. Mivel járhat az, hogyha a térség olajállamai hosszabb távon nem tudják itt a világpiacra juttatni az energiahordozóikat? Kováts Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdeztük.
Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

A kormányfő telefonon igazította el az Ukrajnában tartózkodó, a Barátság kőolajvezeték ügyében küldött delegáció vezetőjét.
 

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe

Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe

A lengyel kormány jelentések szerint meghiúsítottak egy kibertámadást az ország egyik nukleáris kutatóközpontja ellen. A kormány szerint Irán állhat a támadás mögött – írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy fesztivállal kevesebb lesz nyáron a Balatonnál: a szervezők gazdasági nehézségekre hivatkoznak

Egy fesztivállal kevesebb lesz nyáron a Balatonnál: a szervezők gazdasági nehézségekre hivatkoznak

A hír ennyi: idén már biztosan nem rendezik meg a Bondoró Nemzetközi Utcaszínház Fesztivált, amely 2019 óta a balatoni nyár egyik kiemelkedő kulturális eseményének számított.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran attacks cargo ships in Gulf as US-Israeli strikes hit street checkpoints in Tehran

Iran attacks cargo ships in Gulf as US-Israeli strikes hit street checkpoints in Tehran

Oil prices have risen again as shipping is disrupted - at one point hitting $100 a barrel. In Iran, state media says a message from the new supreme leader will be released soon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 13:29
Farkasfalka csaphatott le egy borsodi falu mellett, jelentős a kár
2026. március 12. 12:55
Meghalt a budakeszi tűz egyik sérültje
×
×