Idea: mindkét nagy párt támogatottsága nőtt

Az Idea Intézet február 28-a és március 6-a között elvégzett, országosan reprezentatív, kérdőíves felmérése szerint ha a választásra március legelején került volna sor, négypárti parlament alakult volna, mivel az elmúlt időszakban fokozatosan erősödő Mi Hazánk mellett, a DK is elérte volna a frakció alapításához szükséges 5 százalékos küszöböt.

Az eredmények szerint a felnőtt népesség 38 százaléka szavazott volna a Tisza Pártra, a Fidesz-KDNP-t a válaszadók 29 százaléka támogatta volna. A Tisza támogatottsága 2, a kormánypártoké pedig 1 százalékponttal növekedett február elejéhez képest.

Forrás: Idea Intézet

Kicsit több mint egy hónappal a választások előtt a Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében is elérte az 5 százalékos szintet, míg a DK-ra a felnőttek 4 százaléka voksolt volna a hónap elején.

Hozzátették: az eredmények azt mutatják, hogy a választás időpontjához közeledve egyre többen választanak támogatandó pártot maguknak: a nem tudja/nem válaszolók aránya a január eleji 27 százalékos szintről február elejére előbb 24 százalékra, majd márciusra 21 százalékra csökkent a teljes népesség körében.