Iráni katonai gépekre mértek pusztító csapást az amerikaiak – videó

Mint a CNN írta, a három eltalált repülőgép közül amerikai gyártmányú volt egy C–130 és egy P–3 felderítő repülőgép, míg a harmadik megsemmisült repülő egy orosz gyártmányú Il–76 teherszállító volt. A képeken az látszik, ahogy a katonai eszközök találatot kapnak, majd kigyulladnak.

A CENTCOM X-bejegyzése szerint „az iráni rezsim napról napra veszít légi képességeiből. Az amerikai erők nemcsak védekeznek az iráni fenyegetések ellen, hanem módszeresen felszámolják azokat.”

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Mint a CNN megjegyezte, az iráni légierőben számos elavult amerikai gyártmányú repülőgépet használnak. Ezeket még a két ország kapcsolatainak megszakadása, az 1979-es iszlám forradalom előtt vásárolták. Az évek óta tartó amerikai szankciók pedig jelentősen megakadályozták Iránt abban, hogy működőképes légierőt tartson fenn.