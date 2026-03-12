ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 12. csütörtök Gergely
Nyitókép: X/CENTCOM

Iráni katonai gépekre mértek pusztító csapást az amerikaiak – videó

Infostart

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) adta közzé a felvételt, melynek képsorai szerint megsemmisítenek három iráni katonai repülőgépet egy délkelet-iráni repülőtéren.

Mint a CNN írta, a három eltalált repülőgép közül amerikai gyártmányú volt egy C–130 és egy P–3 felderítő repülőgép, míg a harmadik megsemmisült repülő egy orosz gyártmányú Il–76 teherszállító volt. A képeken az látszik, ahogy a katonai eszközök találatot kapnak, majd kigyulladnak.

A CENTCOM X-bejegyzése szerint „az iráni rezsim napról napra veszít légi képességeiből. Az amerikai erők nemcsak védekeznek az iráni fenyegetések ellen, hanem módszeresen felszámolják azokat.”

Mint a CNN megjegyezte, az iráni légierőben számos elavult amerikai gyártmányú repülőgépet használnak. Ezeket még a két ország kapcsolatainak megszakadása, az 1979-es iszlám forradalom előtt vásárolták. Az évek óta tartó amerikai szankciók pedig jelentősen megakadályozták Iránt abban, hogy működőképes légierőt tartson fenn.

