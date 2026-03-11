Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A Repjegy.hu legfrissebb adatai szerint 30 százalékkal nőtt a korai foglalások száma tavalyhoz képest; míg 2025-ben minden negyedik nyaraló az indulás előtti hetekben vásárolta meg repülőjegyét, idén a főszezoni és utószezoni helyek fogynak a leggyorsabban.

Holczinger Zoltán, a Repjegy.hu online üzletágának vezetője az InfoRádióban elmondta, a január–februári adatokat még nem befolyásolta a mostani geopolitikai helyzet, nyárra pedig már jelentősen megnövekedett a foglalások aránya.

„Miután kitört a háború, egy-két napig éreztük azt, hogy egy kicsi megtorpanás volt a foglalásokban, de azóta is gyakorlatilag töretlenek a nyári időszakra. Úgy néz ki, hogy bíznak az emberek abban, hogy gyorsan lezárul a közel-keleti konfliktus, és nem fogja befolyásolni a nyári utazásokat” – fejtegette.

Mint mondta, amikor nézték az árakat, 15-20 százalékkal kedvezőbb árakat láttak a rendszerben, illetve amire a foglalások elkészültek, mint egy évvel ezelőtt. Ezzel kapcsolatban kiemelte: jóval erősebb most a forint az eurónál vagy a dollárnál, amiben alapvetően a repülőjegyárak meg vannak határozva, így aztán ez nagyban befolyásolta a repülőjegyárak alakulását.

A legkedveltebb úti célok között egyebek mellett

Olaszország,

Spanyolország és

Görögország

szerepel.

„Alghero, Zakynthos azok, amelyek »kitörtek« és több foglalás érkezett rájuk, mint tavaly, viszont a spanyol és az olasz desztinációk továbbra is töretlenül népszerűek a magyarok körében. Szerencsére van egy olyan hatás is, hogy az új desztinációkra, amelyekre nyitnak, döntően a fapados légitársaságok új járatokat indítanak, oda azért jóval kedvezőbb árakon lehet eljutni, és egy-két szezonos távlatban ez mindenféleképpen kifejti a hatását” – mutatott rá.

Aki jelentős összeget szeretne megtakarítani, annak a szakértő az elő- vagy az utószezont javasolja. Elmondása szerint a spanyolországi úti céloknál tapasztalható a legélesebb különbség: míg a főszezon csúcsán, július végén 150 ezer forint az átlagos jegyár, május végén vagy június elején ugyanez akár 40 százalékkal kedvezőbb áron is elérhető.