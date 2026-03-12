Rég látott ismerős a láthatáron – videó

Rég látott ismerőst harangozott be a HungaroMet szerdai időjárás-előrejelzésében: a csapadékot.

Labilissá válik a légrétegződés a Kárpát-medence felett, záporok és zivatarok is előfordulhatnak, de hűlni a levegő nem fog, egészen a jövő hét elejéig biztosan nem.

A jelenség éjszaka már meg is érkezett, erőteljesebbé vált a gomolyfelhő-képződés, de igazából csak kis helyen volt esély zivatarra. 0 fok a keleti határon volt, 5 fok a nyugatin az éjszaka leghidegebb időpillanatában.

Ami a csütörtököt illeti, a csapadéktevékenység a délelőtti órákban megszűnik, de a napos órák után délután gomolyfelhők állnak össze, és újra eshet, elszórt jelleggel záporokra, zivatarokra lehet számítani. Keleten a csapadék valószínűsége kicsi.

Zivatarfigyelmeztetést is kiadtak, az ország középső és déli részére.

A hőmérsékleti csúcs marad: 15-19 fok közötti lesz.

A folytatásban enyhe marad az idő, legalábbi a hét további részében, és csak hétfőn számíthatnk egy markánsabb hidegfront érkezésére, ami több fokos visszaesést tartogat.