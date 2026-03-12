ARÉNA - PODCASTOK
vihar felhők időjárás fénysugár zivatar
Nyitókép: Pixabay

Rég látott ismerős a láthatáron – videó

Infostart

Labilissá válik a légrétegződés a Kárpát-medence felett, záporok és zivatarok is előfordulhatnak, de hűlni a levegő nem fog, egészen a jövő hét elejéig biztosan nem.

Rég látott ismerőst harangozott be a HungaroMet szerdai időjárás-előrejelzésében: a csapadékot.

Labilissá válik a légrétegződés a Kárpát-medence felett, záporok és zivatarok is előfordulhatnak, de hűlni a levegő nem fog, egészen a jövő hét elejéig biztosan nem.

A jelenség éjszaka már meg is érkezett, erőteljesebbé vált a gomolyfelhő-képződés, de igazából csak kis helyen volt esély zivatarra. 0 fok a keleti határon volt, 5 fok a nyugatin az éjszaka leghidegebb időpillanatában.

Ami a csütörtököt illeti, a csapadéktevékenység a délelőtti órákban megszűnik, de a napos órák után délután gomolyfelhők állnak össze, és újra eshet, elszórt jelleggel záporokra, zivatarokra lehet számítani. Keleten a csapadék valószínűsége kicsi.

Zivatarfigyelmeztetést is kiadtak, az ország középső és déli részére.

A hőmérsékleti csúcs marad: 15-19 fok közötti lesz.

A folytatásban enyhe marad az idő, legalábbi a hét további részében, és csak hétfőn számíthatnk egy markánsabb hidegfront érkezésére, ami több fokos visszaesést tartogat.

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrajna ma hajnalban felrobbantott drónokkal egy orosz vegyiüzemet Szamara régióban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: Ukrajna drónelhárító csapatokat küld a Közel-Keletre, hogy az olajmonarchiák védekezését segítsék az iráni Sahed-drónokkal szemben. Az orosz hadsereg pokrovszki műveletei a végjátékhoz közelednek: Pokrvoszk 95%-a, Mirnohrad teljes egészében orosz kézre került, az offenzíva Zaporizzsja megyében folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai frontvonal és a béketárgyalások szerdai eseményeivel.

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

Ship attacks in Gulf intensify as Israel launches new strikes in Lebanon

Explosions are reported on two more foreign tankers in the Persian Gulf killing at least one person, port authorities say.

