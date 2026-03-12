ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök
Dubaj belvárosa felhőkarcolókkal.
Nyitókép: Unsplash

Iránnak új célpontja van, menekülnek az emberek az üzleti negyedekből

Infostart

Irán már nem csak az olajellátást szeretné akadályozni, hanem a nemzetközi pénzügyi piacon is fennakadásokat szeretne elérni, nyomást gyakorolva ezzel Donald Trumpra.

Miután Irán megfenyegette az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető közel-keleti bankokat és pénzügyi központokat, megkezdődött Dubaj pénzügyi negyedének evakuálása, több katari bankfiók pedig bezárt – írja a Sky News híradása nyomán a Portfolio.

A hírügynökség helyi tudósítója szerint Dubajban több bank és pénzintézet épületét is kiürítették. Az ott dolgozókat hivatalos értesítésben szólították fel az azonnali evakuálásra.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az elmúlt napokban számos multinacionális vállalat – köztük több pénzintézet is – kiürítette az irodáit. Emellett a munkatársak családtagjait is kimenekítették a térségből. Ez az óvintézkedési folyamat már napok óta zajlik, a pénzügyi központok elleni konkrét fenyegetés azonban teljesen új szintre emelte a feszültséget.

A jelek szerint Irán nem csak az olajipari infrastruktúrát veszi célba, hanem a pénzügyi szektor fenyegetésével a lehető legnagyobb fennakadást szeretné okozni a nemzetközi piacon. Szakértők szerint ezzel az Egyesült Államokra is nyomást gyakorol.

