„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre

Czepek Gáborék Kijevben vannak, tárgyalófélre várnak, hogy eljussanak a vezetékhez. Zelenszkij elnök magánlátogatásnak tartja ezt. Miben reménykednek?
Gulyás Gergely: Zelenszkij nyilatkozatát látva vagy nem működik az ukrán állam, vagy az elnök hazudott. És mit mondhat egy szerencsétlen külügyi szóvivő, ha az elnök hülyeségeket beszél?
Védett ár – Mi lesz a Volánnal?
Gulyás Gergely: minden eszközzel szeretnénk kérni, hogy a Barátság-vezetéket nyissák meg.
A Zelenszkij-fenyegetést követően egy magas rangú ukrán katona (Olekszandr Omelcsenko) posztolt arról, hogy ismeri, Orbán Viktor mikor, hol tartózkodik. Lesz nyilvános Orbán Viktor-kampány?
Gulyás Gergely: lesz. Szentendrére is el fog menni. A Zelenszkij-fenyegetés volt erősebb.
Ha vezet a Fidesz, miért mondta Orbán Viktor, hogy 80 helyett már csak 65 helyen biztos befutó?
Gulyás Gergely: vannak belső méréseink. Ennek ismeretében nyilatkozott.
Mikor lesznek Orbán Viktor-fejes óriásplakátok?
Gulyás Gergely: nem tudom, megkérdezem. Biztos lesz ilyen. Fidesz-pénzből. Ismeri mindenki Orbán Viktor.
Iskolában kampányolt. Miért?
Gulyás Gergely: iskolaépületben voltam péntek este 6-kor. Ettől persze a törvény szövege iskolát említ. Tiszteletben fogom tartani a törvényt. Nem tudtam, hogy iskola lesz a helyszín. Amikor iskola és tanítás van, nem szabad kampányolni.
Még mindit tartják, hogy a béke neve Donald Trump?
Gulyás Gergely: egy ponton indított háborút. Háborús konfliktusok sorát zárta le az amerikai elnök.
Ukrán pénz- és aranyszállítás: hogyan függhet össze ez a rajtaütés az olajszállítással?
Gulyás Gergely: azt kell megkérdezni, aki összefüggésbe hozta. De ez a szállítmány a világ bármely részén felkeltette volna a figyelmet.
Mit jelent a Z1G? Az O1G analógiájára kell megfejteni?
Gulyás Gergely: Lázár Jánost kell megkérdezni. Az ukrán elnök az, aki minden határon túlment azzal, hogy a magyar miniszterelnököt fenyegeti halálosan.
29 projekt
Vitályos Eszter kormányszóvivő 29 friss, állami részvételű beruházás állásáról adott számot.
Horvát vita
Gulyás Gergely: nem tudunk olajat hozni az Adria vezetéken, vita van.
Újabb támadás – „Ne veszélyeztessék!”
Gulyás Gergely: elítéljük Ukrajna támadását a Török áramlat gázvezeték ellen Oroszország területén, ahogy Oroszország agresszóját is. A tanulság, hogy védeni kell az energiainfrastruktúrát. Felszólítjuk a támadó és támadott felet, hogy ne veszélyeztessék azt!
Fenyegetések
Gulyás Gergely: nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni. Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének.
Czepek-bizottság
Gulyás Gergely: Ukrajnába ment a Czepek-bizottság, személyesen is meggyőződhetnek a Barátság vezeték épségéről. Ukrajna bizonyíthatja, amit állít Magyarországnak, a Molnak és az EU-nak. Volodimir Zelenszkij rá sem hederít erre a bizottságra. Ukrajna nem számolhat Magyarország támogatására, amíg a blokád fennáll. Nem kapnak addig hitelt.
Energiaválság
Gulyás Gergely: a Hormuzi-szoros lezárása világszerte problémákat okoz.
Üzemanyagárstop
Gulyás Gergely: 595 forintért lehet legfeljebb benzint, 615-ért dízelt tankolni. Zelenszkij olajblokádjától védi az embereket a védett ár.
Kettő az egyben
Gulyás Gergely: két kormányülés is volt a héten.
Kezdünk!
Csütörtök 10 órakor Kormányinfó, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével.
Várható témák:
- Ukrajna, Barátság kőolajvezeték, energiabeszerzés, Czepek-küldöttség
- Irán, hatások, jövő
- választás 2026
- március 15., békemenet
- gyermekvédelem
- Göd.
Tartson velünk, a bejelentéseket az InfoRádióban, a teljes Kormányinfót az Infostarton percről percre követheti!