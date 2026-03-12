ARÉNA - PODCASTOK
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 19-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre

Infostart

A parlamenti ciklus lezárultával, bő egy hónappal az országgyűlési választások előtt is van Kormányinfó, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével, ők újságírói kérdésekre is válaszolnak.

2026.03.12. 10:29

Czepek Gáborék Kijevben vannak, tárgyalófélre várnak, hogy eljussanak a vezetékhez. Zelenszkij elnök magánlátogatásnak tartja ezt. Miben reménykednek?

Gulyás Gergely: Zelenszkij nyilatkozatát látva vagy nem működik az ukrán állam, vagy az elnök hazudott. És mit mondhat egy szerencsétlen külügyi szóvivő, ha az elnök hülyeségeket beszél?

2026.03.12. 10:28

Védett ár – Mi lesz a Volánnal?

Gulyás Gergely: minden eszközzel szeretnénk kérni, hogy a Barátság-vezetéket nyissák meg.

2026.03.12. 10:27

A Zelenszkij-fenyegetést követően egy magas rangú ukrán katona (Olekszandr Omelcsenko) posztolt arról, hogy ismeri, Orbán Viktor mikor, hol tartózkodik. Lesz nyilvános Orbán Viktor-kampány?

Gulyás Gergely: lesz. Szentendrére is el fog menni. A Zelenszkij-fenyegetés volt erősebb.

2026.03.12. 10:25

Ha vezet a Fidesz, miért mondta Orbán Viktor, hogy 80 helyett már csak 65 helyen biztos befutó?

Gulyás Gergely: vannak belső méréseink. Ennek ismeretében nyilatkozott.

2026.03.12. 10:23

Mikor lesznek Orbán Viktor-fejes óriásplakátok?

Gulyás Gergely: nem tudom, megkérdezem. Biztos lesz ilyen. Fidesz-pénzből. Ismeri mindenki Orbán Viktor.

2026.03.12. 10:22

Iskolában kampányolt. Miért?

Gulyás Gergely: iskolaépületben voltam péntek este 6-kor. Ettől persze a törvény szövege iskolát említ. Tiszteletben fogom tartani a törvényt. Nem tudtam, hogy iskola lesz a helyszín. Amikor iskola és tanítás van, nem szabad kampányolni.

2026.03.12. 10:21

Még mindit tartják, hogy a béke neve Donald Trump?

Gulyás Gergely: egy ponton indított háborút. Háborús konfliktusok sorát zárta le az amerikai elnök.

2026.03.12. 10:20

Ukrán pénz- és aranyszállítás: hogyan függhet össze ez a rajtaütés az olajszállítással?

Gulyás Gergely: azt kell megkérdezni, aki összefüggésbe hozta. De ez a szállítmány a világ bármely részén felkeltette volna a figyelmet.

2026.03.12. 10:19

Mit jelent a Z1G? Az O1G analógiájára kell megfejteni?

Gulyás Gergely: Lázár Jánost kell megkérdezni. Az ukrán elnök az, aki minden határon túlment azzal, hogy a magyar miniszterelnököt fenyegeti halálosan.

2026.03.12. 10:18

11.30-ig...

...tart a Kormányinfó.

2026.03.12. 10:14

29 projekt

Vitályos Eszter kormányszóvivő 29 friss, állami részvételű beruházás állásáról adott számot.

2026.03.12. 10:14

Horvát vita

Gulyás Gergely: nem tudunk olajat hozni az Adria vezetéken, vita van.

2026.03.12. 10:12

Újabb támadás – „Ne veszélyeztessék!”

Gulyás Gergely: elítéljük Ukrajna támadását a Török áramlat gázvezeték ellen Oroszország területén, ahogy Oroszország agresszóját is. A tanulság, hogy védeni kell az energiainfrastruktúrát. Felszólítjuk a támadó és támadott felet, hogy ne veszélyeztessék azt!

2026.03.12. 10:11

Fenyegetések

Gulyás Gergely: nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni. Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének.

2026.03.12. 10:08

Czepek-bizottság

Gulyás Gergely: Ukrajnába ment a Czepek-bizottság, személyesen is meggyőződhetnek a Barátság vezeték épségéről. Ukrajna bizonyíthatja, amit állít Magyarországnak, a Molnak és az EU-nak. Volodimir Zelenszkij rá sem hederít erre a bizottságra. Ukrajna nem számolhat Magyarország támogatására, amíg a blokád fennáll. Nem kapnak addig hitelt.

2026.03.12. 10:07

Energiaválság

Gulyás Gergely: a Hormuzi-szoros lezárása világszerte problémákat okoz.

2026.03.12. 10:06

Üzemanyagárstop

Gulyás Gergely: 595 forintért lehet legfeljebb benzint, 615-ért dízelt tankolni. Zelenszkij olajblokádjától védi az embereket a védett ár.

2026.03.12. 10:05

Kettő az egyben

Gulyás Gergely: két kormányülés is volt a héten.

2026.03.12. 10:01

Kezdünk!

Csütörtök 10 órakor Kormányinfó, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő vezetésével.

Várható témák:

  • Ukrajna, Barátság kőolajvezeték, energiabeszerzés, Czepek-küldöttség
  • Irán, hatások, jövő
  • választás 2026
  • március 15., békemenet
  • gyermekvédelem
  • Göd.

Tartson velünk, a bejelentéseket az InfoRádióban, a teljes Kormányinfót az Infostarton percről percre követheti!

