2026. március 12. csütörtök
A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban, 2026. március 11-én. A csapat másnap a portugál SC Braga együttesét fogadja a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntõjének elsõ mérkõzésén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A Ferencváros nagy napja – sport a tévében

Infostart / MTI

A magyar címvédő El-mérkőzésén túl női kosárlabda, téli paralimpia, kézilabda, darts és egyebek mellett kerékpár is szerepel a sportcsatornák csütörtöki élő kínálatában.

M4 Sport

9.00 és 12.30: Téli paralimpia, alpesisí, Milánó-Cortina

15.30: Kosárlabda, világbajnoki selejtező, nők, Magyarország-Kanada, Isztambul

18.15: Kézilabda, Magyar Kupa, nők, Ferencváros-Esztergom

21.00: Labdarúgás, Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Ferencváros-Braga

Duna World

15.40: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 5. szakasz

Sport 1

18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, csoportkör, Veszprém-Aalborg

20.45: Labdarúgás, Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Nottingham Forest-Midtjylland

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, Premier League, 6. forduló, Nottingham

Eurosport 1

13.10: Szabadstílusú sí, világkupa, férfi és női síkrossz, Montafon

15.00: Sílövészet, világkupa, férfi sprint, Otepaa

16.35: Sífutás, világkupa, férfi és női sprint, Drammen

Eurosport 2

13.05: Országúti kerékpár, Tirreno-Adriatico, 4. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, Párizs-Nizza, 5. szakasz

18.00: Golf, PGA Tour, The Players Championship, 1. nap, Ponte Vedra Beach

Match 4

19.00: Tenisz, ATP-tour, Indian Wells, negyeddöntő

labdarúgás

kézilabda

kosárlabda

sport a tévében

