ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.05
usd:
336.09
bux:
122627.14
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Üzletember aláír egy szerződést.
Nyitókép: Getty Images/Pressmaster

Eladatták a házát a magáról is alig tudó idős asszonnyal

Infostart

A Pest Vármegyei Főügyészség bíróságon támadta meg azt az adásvételi szerződést, amellyel egy hanyatló mentális állapotban lévő idős asszony eladta az ingatlanát.

Az ehhez hasonló esetekben az ügyészség közérdekvédelmi szakemberei indíthatnak pert – közölte az eset leírásával együtt az ugyeszseg.hu.

Ebben az esetben

az ingatlan tulajdonosa egy 73 éves – azóta elhunyt – asszony volt, aki közel ötven éve lakott a gödi ingatlanban, és már régóta szellemi hanyatlásban szenvedett.

Később, 2008-tól pszichiátriai kórházi kezelés alatt állt. Gyermekei nem voltak, férje meghalt.

Pontosan nem tisztázott körülmények között, 2020 szeptemberében

az asszony és egy férfi között adásvételi szerződés jött létre, mely szerint a férfi 7 millió forintért megvásárolta tőle az ingatlant.

A felek a szerződésben megállapodtak, hogy a nő javára holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítanak. Az asszony ezt megelőzően egy hónappal viszont már a saját születési dátumát sem tudta megmondani, nem emlékezett arra sem, hogy a férje évekkel azelőtt elhunyt, továbbá szívességi lakáshasználónak gondolta magát a saját ingatlanában.

A férfi a megszerzett ingatlant tovább akarta adni, szerződést is kötött erre egy új vevővel,

de azt később valamilyen okból mégis felbontották. Ekkor már folyamatban volt az ügyészség vizsgálata.

A Pest Vármegyei Főügyészség pert indított a Budapest Környéki Törvényszéken, melyben kérte, hogy a bíróság érvénytelenség címén rendelje el a férfi tulajdonjogának törlését az ingatlan-nyilvántartásból.

A bíróság egyetértett az ügyészség álláspontjával, és ítéletével elrendelte a férfi tulajdonjogának törlését és az asszony tulajdonjogának visszajegyzését az ingatlanra.

A bíróság ítélete a Fővárosi Ítélőtábla döntése nyomán jogerős.

Kezdőlap    Belföld    Eladatták a házát a magáról is alig tudó idős asszonnyal

ingatlan

bűnözés

göd

pest vármegyei főügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egész magyar büntetőjogot érintő ügyben kaszálhatja el Magyarországot az EU Bírósága

Az egész magyar büntetőjogot érintő ügyben kaszálhatja el Magyarországot az EU Bírósága

Az Európai Unió Bíróságának egyik főtanácsnoka szerint Magyarország és Csehország megsérti az uniós jogot azzal, hogy bizonyos esetekben ügyvéd jelenléte nélkül is kihallgathatják a gyanúsítottakat. A testület ítélethozatal előtti véleményezése szerint a hatóságok nem korlátozhatják időkerettel a védelemhez való jog gyakorlását – írja közleményében az uniós bíróság, amely szerint akár pénzbírságot is kaphat Magyarország az ügy miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett

Pórul járt a Barca egyik szurkolója: megnézte volna csapata BL-meccsét, de csaknem 600 kilométert tévedett

A katalán csapat szurkolója a Newcastle elleni meccs helyett véletlenül az exeteri St James Parkba érkezett, amely 590 kilométerre található az eredetileg tervezett helyszíntől

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

The oil price rise comes despite 32 countries agreeing yesterday to release 400 million barrels of oil reserves. On Wednesday, President Trump insisted the price would come down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 10:05
„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre
2026. március 12. 08:30
Magyar Péter Kiskunmajsán: a leendő Tisza-kormány arra költi majd az adókat, amire az emberek befizetik
×
×