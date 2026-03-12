Eladatták a házát a magáról is alig tudó idős asszonnyal

Az ehhez hasonló esetekben az ügyészség közérdekvédelmi szakemberei indíthatnak pert – közölte az eset leírásával együtt az ugyeszseg.hu.

Ebben az esetben

az ingatlan tulajdonosa egy 73 éves – azóta elhunyt – asszony volt, aki közel ötven éve lakott a gödi ingatlanban, és már régóta szellemi hanyatlásban szenvedett.

Később, 2008-tól pszichiátriai kórházi kezelés alatt állt. Gyermekei nem voltak, férje meghalt.

Pontosan nem tisztázott körülmények között, 2020 szeptemberében

az asszony és egy férfi között adásvételi szerződés jött létre, mely szerint a férfi 7 millió forintért megvásárolta tőle az ingatlant.

A felek a szerződésben megállapodtak, hogy a nő javára holtig tartó haszonélvezeti jogot alapítanak. Az asszony ezt megelőzően egy hónappal viszont már a saját születési dátumát sem tudta megmondani, nem emlékezett arra sem, hogy a férje évekkel azelőtt elhunyt, továbbá szívességi lakáshasználónak gondolta magát a saját ingatlanában.

A férfi a megszerzett ingatlant tovább akarta adni, szerződést is kötött erre egy új vevővel,

de azt később valamilyen okból mégis felbontották. Ekkor már folyamatban volt az ügyészség vizsgálata.

A Pest Vármegyei Főügyészség pert indított a Budapest Környéki Törvényszéken, melyben kérte, hogy a bíróság érvénytelenség címén rendelje el a férfi tulajdonjogának törlését az ingatlan-nyilvántartásból.

A bíróság egyetértett az ügyészség álláspontjával, és ítéletével elrendelte a férfi tulajdonjogának törlését és az asszony tulajdonjogának visszajegyzését az ingatlanra.

A bíróság ítélete a Fővárosi Ítélőtábla döntése nyomán jogerős.