ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.66
usd:
335.55
bux:
123708.98
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Boros Attila

Infostart

Meghalt Boros Attila műsorvezető, riporter, zenei szerkesztő, karmester és zongoraművész. A Magyar Rádió egykori munkatársa évtizedeken át készített és vezetett klasszikus zenei műsorokat, a szélesebb közönség pedig a Ki nyer ma? című rádióműsor játékvezetőjeként ismerhette.

Boros Attila 1934. április 5-én született Budapesten. Az 1950-es években magánúton tanult vezénylést Lukács Miklóstól és Kórodi Andrástól. Pályafutását színházi karmesterként kezdte: Békéscsabán és Szolnokon dolgozott, később pedig a budapesti József Attila Színházban. 1965-ben csatlakozott a Magyar Rádióhoz.

Több kötete is megjelent, mindemellett rendszeresen publikált cikkeket, kritikákat. Évtizedeken át szerkesztett és vezetett klasszikus zenei műsorokat, közvetített hangversenyeket és operaelőadásokat, készített interjúkat. Zongorakísérőként is fellépett, kísérte többek között Neményi Lilit és Zsolnai Hédit is – írja a Papageno.

Az Index arra is emlékeztet, hogy Borsos Attilát a szélesebb közönség a Ki nyer ma? című rádióműsor egyik játékvezetőjeként ismerhette. A műsorban tíz perc alatt öt zenei bejátszás hangzott el, ami után az adás előtt kisorsolt versenyzőnek válaszolnia kellett az ezekhez kapcsolódó kérdésre. A műsor szignáljára azok is garantáltan emlékeznek, akik soha nem hallgatták a rádiójátékot.

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Boros Attila

zongoraművész

gyász

műsorvezető

halálhír

riport

karmester

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”
Kormányinfó

„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”
Feloldják a titkosítását a Tisza Párt külföldi támogatásáról szóló jelentésnek, Volodimir Zelenszkij Gulyás Gergely szerint „hülyeségeket beszél”, a Volánbuszok valóban nem tudnak védett áron tankolni, lesznek Orbán Viktor-fejes óriásplakátok, de Fidesz-pénzből. Orbán Viktor „nincs teljes biztonságban”. A parlamenti ciklus lezárultával, bő egy hónappal az országgyűlési választások előtt is volt Kormányinfó, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszoltak.
VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Újra száguld az olajár, nyomás alatt a tőzsdék

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára rövid időre ismét átlépte a 100 dolláros szintet, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai részvényindexek eséssel indították a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?

Filléres repjegyekkel csábítják az utazókat a slágernyaralóhelyre, de van egy bökkenő: elég közel van Irán - te bevállalnád?

A február végén kezdődött, Irán elleni amerikai-izraeli támadások óta sok turista elbizonytalanodott az utazásokkal kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

The oil price rise comes despite 32 countries agreeing yesterday to release 400 million barrels of oil reserves. On Wednesday, President Trump insisted the price would come down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 10:15
Dunai turizmus – Szakértő: jó az irány, de van még tennivaló
2026. március 11. 19:54
Örök nyugalomra helyezték Vásáry Tamást
×
×