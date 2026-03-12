Elhunyt Boros Attila

Boros Attila 1934. április 5-én született Budapesten. Az 1950-es években magánúton tanult vezénylést Lukács Miklóstól és Kórodi Andrástól. Pályafutását színházi karmesterként kezdte: Békéscsabán és Szolnokon dolgozott, később pedig a budapesti József Attila Színházban. 1965-ben csatlakozott a Magyar Rádióhoz.

Több kötete is megjelent, mindemellett rendszeresen publikált cikkeket, kritikákat. Évtizedeken át szerkesztett és vezetett klasszikus zenei műsorokat, közvetített hangversenyeket és operaelőadásokat, készített interjúkat. Zongorakísérőként is fellépett, kísérte többek között Neményi Lilit és Zsolnai Hédit is – írja a Papageno.

Az Index arra is emlékeztet, hogy Borsos Attilát a szélesebb közönség a Ki nyer ma? című rádióműsor egyik játékvezetőjeként ismerhette. A műsorban tíz perc alatt öt zenei bejátszás hangzott el, ami után az adás előtt kisorsolt versenyzőnek válaszolnia kellett az ezekhez kapcsolódó kérdésre. A műsor szignáljára azok is garantáltan emlékeznek, akik soha nem hallgatták a rádiójátékot.