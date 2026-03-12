Csehország és Szlovákia új stratégiai együttműködésre készül

A cseh kormányhivatal indoklása szerint a dokumentum „közös szándékot mutat a kölcsönös együttműködés további elmélyítésére és rendszerszintű fejlesztésére”. A memorandum hangsúlyozza a rendszeres stratégiai párbeszéd fontosságát, és célja, hogy Prága és Pozsony álláspontja összehangolt legyen a kül- és európai politikában, így az Európai Unióban, a NATO-ban és a Visegrádi Négyek csoportjában is. A dokumentum szerint a hangsúly mindkét ország biztonságának, stabilitásának és szuverenitásának támogatásán van.

A szlovák külügyminisztérium közlése szerint a memorandum aláírására március 31-én kerülhet sor, a két kormány kilencedik közös kabinetülésén. A megállapodás előkészítése idén január 8. után kezdődött, amikor Andrej Babiš cseh miniszterelnök Pozsonyba látogatott, első alkalommal újraválasztása után. Robert Fico szlovák kormányfő a találkozón hangsúlyozta a két ország történelmi és testvéri kapcsolatát.

„A különböző politikai nyilatkozatok elhalnak, de a két rokon állam kapcsolatai megmaradnak”

– fogalmazott az év elején Fico. A memorandum preambuluma kiemeli a béke megőrzésének fontosságát Európában és a világban, valamint az európai szuverén államok közösségének alapvető értékét. A dokumentum az Európai Unióban és az ENSZ-ben is szorosabb együttműködéssel számol, különösen a katonai anyagok exportjának ellenőrzésében, valamint a fegyverrendszerek és lőszerek gyártásában, a kutató-, technológiai és javítóipari vállalatok bevonásával.

Az előző cseh kormány, amelyet Petr Fiala vezetett, a két ország közötti kormányközi konzultációkat minimálisra csökkentette. Fiala ezt azzal indokolta, hogy a kulcsfontosságú külpolitikai kérdésekben jelentős nézetkülönbségek voltak közte és Robert Fico között, különösen az Oroszország Ukrajna elleni inváziójának megítélésében. Andrej Babiš azonban többször is bírálta a kommunikáció korlátozását.

„Ez nemzetközi politika, nem gyerekjátszótér. Ott talán működik az, hogy ha valaki rosszul viselkedik, akkor nem beszélünk vele. A kormánynak azonban nem szabad kisgyermekként viselkednie. Nem lehet elzárkózni csak azért, mert a másik fél másként gondolkodik”

– mondta. A Csehország és Szlovákia közötti memorandum nemcsak a történelmi kapcsolatokat erősíti majd, hanem a jelenlegi politikai és gazdasági együttműködés új szintjét is megcélozza, hangsúlyozva a biztonságot, a stabilitást és a közös európai értékeket.