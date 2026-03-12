ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.3
usd:
338.51
bux:
122601.93
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3-i kép az Irán ellen négy nappal korábban indított izraeli-amerikai hadmûvelet okozta pusztítás nyomairól a teheráni Golesztán-palotában. Az egykori iráni uralkodói székhelyet az UNESCO a kulturális világörökség részeként jegyzi.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA

Iránban már 3,2 millióan kényszerültek elhagyni lakhelyüket

Infostart / MTI

Az iráni háborús konfliktus február 28-i kezdete óta Iránban már 3,2 millió ember kényszerült elhagyni otthonát – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) csütörtökön.

Előzetes becslések szerint a jelenlegi konfliktus miatt 600 ezer és egymillió közötti iráni háztartás tagjai kényszerültek ideiglenesen elhagyni otthonukat az országon belül, ami összesen 3,2 millió embert jelent – számolt be Ito Ajaki, az UNHCR sürgősségi és programtámogatási igazgatója egy sajtóközleményben. Hozzátette: Legtöbbjük Teheránból és más nagyvárosokból menekül az ország északi részébe és vidéki területekre.

Úgy vélekedett, hogy ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni, amíg a harcok folytatódnak.

Az UNHCR felhívta a figyelmet az Iránban már eddig is menekültként élőrekre is. Az országban befogadott menekültcsaládok, többségükben afgánok, szintén érintettek. Bizonytalan helyzetük és korlátozott támogatói hálózatuk miatt különösen sebezhetőek – húzta alá Ito Ajaki.

Ezek a családok a növekvő bizonytalanság és az alapvető szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés miatt hagyják el a katasztrófa sújtotta területeket – vélekedett..

Hozzátette: az UNHCR „együttműködik a nemzeti hatóságokkal és partnereivel az új szükségletek felmérésében és a növekvő népességmozgásokra való felkészülés erősítésében”.

Az ENSZ-ügynökség a közleményben arra is figyelmeztetett, hogy a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban szükséges a polgári lakosság védelme, a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés fenntartása és a biztonságot kereső emberek számára a határok nyitva tartása.

Nyitókép: 2026. március 3-i kép az Irán ellen négy nappal korábban indított izraeli-amerikai hadmûvelet okozta pusztítás nyomairól a teheráni Golesztán-palotában. Az egykori iráni uralkodói székhelyet az UNESCO a kulturális világörökség részeként jegyzi.

Kezdőlap    Külföld    Iránban már 3,2 millióan kényszerültek elhagyni lakhelyüket

ensz

menekültügy

irán

háború

otthon

elhagyás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László az Arénában: amíg Irán képes ellenállni, addig a másik két ország sem száll ki

Csicsmann László az Arénában: amíg Irán képes ellenállni, addig a másik két ország sem száll ki
A következő hetekben is folytatódhat a közel-keleti háború; amíg Irán ellenáll és képes a támadásokra válaszolni, addig az Egyesült Államok és Izrael sem száll ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szerinte a háború az iráni rezsim túlélését is szolgálja.
 

Iráni katonai gépekre mértek pusztító csapást az amerikaiak

Elemző: folyamatos a játék az olajárakkal, az érkező hírek is drágulást okoznak

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

A kormányfő telefonon igazította el az Ukrajnában tartózkodó, a Barátság kőolajvezeték ügyében küldött delegáció vezetőjét.
 

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A lakhatást igyekszik könnyíteni, de éppen Trump döntései hozhatják nehéz helyzetbe a lakásvásárlókat Amerikában

A lakhatást igyekszik könnyíteni, de éppen Trump döntései hozhatják nehéz helyzetbe a lakásvásárlókat Amerikában

Mindenkit meglepett Donald Trump amerikai elnök januári bejelentése, arról, hogy a lakhatási válság orvoslására megtiltaná a nagybefektetőknek a lakások és a családi házak felvásárlását. A kérdés változó formában, de azóta is napirenden van: ennek apropóján megvizsgáltuk, milyen folyamatok zajlanak az amerikai lakáspiacon. Első látásra valóban elkél a segítség: enyhül ugyan a megfizethetőségi nyomás, de a helyzetet rontják a munkaerőpiaci kilátások, és a megélhetési költségek körüli bizonytalanság. Februárban ugyan meglepetésre nőtt a használt lakások eladása, mert átmenetileg 6% alá csökkent a jelzáloghitelkamat, de ez az iráni háború kitörésére újra emelkedett, ami fékezheti a piacot. Bár a hiteldíjak az egy évvel ezelőtti szintnél még így is alacsonyabbak, a magas ingatlanárak továbbra is sokak számára teszik elérhetetlenné a lakásvásárlást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Magyarország könnyen a bóvli kategóriában köthet ki, ha ez így megy tovább

Magyarország könnyen a bóvli kategóriában köthet ki, ha ez így megy tovább

Megnőtt a magyar szuverén adósbesorolás rontásának esélye az iráni konfliktus kirobbanása óta tapasztalható energiaár-emelkedés miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

Iran's new supreme leader vows to keep blocking Strait of Hormuz in first statement released by regime

The message from Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 14:26
Hőlégballon-tragédia történt Lengyelországban
2026. március 12. 14:15
Drón csapódott egy dubaji luxus-felhőkarcolóba – videó
×
×