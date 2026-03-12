Iránban már 3,2 millióan kényszerültek elhagyni lakhelyüket

Előzetes becslések szerint a jelenlegi konfliktus miatt 600 ezer és egymillió közötti iráni háztartás tagjai kényszerültek ideiglenesen elhagyni otthonukat az országon belül, ami összesen 3,2 millió embert jelent – számolt be Ito Ajaki, az UNHCR sürgősségi és programtámogatási igazgatója egy sajtóközleményben. Hozzátette: Legtöbbjük Teheránból és más nagyvárosokból menekül az ország északi részébe és vidéki területekre.

Úgy vélekedett, hogy ez a szám várhatóan tovább fog emelkedni, amíg a harcok folytatódnak.

Az UNHCR felhívta a figyelmet az Iránban már eddig is menekültként élőrekre is. Az országban befogadott menekültcsaládok, többségükben afgánok, szintén érintettek. Bizonytalan helyzetük és korlátozott támogatói hálózatuk miatt különösen sebezhetőek – húzta alá Ito Ajaki.

Ezek a családok a növekvő bizonytalanság és az alapvető szolgáltatásokhoz való korlátozott hozzáférés miatt hagyják el a katasztrófa sújtotta területeket – vélekedett..

Hozzátette: az UNHCR „együttműködik a nemzeti hatóságokkal és partnereivel az új szükségletek felmérésében és a növekvő népességmozgásokra való felkészülés erősítésében”.

Az ENSZ-ügynökség a közleményben arra is figyelmeztetett, hogy a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban szükséges a polgári lakosság védelme, a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférés fenntartása és a biztonságot kereső emberek számára a határok nyitva tartása.

Nyitókép: 2026. március 3-i kép az Irán ellen négy nappal korábban indított izraeli-amerikai hadmûvelet okozta pusztítás nyomairól a teheráni Golesztán-palotában. Az egykori iráni uralkodói székhelyet az UNESCO a kulturális világörökség részeként jegyzi.