ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.54
usd:
332.94
bux:
122954.54
2026. március 11. szerda Szilárd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Kétfarkú Kutya Párt

„Jogászkodás”? – Valakik alaposan megsorozzák a Kutyapártot, nagyon fogy az idő

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt egyéni jelöltjeinek felénél nyújtottak be fellebbezést az utolsó pillanatban a nyilvántartásba vétel ellen. A párt szerint szervezetten, előre eltervezett akcióról van szó, a fellebbezéseknek nincs alapja. Neulinger Ágnes, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyéni jelöltje, az országos listája második helyezettje az InfoRádióban beszélt a részletekről.

Az MKKP azt tapasztalja, hogy ahol nem történt meg a nyilvántartásba vétel, ott fellebbezések érkeznek, Neulinger Ágnes, a pártlista második helyezettje szerint több mint negyven esetről van szó, de a szám nőhet is.

A listán első helyezett Nagy Dávid pártigazgató szerint valamilyen szervezett központi akció lehet mindez, a Tisza Pártnak állhat ez érdekében, ennyire konkrét vádja Neulinger Ágnesnek nincs, de a szervezettségről ő is így vélekedik.

„Nem spekulálunk. Azt látjuk, hogy ez egy szervezett dolog, tehát ennyi helyen magánszemély véletlenül, egyszerre, csak a Kutyapárttal szemben nyilván nem tud fellépni. Ez a típusú fellebbezési hullám, amit tapasztalunk, példa nélküli, jegyzőket is meglep, hogy egyáltalán ilyen van” – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Neulinger Ágnes.

Szerinte ez az „új jogászkodásos módszer” arra van, hogy ne induljanak el a választáson, a céljuk így is az, hogy a parlamentbe jutásért küzdhessenek.

„Ami történik, jelzi, hogy valaki, valakik nem szeretnék, hogy képviseljünk választókat. Ugye itt nem ellenünk szól ez kifejezetten vagy kizárólag, hanem a választóink ellen, azok ellen, akik vagy törzsszavazókként ránk szavaznának, sok olyan emberrel találkoztunk, akik elmondták, hogy nagyon világos, elsődleges preferenciájuk van, de szeretnék, ha a Kutyapárt is ott lenne a parlamentben, mert nem egy hárompárti parlamentet képzelnek el, hanem egy olyan erőt, értékrendet képviselő pártot is, mint mi vagyunk, szintén szívesen látnának” – fejtegette.

A fellebbezésekben tudomásuk szerint általános indoklás szerepel:

  • nem szabályszerűen gyűjtötték az aláírásokat
  • mintaszerűen vannak kitöltve az ívek (adatfelvételi technikai kérdés).

Ez utóbbira külön kitért: a fellebbezők elvileg nem is tudhatnák, mi van az íveken, mivel nem is láthatnak rájuk, ezek nem nyilvános dokumentumok a személyes adatok jellege miatt.

„A gyakorlat az, hogy ugye itt karakterhelyesen igyekszünk kitölteni ezeket az íveket, pont azért, hogy minden a lehető legszabályosabb legyen. Ez azért is fontos, mert a lakcímkártyán sokszor nem úgy szerepel valami, mint ahogy a választó fejében van, ezeket tehát pontosan lemásoljuk, az, aki tölti az ívet, az aláírás pedig azé a választópolgáré, aki ezt hitelesíti” – ecsetelte Neulinger Ágnes, aki állítja, semmi szabályelleneset nem tettek.

Hogy mikor zárulhat le a fellebbezési idő, arról elmondta, 3 napig fellebbezhetnek a gyűjtők ellen, ez ellen pedig 3 napig újra lehet fellebbezni; „Budapesten a Fővárosi Választói Iroda fogja ezeket ellenőrizni, és amennyiben ott ugyancsak elutasító határozat születne, akkor a Kúria felé tudják továbbvinni az ügyet, ami még három nap. Mi úgy látjuk, hogy ezeknek semmiféle alapjuk nincs, egyébként maga a hivatal vagy iroda ebben nem is tud jogilag eljárni, nincs itt bizonyítási, nyomozati lehetőségük, tehát itt nyilvánvalóan időhúzásról van szó” – vélekedett. Vagyis: egy héttel később tudnak listát állítani, egy héttel később kapnak kampánytámogatást, és egy héttel kevesebb idő lesz arra, hogy érdemi kampánytevékenységet végezzenek.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    „Jogászkodás”? – Valakik alaposan megsorozzák a Kutyapártot, nagyon fogy az idő

fellebbezés

lista

magyar kétfarkú kutya párt

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

Így ütötték ki az irániak a világ két legjelentősebb olajexportáló országát

A perzsa állam ellen indított háborúra válaszul, Irán gyakorlatilag ellehetetlenítette Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok olajkivitelét.
 

„Ne merjetek tüntetni a kormány ellen” – figyelmeztette az irániakat az ország rendőrfőnöke

Újabb csapás érte az iráni hadiflottát

Az Öböl-háború súlyosan veszélyeztetheti az európai gázellátást is

Baljós jelentés készült, az Egyesült Államok olajtartaléka is veszélyben lehet

VIDEÓ
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.11. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek

Új célpontokat jelölt ki Irán: a bankok és a techcégek irodái is sorra kerülhetnek

Az iráni Forradalmi Gárdához közel álló szervezetek a bankok és pénzintézetek, illetve amerikai és izraeli érdekeltségű cégek közel-keleti központjai elleni támadásokkal fenyegetnek – írja az Al Jazeera.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak

Ennyivel lélegzünk be több mérgező anyagot a budapesti belvárosban, mint amennyit a hivatalos mérések mutatnak

A civil szféra friss, akkreditált mérései rávilágítottak arra, hogy a nagy forgalmú utcakanyonokban a nitrogén-dioxid koncentrációja a hivatalos adatok többszörösét mutatja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as four injured by drones near Dubai airport

US says 16 Iranian mine-laying ships 'eliminated', as four injured by drones near Dubai airport

The US says the ships were targeted in the Strait of Hormuz - a key shipping route. In Dubai, authorities say the airport is operating normally after two drones fell in the area.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 11. 09:15
Az iráni háború megdrágítja a Távol-Keletről érkező áruforgalmat is – Lóga Máté az Arénában
2026. március 11. 08:23
NAV: közeleg egy fontos határidő
×
×