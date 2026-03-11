„Jogászkodás”? – Valakik alaposan megsorozzák a Kutyapártot, nagyon fogy az idő

Az MKKP azt tapasztalja, hogy ahol nem történt meg a nyilvántartásba vétel, ott fellebbezések érkeznek, Neulinger Ágnes, a pártlista második helyezettje szerint több mint negyven esetről van szó, de a szám nőhet is.

A listán első helyezett Nagy Dávid pártigazgató szerint valamilyen szervezett központi akció lehet mindez, a Tisza Pártnak állhat ez érdekében, ennyire konkrét vádja Neulinger Ágnesnek nincs, de a szervezettségről ő is így vélekedik.

„Nem spekulálunk. Azt látjuk, hogy ez egy szervezett dolog, tehát ennyi helyen magánszemély véletlenül, egyszerre, csak a Kutyapárttal szemben nyilván nem tud fellépni. Ez a típusú fellebbezési hullám, amit tapasztalunk, példa nélküli, jegyzőket is meglep, hogy egyáltalán ilyen van” – fogalmazott az InfoRádió megkeresésére Neulinger Ágnes.

Szerinte ez az „új jogászkodásos módszer” arra van, hogy ne induljanak el a választáson, a céljuk így is az, hogy a parlamentbe jutásért küzdhessenek.

„Ami történik, jelzi, hogy valaki, valakik nem szeretnék, hogy képviseljünk választókat. Ugye itt nem ellenünk szól ez kifejezetten vagy kizárólag, hanem a választóink ellen, azok ellen, akik vagy törzsszavazókként ránk szavaznának, sok olyan emberrel találkoztunk, akik elmondták, hogy nagyon világos, elsődleges preferenciájuk van, de szeretnék, ha a Kutyapárt is ott lenne a parlamentben, mert nem egy hárompárti parlamentet képzelnek el, hanem egy olyan erőt, értékrendet képviselő pártot is, mint mi vagyunk, szintén szívesen látnának” – fejtegette.

A fellebbezésekben tudomásuk szerint általános indoklás szerepel:

nem szabályszerűen gyűjtötték az aláírásokat

mintaszerűen vannak kitöltve az ívek (adatfelvételi technikai kérdés).

Ez utóbbira külön kitért: a fellebbezők elvileg nem is tudhatnák, mi van az íveken, mivel nem is láthatnak rájuk, ezek nem nyilvános dokumentumok a személyes adatok jellege miatt.

„A gyakorlat az, hogy ugye itt karakterhelyesen igyekszünk kitölteni ezeket az íveket, pont azért, hogy minden a lehető legszabályosabb legyen. Ez azért is fontos, mert a lakcímkártyán sokszor nem úgy szerepel valami, mint ahogy a választó fejében van, ezeket tehát pontosan lemásoljuk, az, aki tölti az ívet, az aláírás pedig azé a választópolgáré, aki ezt hitelesíti” – ecsetelte Neulinger Ágnes, aki állítja, semmi szabályelleneset nem tettek.

Hogy mikor zárulhat le a fellebbezési idő, arról elmondta, 3 napig fellebbezhetnek a gyűjtők ellen, ez ellen pedig 3 napig újra lehet fellebbezni; „Budapesten a Fővárosi Választói Iroda fogja ezeket ellenőrizni, és amennyiben ott ugyancsak elutasító határozat születne, akkor a Kúria felé tudják továbbvinni az ügyet, ami még három nap. Mi úgy látjuk, hogy ezeknek semmiféle alapjuk nincs, egyébként maga a hivatal vagy iroda ebben nem is tud jogilag eljárni, nincs itt bizonyítási, nyomozati lehetőségük, tehát itt nyilvánvalóan időhúzásról van szó” – vélekedett. Vagyis: egy héttel később tudnak listát állítani, egy héttel később kapnak kampánytámogatást, és egy héttel kevesebb idő lesz arra, hogy érdemi kampánytevékenységet végezzenek.