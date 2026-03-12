ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.52
usd:
337.67
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Image Source/Getty Images

Van megoldás a Messenger idegesítő hibájára

Infostart

Ha Önnel is előfordult már, hogy elkezdett írni valakinek egy üzenetet, de egy felugró ablak miatt a szöveg egy részét végül valaki másnak küldte el, akkor most fellélegezhet, ugyanis pillanatok alatt orvosolható a probléma.

Sokakat bosszant az a jelenség, amit az asztali Facebook Messengerében tapasztalhatunk, miszerint ha éppen üzenetet írunk valakinek, de közben érkezik egy másik üzenet, akkor felugrik egy új chatablak, és a felület automatikusan átvált oda. Ez azt eredményezi, hogy attól a ponttól kezdve más teljesen másvalakinek írunk, és ha figyelmetlenek vagyunk, el is küldünk neki egy fél üzenetet.

Az Infostart egy olvasója azonban felhívta rá a figyelmet, hogy ezt az idegesítő ugrálást másodpercek alatt ki lehet küszöbölni: mindössze a beállítások között kell párat kattintani, és máris megszűnik az ide-oda ugrálás.

A jelenség megszüntetéséhez meg kell nyitni a jobb oldali sávban található, három ponttal jelzett Chat beállításai nevezetű menüt, és ott az Előugró új üzenetek menüpontot kell egy kattintással deaktiválni:

Az automatikusan felugró és megnyíló üzenetek kikapcsolása az asztali Facebook Messengerben. Forrás: Facebook képernyőkép/Infostart
Az automatikusan felugró és megnyíló üzenetek kikapcsolása az asztali Facebook Messengerben. Forrás: Facebook képernyőkép/Infostart

Ezzel egyszersmind megszűnik az új üzenetek automatikus megnyitása, vele együtt a bosszantó hiba is, ami oly' sok embernek megy az agyára. De ugyanitt van lehetőségünk arra is, hogy kikapcsoljuk a bejövő Messenger hívások hangját és az üzenethangokat is.

Kezdőlap    Életmód    Van megoldás a Messenger idegesítő hibájára

facebook

üzenet

hiba

kikapcsolás

messenger

felugró ablakok

meta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

Az utazást tervezők „megmondják”, meddig tart az iráni háború

A közel-keleti konfliktus kitörésekor óvatosabban foglaltak előre utazást a magyarok, de a bizalmuk helyreállt – mondta az InfoRádiónba a Repjegy.hu online üzletágának vezetője. Holczinger Zoltán szerint a kikapcsolódni vágyók az iráni háború gyors lezárását remélik.
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Szamarát támadta Ukrajna, Zelenszkij csapatokat küld a Közel-Keletre - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Ukrajna ma hajnalban felrobbantott drónokkal egy orosz vegyiüzemet Szamara régióban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette: Ukrajna drónelhárító csapatokat küld a Közel-Keletre, hogy az olajmonarchiák védekezését segítsék az iráni Sahed-drónokkal szemben. Az orosz hadsereg pokrovszki műveletei a végjátékhoz közelednek: Pokrvoszk 95%-a, Mirnohrad teljes egészében orosz kézre került, az offenzíva Zaporizzsja megyében folytatódik. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai frontvonal és a béketárgyalások szerdai eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ship attacks in Gulf intensify as Israel launches new strikes in Lebanon

Ship attacks in Gulf intensify as Israel launches new strikes in Lebanon

Explosions are reported on two more foreign tankers in the Persian Gulf killing at least one person, port authorities say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 05:36
Arannyal megszórt, kaviáros bécsi szelet százötvenezerért – jöhet?
2026. március 12. 05:00
Rég látott ismerős a láthatáron – videó
×
×