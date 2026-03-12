Van megoldás a Messenger idegesítő hibájára

Sokakat bosszant az a jelenség, amit az asztali Facebook Messengerében tapasztalhatunk, miszerint ha éppen üzenetet írunk valakinek, de közben érkezik egy másik üzenet, akkor felugrik egy új chatablak, és a felület automatikusan átvált oda. Ez azt eredményezi, hogy attól a ponttól kezdve más teljesen másvalakinek írunk, és ha figyelmetlenek vagyunk, el is küldünk neki egy fél üzenetet.

Az Infostart egy olvasója azonban felhívta rá a figyelmet, hogy ezt az idegesítő ugrálást másodpercek alatt ki lehet küszöbölni: mindössze a beállítások között kell párat kattintani, és máris megszűnik az ide-oda ugrálás.

A jelenség megszüntetéséhez meg kell nyitni a jobb oldali sávban található, három ponttal jelzett Chat beállításai nevezetű menüt, és ott az Előugró új üzenetek menüpontot kell egy kattintással deaktiválni:

Az automatikusan felugró és megnyíló üzenetek kikapcsolása az asztali Facebook Messengerben. Forrás: Facebook képernyőkép/Infostart

Ezzel egyszersmind megszűnik az új üzenetek automatikus megnyitása, vele együtt a bosszantó hiba is, ami oly' sok embernek megy az agyára. De ugyanitt van lehetőségünk arra is, hogy kikapcsoljuk a bejövő Messenger hívások hangját és az üzenethangokat is.