Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

2026. március 12. csütörtök Gergely
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a 2026. évi országgyûlési választásra állított országos Fidesz-KDNP-lista bemutatásán Budapesten 2026. február 16-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor a kijevi delegációnak üzent: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Infostart

„Akarnunk kell, udvariasan, kapcsolatba lépni, ha nem megy, kérjünk engedélyt, hogy saját magunk odamehessünk” – a kormányfő telefonon beszélt az Ukrajnában tartózkodó, a Barátság kőolajvezeték ügyében küldött delegáció vezetőjével.

Mint ismert, a Barátság kőolajvezeték leállása óta egyre durvább vita van Magyarország és Szlovákia, valamint Ukrajna között arról, hogy miért nem érkezik e két országba a megvásárolt orosz kőolaj. Az uniós országok szerint a vezeték ép, csak politikai okból nem indítja újra Kijev a szállítást. A helyzet tisztázására kormányzati delegáció indult szerda reggel Ukrajnába, estére meg is érkeztek a fővárosba. Korábbi közlés szerint a céljuk az, hogy „érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása”. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán közölte, nem tud a delegáció érkezéséről, amire válaszul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bemutatta a magyar fél erről szóló hivatalos levelét.

Orbán Viktor csütörtökön egy videót posztolt a Facebookon, amelyben Czepek Gáborral, a küldöttség vezetőjével, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával egyeztetett. A beszélgetésből kiderült, hogy a négyfős küldöttségnek a körülményekhez képest sima útja volt Kijevbe, mindenki jól van, egy nagykövetségi épületben laknak, biztonságos körülmények között.

„Próbáljanak kapcsolatba lépni az energetikáért felelős kormányzati szervekkel. Hiába mondják, hogy nem vagyunk itt, minden nap, legalább egyszer vagy kétszer, újra és újra be kell jelentkezni. De a másik fontos dolog, hogy

nekünk dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni, meg akartuk nézni, velük együtt akartuk megoldani a helyzetet, nem konfliktust keresünk, hanem megoldást, és ebben akarunk nekik segíteni”

– mondta Orbán Viktor.

Ha a delegáció nem jár sikerrel és nem tudnak az ukránokkal beszélni, akkor kérjenek vagy a nagykövetségen keresztül, vagy közvetlenül engedélyt arra, hogy odamehessenek a helyszínre – adta feladatba a kormányfő.

„Tehát ha nem tárgyalnak magukkal Kijevben, akkor azt kell mondani, hogy jó, megértettük, de akkor szemlét akarunk csinálni, meg akarjuk nézni a helyszínt” – folytatta.

Czepek Gábor kiegészítésként előrelépésről is beszámolt:

csütörtökön folyamatos tárgyalásban lesznek az amerikai ügyvivővel és uniós diplomatákkal, hiszen nemcsak Magyarországnak fontos ez az ügy,

hanem a régiónak és Európának is.

„Ez a diplomáciai tárgyalássorozat is rákényszerítheti majd az ukránokat, hogy reagáljanak” – emelte ki az államtitkár.

Orbán Viktor azt válaszolta, hogy abszurd dolog úgy lenni ott Kijevben, hogy mindenkivel lehet tárgyalni, csak az ukránokkal nem.

kijev

kőolaj

czepek gábor

barátság kőolajvezeték

Irán lassan két hete sakkban tartja a Hormuzi-szorost, támadják az itt áthaladó hajókat, és voltaképpen csak a saját, illetve a szövetségeseik hajóit engedik át. Mivel járhat az, hogyha a térség olajállamai hosszabb távon nem tudják itt a világpiacra juttatni az energiahordozóikat? Kováts Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdeztük.
A kormányfő telefonon igazította el az Ukrajnában tartózkodó, a Barátság kőolajvezeték ügyében küldött delegáció vezetőjét.
 

