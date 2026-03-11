ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 11. szerda
Futuristic Map of Ukraine infographics on digital screen
Nyitókép: da-kuk/Getty Images

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Infostart

Egy Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint Hrihorij Omelcsenko ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább.”

Hrihorij Omelcsenko az interjúban arról beszélt, tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, mert – mint fogalmazott – ha a magyar haderő támadást indítana Ukrajna ellen, akkor „mindenkit a határon fogunk eltemetni”.

A volt képviselő arra is kitért, hogy Ukrajna újraindítja-e a Barátság kőolajvezetéket, az politikai döntés, de ő csak abban az esetben tárgyalna erről, ha az ellenzék győzne a magyar országgyűlési választásokon – idézi az Index.

Omelcsenko Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azt üzente, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek nincs szüksége Orbán Viktor címére. „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni” – jelentette ki Omelcsenko, hozzátéve:

„gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján.”

Az ukrán politikus azt is állította az interjúban, hogy egy nappal az Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított katonai művelet előtt figyelmeztette Ali Hamenei ajatollahot, aki később életét vesztette a légicsapásokban.

Ismeretes, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrégiben reményét fejezte ki, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök abbahagyja az Európai Unión belül a 90 milliárd eurós hitel végső jóváhagyásának blokkolását. „Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy az első részletet ebből a 90 milliárdból, és hogy az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőknek, a srácainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

Az ukrán elnök fenyegetését a magyar kormány mellett a hazai ellenzék is elítélte.

