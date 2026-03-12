ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.69
usd:
337.7
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A YouTube logója egy telefon képernyőjén, egy billentyűzetre fektetve.
Nyitókép: Pexels

Lett egy eszköz, amivel törölhető rengeteg kamu videó

Infostart

Szembejött az AI-generált kamu hasonmása a YouTube-on? Egyre többen tehetnek ez ellen.

A hasonmásfelismerő rendszer már több millió tartalomgyártó számára elérhető a YouTube-on, keddtől azonban egy újságírókból, politikai jelöltekből és kormánytisztviselőkből álló kísérleti csoportra is kiterjesztik a rendszert. Azt nem árulta el a cég, hogy kik tartoznak ebbe a kísérleti csoportba – közölte a Google.

Mint a hvg.hu hozzátette, a hasonmásfelismerés hasonlít a Content ID-hoz, amely a szerzői joggal védett tartalmakat keres a platformon. A különbség jelen esetben az, hogy itt emberek arcát kutatja. Ha egyezést talál, a programban részt vevő személyek kérhetik a videó(k) eltávolítását. Ugyanakkor nem minden tartalmat távolítanak el, a paródia és a szatíra például átmegy a szűrőn a cég adatvédelmi irányelvei szerint.

Ahhoz, hogy valaki csatlakozni tudjon a programhoz, fel kell tölteni magáról egy videót, valamint egy személyi igazolványt – az adatokat csak ehhez a funkcióhoz használja ígérete szerint a YouTube.

Kezdőlap    Tech    Lett egy eszköz, amivel törölhető rengeteg kamu videó

videó

youtube

hamisítás

törlés

mesterséges intelligencia

visszaélés

tech

deepfake

ai

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombézza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?

Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price surges back to $100 as explosions reported on two more foreign ships in Gulf

Oil price surges back to $100 as explosions reported on two more foreign ships in Gulf

Iranian attacks on ships intensify after major countries agree to tap unprecedented emergency reserves to cushion the blow of war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 06:11
Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten
2026. március 12. 06:00
Ezért dörzsölheti a tenyerét, aki idén megy nyugdíjba – megvannak a részletek
×
×