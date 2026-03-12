Lett egy eszköz, amivel törölhető rengeteg kamu videó

A hasonmásfelismerő rendszer már több millió tartalomgyártó számára elérhető a YouTube-on, keddtől azonban egy újságírókból, politikai jelöltekből és kormánytisztviselőkből álló kísérleti csoportra is kiterjesztik a rendszert. Azt nem árulta el a cég, hogy kik tartoznak ebbe a kísérleti csoportba – közölte a Google.

Mint a hvg.hu hozzátette, a hasonmásfelismerés hasonlít a Content ID-hoz, amely a szerzői joggal védett tartalmakat keres a platformon. A különbség jelen esetben az, hogy itt emberek arcát kutatja. Ha egyezést talál, a programban részt vevő személyek kérhetik a videó(k) eltávolítását. Ugyanakkor nem minden tartalmat távolítanak el, a paródia és a szatíra például átmegy a szűrőn a cég adatvédelmi irányelvei szerint.

Ahhoz, hogy valaki csatlakozni tudjon a programhoz, fel kell tölteni magáról egy videót, valamint egy személyi igazolványt – az adatokat csak ehhez a funkcióhoz használja ígérete szerint a YouTube.