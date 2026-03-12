Limitált kiadású mezzel készül a Ferencváros a nemzeti ünnepre, és a történelmi nyolcaddöntőre

A klub ismertetése szerint a mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja átmenetes mintázatával helyez modern köntösbe. Az FTC-címer a mez közepén kapott helyet, míg a szív felett a kokárda motívuma jelenik meg, amely az 1848-as forradalom ikonikus jelképe.

A mez limitált példányszámban kerül forgalomba, így valódi gyűjtői darabnak számít a Ferencváros és a magyar futball rajongói számára is.

A Fradi Shopban kokárdával és arany feliratokkal ellátott változat is kapható majd, míg a mérkőzésen az UEFA előírásai miatt a játékosok egy módosított változatban lépnek pályára. A Braga elleni találkozón a csapat kokárda nélküli, kontrasztosabb fekete feliratozású mezben játszik, amely megfelel a nemzetközi szabályozásnak.

A mez a történelmi nyolcaddöntő napján, március 12-én 10:00-tól vásárolható meg 49 990 forintért a Fradi Shopban, valamint a shop.fradi.hu oldalon.

Az FTC közleményében hangsúlyozza, hogy a különleges szerelés egyszerre tisztelgés a múlt hősei előtt és jelképe annak az összetartozásnak, amely a klubot és szurkolóit generációk óta összeköti. A Ferencváros története során mindig kiemelt figyelmet fordított a nemzeti értékek ápolására, ez a mez pedig ennek a szemléletnek egy újabb látványos megjelenése.