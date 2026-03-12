ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet Hangja elnevezésû kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Mûegyetem rakparton 2025. április 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter Kiskunmajsán: a leendő Tisza-kormány arra költi majd az adókat, amire az emberek befizetik

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Legyen szó az egészségügyről, a közlekedésről, vagy a közbiztonságról, szerte az országban elképesztő állapotok vannak és az, hogy még valamennyire működnek a dolgok, az a hétköznapi hősöknek köszönhető – mondta Magyar Péter országjárásának kiskunmajsai állomásán. A Tisza Párt elnöke szerdán Szentmártonkátán, Újhartyánban és Szentesen is járt.

A Bács-Kiskun vármegyei négyes választókerületben élők pontosan tudják, mit jelent ez az újkori rablófeudalizmus, amit a „Nemzeti Együttbűnözés Rendszere” épített ki Közép-Európában – kezdte felszólalását a Tisza Párt elnöke Kiskunmajsán. „Mára már mi vagyunk a többség az ország minden településén, de lehet, hogy már az egész Kárpát-medencében árad a Tisza” – jelentette ki beszédében, hozzátéve, hogy egyre több fiatal és idős támogatja a pártot. Utalt Orbán Viktor korábbi megszólalására is, melyben a miniszterelnök arra kérte a szülőket, hogy „beszélgessenek el a gyermekeikkel”. Mint mondta, ez láthatóan megtörtént, hiszen „egyre több édesanya és édesapa jön oda hozzá valamelyik állomáson azzal, hogy már ők is tiszások”.

Magyar Péter szerint a leendő Tisza-kormány arra költi majd a befizetett adókat, amire az emberek befizetik. Az utak jobbá tételére, a haldokló MÁV megsegítésére, adócsökkentésre, a nyugdíjak emelésére, és nem szennyező dél-koreai vagy kínai akkumulátorgyárakra fognak ezermilliárdokat fordítani – folytatta. Leszögezte,

például a Bács-Kiskun vármegyei kis- és középvállalkozásokat, gazdákat, borászokat fogják támogatni, akik valódi magyar munkahelyeket teremtenek, akár Kiskunmajsánál jóval kisebb teleüléseken is.

A politikus elmondta, a Tiszának van valódi programja, vannak valódi szakemberei, a párt készen áll a kormányzásra és a kormányzás felelősségének átvételére. A feltételek egyenlőtlenek, az ellenfél szöges cipőben játszik, lefizeti a bírót, fenyeget, hazudik, lop, csal – fogalmazott a Tisza Párt elnöke. Kifejtette, valójában azért van a pártnak egyre több támogatója, mert a fideszes szavazók is szeretik a hazájukat, településeiket, családjaikat, és már felismerték, hogy „ők sem erre a hajóra vettek jegyet”.

Hozzátette, Magyarországon ma józan, emberséges magyar emberek vannak jelentős többségben, függetlenül attól, hogy mit gondolnak a világ más dolgairól, vagy hogy korábban kire szavaztak. Nem akarnak egy gyűlölködő országban élni, és nem akarnak az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országában élni. Magyar Péter azt üzente, a tavaszt, a fiatalságot, a változást és a Tiszát még soha senkinek sem sikerült megállítania.

×