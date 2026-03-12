ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.79
usd:
335.47
bux:
122605.76
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A pothole in the road and a car in the background that is moving towards this pothole
Nyitókép: Mikhail Yakovlev/Getty Images

Budapest Műhely: 3 éve nincs útfelújítás Budapesten

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Katasztrofális állapotban vannak a budapesti utak, felük azonnal felújításra szorulna – állítja a Budapest Műhely nevű városfejlesztési intézet kutatási és elemzési vezetője. Almássy Kornél szerint a főváros 2019 óta egyre kevesebbe forrást fordít útfelújításra, míg az elmúlt három évben egyáltalán nem költöttek erre.

Karácsony Gergely főpolgármesterségének kezdete óta folyamatosan csökken az útfelújításra elkülönített fővárosi forrás, állítja tanulmányában a Budapest Műhely. A tél nagyon megviselte a fővárosi úthálózatot, miközben elmaradtak régóta indokolt útfelújítások, a budapesti utak 50-55 százalékán azonnal be kéne avatkozni a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint.

Almássy Kornél az InfoRádiónak azt mondta, hogy az elmúlt három évben, gyakorlatilag nem volt útfelújítás Budapesten. „Tarlós István két ciklusában, és még azt megelőzően is programszerűen betervezett útfelújítási források álltak rendelkezésre. 2020-ban ezek a források még megjelennek a költségvetésben. A következő években is betervezték az útfelújítási projekteket 7 milliárd forint körüli összeggel, de ezek a források 2022-re eltűnnek a fővárosi költségvetésből. 2020-ban a korábbi ciklusból örökölt útfelújítási projektek részben végrehajtják, majd bekerülnek olyan elemek is a fővárosi útfelújítások közé, aminek semmi köze a fővárosi útfelújításokhoz” – tekintett vissza az elemző.

Almássy Kornél felidézte, hogy kerékpárutak, hálózati elemeknek a kiépítése, vagy a kerékpáros közlekedés kommunikációjának az erősítése is bekerül a tervezetek közé, amelyek csökkentik a fővárosi útfelújításokra fordítandó forrásokat. A tanulmány szerint

az elmúlt három évben gyakorlatilag nem volt érdemi útfelújítás Budapesten.

A főváros kommunikációja szerint egyre nagyobb elvonásokkal, adófizetési kötelezettséggel kell, hogy szembesüljön a városvezetés, de ezt nem tartja elfogadható érvnek a városfejlesztési intézet kutatási és elemzési vezetője.

„Gyakorlatilag mindent a forráshiányra fog a Fővárosi Önkormányzat. Most már annyira leromlott az úthálózat, hogy egy nagyobb mértékű beavatkozásra van szükség, amit a főváros jelenlegi költségvetési állapotában valóban kérdéses, hogy tud-e teljesíteni” – ismerte el Almássy Kornél.

Karácsony Gergely szerint 100 milliárd forint kellene a legkritikusabb állapotú fővárosi utak felújítására, ez az összeg épp a szolidaritási hozzájárulás idei fővárosra eső része.

Az elemző úgy értékel, hogyha 2019-től folyamatosan végigvitte volna a Fővárosi Közgyűlés az útfelújítási projekteket, akkor most nem 100 milliárd forintos forrásigényt kellene fedezni.

„Miközben elvonásokról beszél a főpolgármester, azt nem teszi hozzá, hogy jelentős iparűzési adóbevétel-növekedéssel is rendelkezik a főváros. Az útfelújítás prioritási kérdés is. Ha százmilliárdot nem is, de 10-15 milliárdot biztos lehetne találni a fővárosi költségvetésben, amivel ezt az aggasztó állapotot lehet javítani” – hangsúlyozta Almássy Kornél. Szerinte az sem helyénvaló, hogy a BKK-nak öt évig tart, mire egy útfelújítást kivitelezésbe ad, ami történt a Mester utcánál, a Pozsonyi útnál és az István útnál.

Évi 40 ezer kátyú

Karácsony Gergely február elején jelentette be, hogy naponta ezer kátyút javítanak meg. Márciusban már 38 ezer kátyút megszüntetéséről számolt be a főpolgármester.

„Ez tűzoltás. Két hete fogadták el a fővárosnak a költségvetésében a Budapest Közút számait, amiben 40 ezer kátyú kijavítására tesznek ígéretet egy év alatt. Most tartunk 38 ezer kijavított kátyúnál március elején, miközben egyetlen egy útfelújítási terv jelenleg nem áll rendelkezésre, ami nem pénzkérdés” – hívta fel a figyelmet a Budapest Műhely nevű városfejlesztési intézet kutatási és elemzési vezetője, hozzátéve, hogy így legközelebb csak 2027-ben tudnának elkezdeni utat felújítani.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Budapest Műhely: 3 éve nincs útfelújítás Budapesten

útfelújítás

karácsony gergely

budapest műhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre

„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre

Feloldják a titkosítását a Tisza Párt külföldi támogatásáról szóló jelentésnek, Volodimir Zelenszkij Gulyás Gergely szerint „hülyeségeket beszél”, a Volánbuszok valóban nem tudnak védett áron tankolni, lesznek Orbán Viktor-fejes óriásplakátok, de Fidesz-pénzből. Orbán Viktor „nincs teljes biztonságban”. A parlamenti ciklus lezárultával, bő egy hónappal az országgyűlési választások előtt is van Kormányinfó, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével, ők újságírói kérdésekre is válaszolnak.
VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
19 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Gránit Bank

19 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Gránit Bank

A Gránit Bank egyedi adózott eredménye 2025-ben 19,2 milliárd forint volt, ami 13,6%-kal magasabb az előző évinél. Az adózás előtti eredmény 21,4 milliárd forintot tett ki, ami 18,8%-os növekedést jelent - közölte a társaság.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a vége, megszületett a döntés: nem megy Irán a focivébére, kik ugranak be helyettük?

Itt a vége, megszületett a döntés: nem megy Irán a focivébére, kik ugranak be helyettük?

Irán hivatalosan is bejelentette, hogy bojkottálja a nyári labdarúgó-világbajnokságot az amerikai-izraeli légicsapások miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

The oil price rise comes despite 32 countries agreeing yesterday to release 400 million barrels of oil reserves. On Wednesday, President Trump insisted the price would come down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 10:05
„Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt” – Kormányinfó percről percre
2026. március 12. 09:36
Eladatták a házát a magáról is alig tudó idős asszonnyal
×
×