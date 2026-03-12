Budapest Műhely: 3 éve nincs útfelújítás Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármesterségének kezdete óta folyamatosan csökken az útfelújításra elkülönített fővárosi forrás, állítja tanulmányában a Budapest Műhely. A tél nagyon megviselte a fővárosi úthálózatot, miközben elmaradtak régóta indokolt útfelújítások, a budapesti utak 50-55 százalékán azonnal be kéne avatkozni a Budapest Műhely kutatási és elemzési vezetője szerint.

Almássy Kornél az InfoRádiónak azt mondta, hogy az elmúlt három évben, gyakorlatilag nem volt útfelújítás Budapesten. „Tarlós István két ciklusában, és még azt megelőzően is programszerűen betervezett útfelújítási források álltak rendelkezésre. 2020-ban ezek a források még megjelennek a költségvetésben. A következő években is betervezték az útfelújítási projekteket 7 milliárd forint körüli összeggel, de ezek a források 2022-re eltűnnek a fővárosi költségvetésből. 2020-ban a korábbi ciklusból örökölt útfelújítási projektek részben végrehajtják, majd bekerülnek olyan elemek is a fővárosi útfelújítások közé, aminek semmi köze a fővárosi útfelújításokhoz” – tekintett vissza az elemző.

Almássy Kornél felidézte, hogy kerékpárutak, hálózati elemeknek a kiépítése, vagy a kerékpáros közlekedés kommunikációjának az erősítése is bekerül a tervezetek közé, amelyek csökkentik a fővárosi útfelújításokra fordítandó forrásokat. A tanulmány szerint

az elmúlt három évben gyakorlatilag nem volt érdemi útfelújítás Budapesten.

A főváros kommunikációja szerint egyre nagyobb elvonásokkal, adófizetési kötelezettséggel kell, hogy szembesüljön a városvezetés, de ezt nem tartja elfogadható érvnek a városfejlesztési intézet kutatási és elemzési vezetője.

„Gyakorlatilag mindent a forráshiányra fog a Fővárosi Önkormányzat. Most már annyira leromlott az úthálózat, hogy egy nagyobb mértékű beavatkozásra van szükség, amit a főváros jelenlegi költségvetési állapotában valóban kérdéses, hogy tud-e teljesíteni” – ismerte el Almássy Kornél.

Karácsony Gergely szerint 100 milliárd forint kellene a legkritikusabb állapotú fővárosi utak felújítására, ez az összeg épp a szolidaritási hozzájárulás idei fővárosra eső része.

Az elemző úgy értékel, hogyha 2019-től folyamatosan végigvitte volna a Fővárosi Közgyűlés az útfelújítási projekteket, akkor most nem 100 milliárd forintos forrásigényt kellene fedezni.

„Miközben elvonásokról beszél a főpolgármester, azt nem teszi hozzá, hogy jelentős iparűzési adóbevétel-növekedéssel is rendelkezik a főváros. Az útfelújítás prioritási kérdés is. Ha százmilliárdot nem is, de 10-15 milliárdot biztos lehetne találni a fővárosi költségvetésben, amivel ezt az aggasztó állapotot lehet javítani” – hangsúlyozta Almássy Kornél. Szerinte az sem helyénvaló, hogy a BKK-nak öt évig tart, mire egy útfelújítást kivitelezésbe ad, ami történt a Mester utcánál, a Pozsonyi útnál és az István útnál.

Évi 40 ezer kátyú

Karácsony Gergely február elején jelentette be, hogy naponta ezer kátyút javítanak meg. Márciusban már 38 ezer kátyút megszüntetéséről számolt be a főpolgármester.

„Ez tűzoltás. Két hete fogadták el a fővárosnak a költségvetésében a Budapest Közút számait, amiben 40 ezer kátyú kijavítására tesznek ígéretet egy év alatt. Most tartunk 38 ezer kijavított kátyúnál március elején, miközben egyetlen egy útfelújítási terv jelenleg nem áll rendelkezésre, ami nem pénzkérdés” – hívta fel a figyelmet a Budapest Műhely nevű városfejlesztési intézet kutatási és elemzési vezetője, hozzátéve, hogy így legközelebb csak 2027-ben tudnának elkezdeni utat felújítani.