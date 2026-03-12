ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.66
usd:
337.45
bux:
0
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Már a postaládánkban lapulhat ez a különleges csomag

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Megkezdődik a széncinegék költési szezonja.

Itt a tavasz, kezdődik a madarak költési szezonja, és ezzel beköszönt a „postaládacinegés” időszak is – mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.

Hozzátette, hogy a széncinege a leggyakoribb „településlakó” cinege. A faj egyik különlegessége, hogy nem ragaszkodik a magaslati harkályodúkhoz, hanem gyakorlatilag bármilyen üregbe képes „bekölteni”. Függőleges kerítésoszlopba, vízszintes korlátba, sőt akár útterelő bójába is be tudnak költözni. A szóvivő kiemelte, hogy egy föld alatt fekvő öntözőcsőbe rakott fészket is látott már.

A postaládába költözés egy visszafogott viselkedés a széncinege részéről

– tette hozzá Orbán Zoltán.

Ezt úgy lehet elkerülni, hogy ellenőrizzük a postaládánkat. Ha van ajtaja, és az rendesen csukható, akkor abba nem fog cinege költözni. Ellenkező esetben nem igazán lehet eltántorítani a cinegét ettől a viselkedéstől – magyarázta a szóvivő.

Ilyenkor érdemes elhelyezni egy feliratot, hogy a postás ne dobjon semmit a postaládába, emellett kirakhatunk egy nejlonszatyrot, egy nagy műanyag lefolyócsövet, vagy akár egy másik postaládát is a cinegevendégeskedés időtartamára. A szóvivő hozzátette, ez közel két hónapig is tarthat.

A folyamat lefutásával kapcsolatban elmondta:

  • a madár 5-7 nap alatt építi meg a fészkét, ezt követően
  • naponta akár egy héten keresztül rak egy tojást.
  • Általában 5-6 tojást rak, de lehet akár hét tojás is a fészekben.
  • Az utolsó lerakását követően kezdődik a 12 napig tartó kotlás.
  • A kotlás végeztével 3-4 hét, mire a fiókák kirepülnek a fészekből.

Nem kell miattuk lábujjhegyen járni, a szomszédasszonnyal is lehet beszélni. Amikor már kész a fészek, és kotlik a tojó, akkor néhány naponta óvatosan odamehetünk a postaládához. Ezt akkor érdemes, amikor a legmelegebb van, tehát 10-14 óra között. Ekkor megnézhetjük a tojót, amikor pedig a fiókák már kikeltek és legalább 3-4 naposak, akkor akár napi szinten meg lehet nézni őket. A fiókák kirepülése után pedig nyugodtan el lehet távolítani a fészket – tette hozzá Orbán Zoltán.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Már a postaládánkban lapulhat ez a különleges csomag

költés

orbán zoltán

magyar madártani és természetvédelmi egyesület

széncinege

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Orbán Zoltán: ne dőljünk be az első gólyákról szóló híreknek, évtizedek óta több is nálunk telel
Orbán Zoltán: ne dőljünk be az első gólyákról szóló híreknek, évtizedek óta több is nálunk telel
A megfigyelések szerint már a 2004/2005-ös téli időszakban hat fehér gólya Magyarországon töltötte a telet – mondta az InfoRádióban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Arról is beszélt, hogy a közhiedelemmel ellentétben a magyarországi fehérgólya-állomány „nem is magyar”, mert nálunk szinte csak fészkelnek, az életüknek több mint a felét úton vagy Afrikában töltik.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Fenyegetés után: Orbán Viktor felhívta a gyerekeit telefonon

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán képviselő szavai után Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkit arra kért a családjából, hogy vegye komolyan a fenyegetést, de ne ijedjen meg.
 

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

„Gondolkodjon el a gyermekein” – újabb durva ukrán fenyegetés Orbán Viktornak

Az Európai Parlament is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását

Az ukránok szerint „nincs hivatalos státusuk” a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyaroknak, nincsenek egyeztetett tárgyalásaik

Az EU sürgeti a Barátság vezeték megnyitását, pénzt is felajánlott a javításhoz

VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombézza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Devizapiac: gyengüléssel indította a reggelt a forint

Devizapiac: gyengüléssel indította a reggelt a forint

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil price surges back to about $100 as explosions reported on two more foreign ships in Gulf

Oil price surges back to about $100 as explosions reported on two more foreign ships in Gulf

Iranian attacks on ships intensify after major countries agree to tap unprecedented emergency reserves to cushion the blow of war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 06:11
Figyelem, szombaton több útlezárás is lesz Budapesten
2026. március 12. 06:00
Ezért dörzsölheti a tenyerét, aki idén megy nyugdíjba – megvannak a részletek
×
×