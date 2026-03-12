Már a postaládánkban lapulhat ez a különleges csomag

Itt a tavasz, kezdődik a madarak költési szezonja, és ezzel beköszönt a „postaládacinegés” időszak is – mondta el Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője az InfoRádióban.

Hozzátette, hogy a széncinege a leggyakoribb „településlakó” cinege. A faj egyik különlegessége, hogy nem ragaszkodik a magaslati harkályodúkhoz, hanem gyakorlatilag bármilyen üregbe képes „bekölteni”. Függőleges kerítésoszlopba, vízszintes korlátba, sőt akár útterelő bójába is be tudnak költözni. A szóvivő kiemelte, hogy egy föld alatt fekvő öntözőcsőbe rakott fészket is látott már.

A postaládába költözés egy visszafogott viselkedés a széncinege részéről

– tette hozzá Orbán Zoltán.

Ezt úgy lehet elkerülni, hogy ellenőrizzük a postaládánkat. Ha van ajtaja, és az rendesen csukható, akkor abba nem fog cinege költözni. Ellenkező esetben nem igazán lehet eltántorítani a cinegét ettől a viselkedéstől – magyarázta a szóvivő.

Ilyenkor érdemes elhelyezni egy feliratot, hogy a postás ne dobjon semmit a postaládába, emellett kirakhatunk egy nejlonszatyrot, egy nagy műanyag lefolyócsövet, vagy akár egy másik postaládát is a cinegevendégeskedés időtartamára. A szóvivő hozzátette, ez közel két hónapig is tarthat.

A folyamat lefutásával kapcsolatban elmondta:

a madár 5-7 nap alatt építi meg a fészkét, ezt követően

naponta akár egy héten keresztül rak egy tojást.

Általában 5-6 tojást rak, de lehet akár hét tojás is a fészekben.

Az utolsó lerakását követően kezdődik a 12 napig tartó kotlás.

A kotlás végeztével 3-4 hét, mire a fiókák kirepülnek a fészekből.

Nem kell miattuk lábujjhegyen járni, a szomszédasszonnyal is lehet beszélni. Amikor már kész a fészek, és kotlik a tojó, akkor néhány naponta óvatosan odamehetünk a postaládához. Ezt akkor érdemes, amikor a legmelegebb van, tehát 10-14 óra között. Ekkor megnézhetjük a tojót, amikor pedig a fiókák már kikeltek és legalább 3-4 naposak, akkor akár napi szinten meg lehet nézni őket. A fiókák kirepülése után pedig nyugodtan el lehet távolítani a fészket – tette hozzá Orbán Zoltán.