Dunai turizmus – Szakértő: jó az irány, de van még tennivaló

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Külön szervezete van az aktív turizmusnak, a Széchenyi Kártyának van aktív zsebe, megújultak turistaházak, támogatásokat kaptak a vendégházak, a nyelvtudás azonban a szolgáltatóknál még hiányos és számos kiaknázatlan lehetőség van a Duna mentén. A Duna menti aktív turizmusról szólt egy közelmúltbeli konferencia, amelyet az InfoRádió is meglátogatott.

Az elmúlt időszakban számos fejlesztés megvalósult, és sorra fogalmazódnak meg az újabb elképzelések is annak érdekében, hogy a Duna az aktív turizmusban is betöltött szerepe miatt felkerüljön a térképre. Kiss Róbert Richárd, a Kodolányi János Egyetem dékánja, az InfoRádió Világszám című magazinjának szerkesztő-műsorvezetője egy minapi konferencia kapcsán úgy fogalmazott, manapság sok dunai kikötő van, amit folyamatosan lehet használni, ugyanis ha valahol kikötőről van szó, elvárás, hogy az „0-24-ben” üzemeljen.

„Rengeteg kajak-kenu bázis van, csónakkikötők, számos helyen a legkülönbözőbb vízi járművekkel lehet közlekedni, kipróbálhatunk rengeteg fajtát” – fogalmazott.

A Duna aktív turisztikai színtérként jelenleg inkább a belföldi turizmusban erős. Egyebek mellett ezen a téren is van még tennivaló, fontos lenne például a nyelvtudás, hogy egy külföldi turistának is lehessen egy jó kis kenutúrája – mondta.

„Ma már az aktív turisztikai kínálat többet jelent annál, mint hogy olcsón elmegyünk valahová, a gyönyörű Duna-vidékre, és ott a Szigetköz környékén végig lecsorgunk, és egy jó kis táborban vagyunk.

Ma már ez lehet akár egy olyan kínálat is, amikor három komoly vezetővel megismerjük a környéket, összekötjük az aktív turizmust a gasztroturizmussal, a kulturális turizmus legkülönbözőbb részeivel, és egy olyan turisztikai kínálatot nyújtunk át, amelyben benne van a kikapcsolódás, a természetközeliség, a tudás, a történelem, és mellette persze a gazdasági potenciál, az, hogy az emberek szívesen fizetnek, mert jó nekik itt regenerálódni, kikapcsolódni, élményeket szerezni.”

Az aktív turizmus pedig nemcsak a pénzről, a bevételekről szól, hanem arról is, hogy emellett egy kicsit szemléletet formáljon az ágazat – mutatott rá Kiss Róbert Richárd, aki amondó: jó az irány, de azért van még tennivaló.

KAPCSOLÓDÓ HANG

