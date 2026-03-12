Spanyolországban irtják a gyűlöletbeszédet a közösségi médiából ezzel a módszerrel

Pedro Sánchez elmondta: a gyűlölet- és polarizációs lábnyom (HODIO) elnevezésű rendszer ötvözi a kvantitatív elemzést és a szakértői felülvizsgálatot, eredményeit félévente teszik majd közzé azzal a céllal, hogy az állampolgárok megismerhessék az egyes közösségi hálózatokon tapasztalható gyűlölet szintjét, és így megalapozott döntéseket hozhassanak azok használatáról. A platformok ezáltal ösztönzőt kapnak arra, hogy a biztonságosabb és egészségesebb digitális környezet felé haladjanak.

A digitális környezet nem lehet szabályok nélküli tér – fogalmazott a kormányfő.

Beszélt arról, hogy 2025-ben a Spanyol Rasszizmus és Idegengyűlölet Megfigyelőközpontja (OBERAXE) több mint 845 ezer gyűlöletkeltő tartalmat azonosított digitális platformokon.

„De ami a képernyőn kezdődik, az nem mindig marad ott. Mert amikor a gyűlölet online normalizálódik, végül beszivárog a mindennapi életbe” – jelentette ki.

Hozzátette: az elmúlt évtizedben a gyűlölet-bűncselekmények száma 41 százalékkal nőtt Spanyolországban.

Pedro Sánchez bírálta a digitális platformokat és hangsúlyozta felelősségüket.

A szólásszabadságtól eljutottunk a verbális, majd a fizikai agresszió szabad áramlásának kifejezéséig, egy olyan térig, ahol a sértéseket véleményként, a zaklatást pedig vitaként mutatják be – mondta.

Megjegyezte: a gyűlöletbeszéd 50 százalékkal nőtt az X közösségi oldalon, miután Elon Musk felvásárolta.

Az internetes nyomkövető rendszer elindítása egy még februárban bejelentett kormányzati intézkedéscsomag része. Ennek keretében Spanyolország megtiltaná a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához, kötelezné a digitális platformokat hatékony életkor-ellenőrző rendszerek alkalmazására, valamint az algoritmusok manipulálását bűncselekménynek minősítené.

A Madridban rendezett első Gyűlölet Elleni Fórum keretében a spanyolországi és nemzetközi szakértők, a főbb közösségi médiaplatformok képviselői vitatták meg a dezinformáció, a kiberzaklatás és a mesterséges intelligencia kockázatainak terjedését.