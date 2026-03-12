ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: X/OSINTWarfare

Drón csapódott egy dubaji luxus-felhőkarcolóba – videó

Infostart

Egy azonosítatlan drón megrongált egy luxusfelhőkarcolót tegnap este Dubai Creek Harbor negyedében – közölték a helyi hatóságok.

Mint az Index írta, a dubaji kormány sajtóirodájának közleménye szerint a drón éjszaka egy épületbe csapódott a városközponttól északra fekvő, tengerparti területen. A helyszínen tüzet okozott, amelyet a tűzoltók gyorsan eloltottak. A balesetben senki sem sérült meg.

A hatóságok kiemelték: egyelőre nem tudni, honnan származik a drón.

Az éjszaka folyamán Irán újabb támadásokat hajtott végre iraki, bahreini és ománi célpontok ellen, amelyek tüzet okoztak a régió több energiatermelő üzemében és kikötőjében. Irakban két tankerhajó gyulladt ki a déli Bászra kikötője közelében, a hatóságok felfüggesztették az ország olajtermináljainak működését.

Csicsmann László az Arénában: amíg Irán képes ellenállni, addig a másik két ország sem száll ki

Csicsmann László az Arénában: amíg Irán képes ellenállni, addig a másik két ország sem száll ki
A következő hetekben is folytatódhat a közel-keleti háború; amíg Irán ellenáll és képes a támadásokra válaszolni, addig az Egyesült Államok és Izrael sem száll ki – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Szerinte a háború az iráni rezsim túlélését is szolgálja.
 

Iráni katonai gépekre mértek pusztító csapást az amerikaiak

Elemző: folyamatos a játék az olajárakkal, az érkező hírek is drágulást okoznak

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

A kormányfő telefonon igazította el az Ukrajnában tartózkodó, a Barátság kőolajvezeték ügyében küldött delegáció vezetőjét.
 

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
Kényszerhelyzetben az oroszok, egyre inkább felélik a jövőjüket a háború finanszírozásáért

Kényszerhelyzetben az oroszok, egyre inkább felélik a jövőjüket a háború finanszírozásáért

Oroszország az idei költségvetési kiadások akár tízszázalékos csökkentésére készül a nem prioritást élvező tételek esetében. A cél a növekvő hiány megfékezése és az államadósság további emelkedésének elkerülése. Moszkva mindezt annak ellenére lépi meg, hogy a közel-keleti konfliktus miatt megemelkedett olajárak növelik az állami bevételeket, ami arra utal, hogy csak átmeneti hatásra számítanak - tudósított a Bloomberg. A hadikiadások nem csökkennek, gazdaságfejlesztésre viszont kevesebb lesz a pénz.

Akár közel 800 ezret is hazavihetsz pizza sütéssel Budapesten: most szakácsot keres ez a népszerű hely

Akár közel 800 ezret is hazavihetsz pizza sütéssel Budapesten: most szakácsot keres ez a népszerű hely

Akár havi 700-780 ezer forintot is kereshet az, aki szakácsként helyezkedik el ennél a budapesti vendéglátóhelynél.

Iran attacks cargo ships in Gulf as US-Israeli strikes hit street checkpoints in Tehran

Iran attacks cargo ships in Gulf as US-Israeli strikes hit street checkpoints in Tehran

Oil prices have risen again as shipping is disrupted - at one point hitting $100 a barrel. In Iran, state media says a message from the new supreme leader will be released soon.

