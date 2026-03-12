Drón csapódott egy dubaji luxus-felhőkarcolóba – videó

Mint az Index írta, a dubaji kormány sajtóirodájának közleménye szerint a drón éjszaka egy épületbe csapódott a városközponttól északra fekvő, tengerparti területen. A helyszínen tüzet okozott, amelyet a tűzoltók gyorsan eloltottak. A balesetben senki sem sérült meg.

A hatóságok kiemelték: egyelőre nem tudni, honnan származik a drón.

Dubai Media Office announced that a drone fell on a high-rise building in Dubai Creek Harbour, UAE. https://t.co/qMk7g3jTf9 pic.twitter.com/V53ng9io2s — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 11, 2026

Az éjszaka folyamán Irán újabb támadásokat hajtott végre iraki, bahreini és ománi célpontok ellen, amelyek tüzet okoztak a régió több energiatermelő üzemében és kikötőjében. Irakban két tankerhajó gyulladt ki a déli Bászra kikötője közelében, a hatóságok felfüggesztették az ország olajtermináljainak működését.