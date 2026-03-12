Meghalt a budakeszi tűz egyik sérültje

Egy hónappal azután, hogy Liszeckij László életveszélyesen megsérült a budakeszi munkásszállón történt gázrobbanás utáni tűzben, a szervezete feladta a harcot.

Az egykori lemezlovas, aki a nyolcvanas években a külföldről beszivárgó, rongyosra másolt videókazetták hangalámondásának készítésével vált ismertté, február 13. óta küzdött az életéért a Honvédkórházban – írja a Blikk.

Gerinctörést és súlyos égési sérüléseket szenvedett, az arca felismerhetetlenné vált, de a szerettei és a barátai bíztak a csodában, ám Liszeckij László éjjel elhunyt.

A lapot az elhunyt fia tájékoztatta édesapja haláláról.