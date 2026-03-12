Kritikus sebezhetőségeket hárít el a Windows új frissítése

Megérkezett a Microsoft biztonsági javítócsomagja valamennyi támogatott Windows operációs rendszerhez – emlékeztet a HVG.hu.

A márciusi frissítésekkel összesen 79 hibát orvosol a cég, ezek között kettő már súlyos, nulladik napi (zero-day) sebezhetőség volt. Három hiba kritikus besorolást kapott; ezekből kettő távoli kódfuttatást, egy pedig információk illetéktelen kezekbe kerülését tette lehetővé.

Ajánlott mihamarabb frissíteni a Windows 10-et és Windows 11-et futtató eszközöket. Előbbi esetben csak a kiterjesztett támogatásra regisztrált felhasználók kapják meg a frissítéseket. A javítócsomagot a Gépház – Windows Update menüpontban lehet letölteni.