Nevelőszülő lennék, merre induljak?

Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelőszülői képzést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – közölte a szervezet.

Magyarországon több száz gyermek várja, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen; kórházban lévő csecsemők és családban élő gyerekek, akik olyan körülmények között élnek, ahonnan – saját egészséges fejlődésük érdekében – időlegesen vagy véglegesen kiemelte őket a hatóság.

Számukra a legnagyobb biztonságot, esélyt és szeretetet a nevelőszülői család tudja nyújtani – tették hozzá. A nevelőszülői hivatást választókról környezettanulmány készül, pszichológiai vizsgálaton esnek át, majd az alkalmasnak talált emberek májusban kezdhetik meg a Máltai Szeretetszolgálat képzését. A képzés ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalanéletvitel-vizsgálaton is, melyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez – jelezték.

Az új máltai nevelőszülők az engedélyezés után, legkorábban az év végén fogadhatnak be gyermekeket. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig jelentkezhetnek mindazok, akik elmúltak 24 évesek, büntetlen előéletűek, és szeretnének biztonságos, kiegyensúlyozott fejlődést támogató otthont nyújtani rászoruló gyerekeknek.

Jelentkezni a maltai.hu/neveloszuloleszek oldalon lehet.