ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.87
usd:
335.56
bux:
123718.63
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Életrevaló Gyerek Program/Facebook

Nevelőszülő lennék, merre induljak?

Infostart / InfoRádió

Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelőszülői képzést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig lehet jelentkezni.

Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelőszülői képzést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – közölte a szervezet.

Magyarországon több száz gyermek várja, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen; kórházban lévő csecsemők és családban élő gyerekek, akik olyan körülmények között élnek, ahonnan – saját egészséges fejlődésük érdekében – időlegesen vagy véglegesen kiemelte őket a hatóság.

Számukra a legnagyobb biztonságot, esélyt és szeretetet a nevelőszülői család tudja nyújtani – tették hozzá. A nevelőszülői hivatást választókról környezettanulmány készül, pszichológiai vizsgálaton esnek át, majd az alkalmasnak talált emberek májusban kezdhetik meg a Máltai Szeretetszolgálat képzését. A képzés ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalanéletvitel-vizsgálaton is, melyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez – jelezték.

Az új máltai nevelőszülők az engedélyezés után, legkorábban az év végén fogadhatnak be gyermekeket. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig jelentkezhetnek mindazok, akik elmúltak 24 évesek, büntetlen előéletűek, és szeretnének biztonságos, kiegyensúlyozott fejlődést támogató otthont nyújtani rászoruló gyerekeknek.

Jelentkezni a maltai.hu/neveloszuloleszek oldalon lehet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Nevelőszülő lennék, merre induljak?

gyerek

máltai szeretetszolgálat

nevelőszülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: folyamatos a játék az olajárakkal, az érkező hírek is drágulást okoznak

Elemző: folyamatos a játék az olajárakkal, az érkező hírek is drágulást okoznak

Irán lassan két hete sakkban tartja a Hormuzi-szorost, támadják az itt áthaladó hajókat, és voltaképpen csak a saját, illetve a szövetségeseik hajóit engedik át. Mivel járhat az, hogyha a térség olajállamai hosszabb távon nem tudják itt a világpiacra juttatni az energiahordozóikat? Kováts Mátét, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját kérdeztük.
VIDEÓ
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Mekkora turbulenciát okoz az iráni háború a légi közlekedésben? Lóga Máté, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.12. csütörtök, 18:00
Kövér László
az Országgyűlés elnöke, a Fidesz Országos Választmányának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ugrik az olajár – mit csinál a forint?

Ugrik az olajár – mit csinál a forint?

Az iráni háború hatalmas volatilitást hozott magával, a kitörése óta az euró-forint árfolyam egy mintegy 20 forintos sávot járt már be. A piacok árgus szemekkel figyelik az olajszállítással kapcsolatos híreket - várhatóan ma is ezek fogják mozgatni az árfolyamot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jön a szuper El Nio: az egész bolygó időjárása megváltozhat, erre jobb még most felkészülni

Jön a szuper El Nio: az egész bolygó időjárása megváltozhat, erre jobb még most felkészülni

A Csendes-óceán mélyében már zajlik az átrendeződés: a felmelegedés akár szuper El Nio kialakulásához is vezethet 2026 végére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

Attacks reported on three more cargo ships in Gulf, with oil price back near $100

The oil price rise comes despite 32 countries agreeing yesterday to release 400 million barrels of oil reserves. On Wednesday, President Trump insisted the price would come down.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 12:32
Orbán Viktor a kijevi delegációnak üzent: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni
2026. március 12. 11:47
Orbán Viktor figyelmeztetett: ne az eddig megismert világ logikája szerint gondolkodjunk
×
×